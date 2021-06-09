Обзор Polaris PETB 0101. Электрическая зубная щетка с пятью режимами

Одним из главных факторов профилактики заболеваний зубов и десен является гигиена полости рта. Ежедневная чистка после еды утром и вечером это минимальный необходимый набор правил, позволяющий удалять мягкий налет и остатки пищи, предотвращая образование камней и поражение эмали болезнетворной флорой. Электрические зубные щетки позволяют не только повысить эффективность чистки, но и приучить к правильному ее проведению.

Polaris PETB 0101

Как пример, тестируемая сегодня звуковая щетка Polaris PETB 0101 делает короткую остановку каждые 30 секунд, напоминая о необходимости смены участка. Также сам принцип работы с выметающими движениями с частотой до 48 000 пульсаций в минуту.

Polaris PETB 0101 обзор

Комплектация

Упакована в коробку с эффектным оформлением. Комплект включает три насадки с боксом для хранения, бесконтактное зарядное устройство, дорожный чехол с функцией зарядки, основной блок.

Polaris PETB 0101

Документацию на русском языке и гарантийный талон.

Polaris PETB 0101

Внешний вид

Классическая форма корпуса с защитой от воды, соответствующая требования класса IPX7. Ее, как и насадки, можно промывать под краном, удаляя остатки зубной пасты.

Polaris PETB 0101

На лицевой стороне выведена механическая кнопка управления. Короткое нажатие запускает или останавливает работу.

Polaris PETB 0101

При длительном нажатии переключаются режимы. Каждый режим сопровождается отдельным индикатором с названием этого режима.

Polaris PETB 0101

Поддерживается сохранение последнего активного режима. Так, при ежедневном использовании не будет требоваться повторный выбор нужного режима.

Polaris PETB 0101

С помощью светодиодного индикатора ведется контроль оставшегося уровня заряда батареи Polaris PETB 0101.

Polaris PETB 0101

Зарядка щетки проходит бесконтактно. Провести ее можно на комплектной зарядной базе. Ее же можно будет использовать в ванной комнате для вертикального хранения щетки.

Polaris PETB 0101

Питание к ней подается с помощью кабеля с microUSB разъемом. В комплекте есть как отдельный кабель, так и кабель с адаптером питания.

Polaris PETB 0101

Второй способ зарядки – дорожный футляр. Он также сопровождается microUSB-разъемом.

Polaris PETB 0101

Вместе с щеткой внутри футляра можно разместить две насадки. Сушить перед размещением щетку необходимости нет.

Polaris PETB 0101

При перевозке самопроизвольно крышка футляра не открывается. Выглядит премиально.

Polaris PETB 0101

Вышло две версии цветового исполнения корпуса: черная и белая. В цвет корпуса окрашены насадки и футляр.

Тесты

Комплектуется Polaris PETB 0101 тремя насадками. Зафиксированы они в боксе с прозрачной крышкой. Его также можно будет использовать для их хранения. Поддерживается пять режимов работы:

Sensitive

Этот режим рассчитан на ежедневное использование. Бережно и эффективно убирает налет с зубов и десен. Частота 31 000 пульсаций в минуту.

Gum Care

Специальный режим для чистки десен. Частота 35 000 пульсаций в минуту.

Polish

Полировка. Увеличенная частота пульсаций до 45 000 в минуту. Используется не чаще 1 раза в неделю.

White

Осветление. Это самый интенсивный режим чистки. 48 000 пульсаций в минуту. Рекомендуется использовать не чаще 1 раза в месяц. Его можно использовать для удаления пятен от кофе, сигарет и чая.

Clean

Интенсивная профессиональная чистка. Частота 41 000 пульсаций в минуту.

Polaris PETB 0101

Для чистки зубов звуковая электрическая щетка не требует проведения движений вверх-вниз и надавливания. Головка щетки совершает их самостоятельно с высокой частотой, удаляя твердый и мягкий налет из труднодоступных участков.

Polaris PETB 0101

При соблюдении ежедневной чистки после приема пищи утром и вечером можно заметить улучшения цвета зубов и состояния десен. Сокращается риск образования зубного камня.

Polaris PETB 0101

Встроенного заряда в режиме «SENSITIVE» хватает до 2 месяцев эксплуатации без зарядки. Хотя сам процесс зарядки тут беспроблемный даже в поездках, достаточно просто подключить к футляру зарядку от телефона.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PETB 0101 – эффективная электрическая зубная щетка для ежедневной чистки зубов и десен, одобренная стоматологической ассоциацией. Три комплектные насадки, длительное время автономной работы, премиальный внешний вид, пять режимов работы, напоминания о смене зоны чистки, дорожный футляр с беспроводной зарядкой. Проблем и сбоев в ходе продолжительных тестов выявлено не было.
Polaris PETB 0101 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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