Обзор Polaris PHD 2600AСi Salon Hair. Фен с AC-мотором и генератором ионов

Сопровождается 3-летней гарантией от производителя.
Конструкция традиционная. Габариты компактны, фен легкий. Производится он в четырех версиях исполнения: синем, сером графите, пыльном розовом и розовом пепле. Хорошо продумана общая эргономика.
Клавиши управления размещены на внутренней стороне ручки, позволяют переключать температурные и скоростные режимы не изменяя хвата. Рядом размещена кнопка, нажатие на которую активирует подачу холодного воздуха.
На торцевой стороне двойная защитная сетка, предотвращающая попадание посторонних предметов на вентилятор и нагреватель. Решетку фильтра можно снять для чистки.
К соплу корпус сужается. Комплектуется Polaris PHD 2600AСi Salon Hair двумя видами насадок. Обе выполнены из пластика черного цвета. Это узкая насадка концентратор и увеличенный диффузор 13,5 см.
Хранить насадки и сам фен можно в комплектной сумке-мешочке. Выполнен он из полиэстера черного цвета.
Длина кабеля питания 3 метра. В месте выхода удобная петля, за которую фен можно будет закрепить на крючке.
Polaris PHD 2600AСi Salon Hair поддерживает два режима скорости и три температурных режима. Можно подбирать оптимальное сочетание, изменяя скорость и температуру под требуемый результат или состояние волос. Поддерживает щадящий режим для поврежденных и сухих волос. Есть функция Cool Air Jet с холодным обдувом для закрепления укладки.
При этом сам фен оснащен мотором АС профессионального уровня с мощностью 2600 Вт. Два вида насадок:
Фен оснащен встроенным генератором ионов. За счет этого волосы не электризуются. Сами ионы предотвращают образование ломких кончиков, создают эффект увлажнения и сохраняет яркость цвета.
Эксплуатировался фен в домашних условиях регулярно в течение месяца для сушки волос после приема ванны, для укладки и ухода. Отметим хорошую эргономику, быстрое достижение эффекта. С помощью делали красивую укладку, воздушные и блестящие локоны. За счет ионизации нет электризации и есть эффект шелковистости. В отличие от обычных фенов без ионизации здесь после сушки волосы выглядят как после ухода специальными увлажняющими средствами.