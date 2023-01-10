Обзор Polaris PHD 2600AСi Salon Hair. Фен с AC-мотором и генератором ионов

Изучаемый сегодня фен Polaris PHD 2600AСi Salon Hair оснащен профессиональным AC мотором, создающим мощный поток воздуха для быстрой и безопасной сушки волос. Из особенностей отметим также встроенный генератор ионов, специальный щадящий режим Colour Defence и диффузор в комплекте. Фен поддерживает 2 скоростных и 3 температурных режима.

Комплектация

Сопровождается 3-летней гарантией от производителя.Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по конструктивным особенностям. Комплект его включает мешочек, узкую насадку-концентратор, увеличенный диффузор, а также различную документацию.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair обзор

Внешний вид

Корпус фена выполнен из пластика с бархатистым софт-тач покрытием. Выглядит современно, аккуратно и симпатично, не скользит в руках.

Конструкция традиционная. Габариты компактны, фен легкий. Производится он в четырех версиях исполнения: синем, сером графите, пыльном розовом и розовом пепле. Хорошо продумана общая эргономика.

Клавиши управления размещены на внутренней стороне ручки, позволяют переключать температурные и скоростные режимы не изменяя хвата. Рядом размещена кнопка, нажатие на которую активирует подачу холодного воздуха.

На торцевой стороне двойная защитная сетка, предотвращающая попадание посторонних предметов на вентилятор и нагреватель. Решетку фильтра можно снять для чистки.

К соплу корпус сужается. Комплектуется Polaris PHD 2600AСi Salon Hair двумя видами насадок. Обе выполнены из пластика черного цвета. Это узкая насадка концентратор и увеличенный диффузор 13,5 см.

Хранить насадки и сам фен можно в комплектной сумке-мешочке. Выполнен он из полиэстера черного цвета.

Тесты

Длина кабеля питания 3 метра. В месте выхода удобная петля, за которую фен можно будет закрепить на крючке.В комплекте с феном идет подробно инструкция с описанием режимов работы и рекомендациями. Сама работа реализована интуитивно. Его удобно держать в руке, не выскальзывает и не смещается во время проведения процедуры. Длина кабеля в 3 метра позволит подключить к розетке, размещенной на удалении.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair поддерживает два режима скорости и три температурных режима. Можно подбирать оптимальное сочетание, изменяя скорость и температуру под требуемый результат или состояние волос. Поддерживает щадящий режим для поврежденных и сухих волос. Есть функция Cool Air Jet с холодным обдувом для закрепления укладки.

увеличенный диффузор для придания объема у корней и формирования структурных локонов.

узкая насадка-концентратор для сушки и выпрямления отдельных прядей.

При этом сам фен оснащен мотором АС профессионального уровня с мощностью 2600 Вт. Два вида насадок:

Фен оснащен встроенным генератором ионов. За счет этого волосы не электризуются. Сами ионы предотвращают образование ломких кончиков, создают эффект увлажнения и сохраняет яркость цвета.

Итоги

Эксплуатировался фен в домашних условиях регулярно в течение месяца для сушки волос после приема ванны, для укладки и ухода. Отметим хорошую эргономику, быстрое достижение эффекта. С помощью делали красивую укладку, воздушные и блестящие локоны. За счет ионизации нет электризации и есть эффект шелковистости. В отличие от обычных фенов без ионизации здесь после сушки волосы выглядят как после ухода специальными увлажняющими средствами.Polaris PHD 2600AСi Salon Hair – фен с высокой мощностью и 2 насадками, 3 температурными режимами, 2 скоростями и AC-мотором, надежность и долговечность которого подтверждена 3-летней гарантией производителей. Приятное тактильно софт-тач покрытие корпуса, стильный внешний вид, выверенная эргономика, 3-метровый кабель с петелькой в основании, мешочек для хранения в комплекте, режим холодного обдува Cool Air Jet.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".