Обзор Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO. Фен с профессиональным мотором и ионизатором

Тестируемый сегодня фен Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO оснащен профессиональным мотором и генератором ионов. Поддерживает эта модель три температурных режима и две скорости, укомплектована двумя видами концентраторов, мощность 2000 Вт и скорость потока до 125 км/ч.

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO обзор

Комплектация

Его можно свободно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью 4 950 рублей.

Упакован в коробку со стильным оформлением. Комплект включает тряпичную сумку для хранения, два вида концентраторов, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен фен в корпусе из пластика черного цвета. Внешние поверхности софт-тач. Они не подвержены загрязнению и приятны тактильно.

В руках не скользит. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня. Вес без шнура 565 граммов.

Ручка цилиндрической формы. На боковой стороне два механических переключателя.

Один отвечает за изменение скорости, второй за регулировку температурного режима. Для включения режима холодного обдува зажимается кнопка в основании ручки.

Шнур электропитания длиной 3 метра. Место выхода усилено и защищено от излома. Есть ушко, позволяющее подвесить фен на крючке. Предусмотрена и съемная решетка для удобной очистки фена.

Сопло защищенно панелями. Внутри расположен нагревательный элемент.

Для формирования струи воздуха в комплекте с Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO идут два вида концентраторов. Чтобы зафиксировать концентратор, нужно совместить его края с соплом.

Выполнены они из черного пластика. Отличаются шириной, 9 и 6 мм.

Хранить фен и концентраторы можно будет в комплектной сумочке.

Тесты

Управление феном интуитивное. Кнопка и переключатели расположены удобно, не требуя изменения хвата при работе. После подачи питания можно выбрать нужную скорость и режим нагрева воздуха. В последующем можно переключать прямо во время работы. максимальная мощность 2000 Вт.

Три температурных режима работы позволяют выбирать оптимальный режим и скорость сушки. Есть режим холодного воздуха, используемый для фиксации укладки. Мощность достаточная, сушка не занимает много времени.

Установлен профессиональный AC-мотор. Отдельно стоит отметить наличие ионизатора. Отрицательно заряженные ионы, попадая на волосы, снижают негативное влияние теплого воздуха на волосы.

Пользоваться Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO удобно. Вес хорошо сбалансирован, при работе нет излишнего напряжения в руке. Ручка не скользит.

Длина шнура в 3 метра позволяет подключаться на удалении от розетки. Удобно, когда в ванной комнате или рядом с зеркалом нет розетки.

Фен работает тихо. При длительной работе отсутствуют посторонние запахи. Корпус не перегревается.

Мы использовали активно его в течение трех недель по прямому назначению. Впечатления положительные. Хорошо сушит волосы, пользоваться им удобно. Насадки-концентраторы позволяют направлять струю воздуха на необходимый участок.

Итоги

Polaris PHD 2099ACi Argan Therapy PRO – фен с профессиональным АС-мотором и генератором ионов. 3 температурными режимами и 2 скоростными, премиальным внешним видом, двумя концентраторами в комплекте, сумочкой для хранения и кабелем длиной 3 метра.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".