Обзор Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO. Фен с профессиональным мотором и ионизатором

Тестируемый сегодня фен Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO оснащен профессиональным мотором и генератором ионов. Поддерживает эта модель три температурных режима и две скорости, укомплектована двумя видами концентраторов, мощность 2000 Вт и скорость потока до 125 км/ч.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Его можно свободно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 4 950 рублей.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO обзор

Комплектация

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Упакован в коробку со стильным оформлением. Комплект включает тряпичную сумку для хранения, два вида концентраторов, инструкцию и гарантийный талон.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Внешний вид

Выполнен фен в корпусе из пластика черного цвета. Внешние поверхности софт-тач. Они не подвержены загрязнению и приятны тактильно.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

В руках не скользит. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня. Вес без шнура 565 граммов.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Ручка цилиндрической формы. На боковой стороне два механических переключателя.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Один отвечает за изменение скорости, второй за регулировку температурного режима. Для включения режима холодного обдува зажимается кнопка в основании ручки.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Шнур электропитания длиной 3 метра. Место выхода усилено и защищено от излома. Есть ушко, позволяющее подвесить фен на крючке. Предусмотрена и съемная решетка для удобной очистки фена.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Сопло защищенно панелями. Внутри расположен нагревательный элемент.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Для формирования струи воздуха в комплекте с Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO идут два вида концентраторов. Чтобы зафиксировать концентратор, нужно совместить его края с соплом.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Выполнены они из черного пластика. Отличаются шириной, 9 и 6 мм.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Хранить фен и концентраторы можно будет в комплектной сумочке.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Тесты

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Управление феном интуитивное. Кнопка и переключатели расположены удобно, не требуя изменения хвата при работе. После подачи питания можно выбрать нужную скорость и режим нагрева воздуха. В последующем можно переключать прямо во время работы. максимальная мощность 2000 Вт.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Три температурных режима работы позволяют выбирать оптимальный режим и скорость сушки. Есть режим холодного воздуха, используемый для фиксации укладки. Мощность достаточная, сушка не занимает много времени.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Установлен профессиональный AC-мотор. Отдельно стоит отметить наличие ионизатора. Отрицательно заряженные ионы, попадая на волосы, снижают негативное влияние теплого воздуха на волосы.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Пользоваться Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO удобно. Вес хорошо сбалансирован, при работе нет излишнего напряжения в руке. Ручка не скользит.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Длина шнура в 3 метра позволяет подключаться на удалении от розетки. Удобно, когда в ванной комнате или рядом с зеркалом нет розетки.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Фен работает тихо. При длительной работе отсутствуют посторонние запахи. Корпус не перегревается.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Мы использовали активно его в течение трех недель по прямому назначению. Впечатления положительные. Хорошо сушит волосы, пользоваться им удобно. Насадки-концентраторы позволяют направлять струю воздуха на необходимый участок.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO – фен с профессиональным АС-мотором и генератором ионов. 3 температурными режимами и 2 скоростными, премиальным внешним видом, двумя концентраторами в комплекте, сумочкой для хранения и кабелем длиной 3 метра.
Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO
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