Обзор Polaris PHD 2600AСi Salon Hair. Фен с AC-мотором и генератором ионов

Изучаемый сегодня фен Polaris PHD 2600AСi Salon Hair оснащен профессиональным AC мотором, создающим мощный поток воздуха для быстрой и безопасной сушки волос. Из особенностей отметим также встроенный генератор ионов, специальный щадящий режим Colour Defence и диффузор в комплекте. Фен поддерживает 2 скоростных и 3 температурных режима.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Сопровождается 3-летней гарантией от производителя.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой приведены подробные данные по конструктивным особенностям. Комплект его включает мешочек, узкую насадку-концентратор, увеличенный диффузор, а также различную документацию.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair обзор

Внешний вид

Корпус фена выполнен из пластика с бархатистым софт-тач покрытием. Выглядит современно, аккуратно и симпатично, не скользит в руках.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Конструкция традиционная. Габариты компактны, фен легкий. Производится он в четырех версиях исполнения: синем, сером графите, пыльном розовом и розовом пепле. Хорошо продумана общая эргономика.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Клавиши управления размещены на внутренней стороне ручки, позволяют переключать температурные и скоростные режимы не изменяя хвата. Рядом размещена кнопка, нажатие на которую активирует подачу холодного воздуха.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

На торцевой стороне двойная защитная сетка, предотвращающая попадание посторонних предметов на вентилятор и нагреватель. Решетку фильтра можно снять для чистки.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

К соплу корпус сужается. Комплектуется Polaris PHD 2600AСi Salon Hair двумя видами насадок. Обе выполнены из пластика черного цвета. Это узкая насадка концентратор и увеличенный диффузор 13,5 см.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Хранить насадки и сам фен можно в комплектной сумке-мешочке. Выполнен он из полиэстера черного цвета.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Длина кабеля питания 3 метра. В месте выхода удобная петля, за которую фен можно будет закрепить на крючке.

Тесты

В комплекте с феном идет подробно инструкция с описанием режимов работы и рекомендациями. Сама работа реализована интуитивно. Его удобно держать в руке, не выскальзывает и не смещается во время проведения процедуры. Длина кабеля в 3 метра позволит подключить к розетке, размещенной на удалении.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair поддерживает два режима скорости и три температурных режима. Можно подбирать оптимальное сочетание, изменяя скорость и температуру под требуемый результат или состояние волос. Поддерживает щадящий режим для поврежденных и сухих волос. Есть функция Cool Air Jet с холодным обдувом для закрепления укладки.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

При этом сам фен оснащен мотором АС профессионального уровня с мощностью 2600 Вт. Два вида насадок:
  • увеличенный диффузор для придания объема у корней и формирования структурных локонов.
  • узкая насадка-концентратор для сушки и выпрямления отдельных прядей.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Фен оснащен встроенным генератором ионов. За счет этого волосы не электризуются. Сами ионы предотвращают образование ломких кончиков, создают эффект увлажнения и сохраняет яркость цвета.

Polaris PHD 2600AСi Salon Hair

Эксплуатировался фен в домашних условиях регулярно в течение месяца для сушки волос после приема ванны, для укладки и ухода. Отметим хорошую эргономику, быстрое достижение эффекта. С помощью делали красивую укладку, воздушные и блестящие локоны. За счет ионизации нет электризации и есть эффект шелковистости. В отличие от обычных фенов без ионизации здесь после сушки волосы выглядят как после ухода специальными увлажняющими средствами.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PHD 2600AСi Salon Hair – фен с высокой мощностью и 2 насадками, 3 температурными режимами, 2 скоростями и AC-мотором, надежность и долговечность которого подтверждена 3-летней гарантией производителей. Приятное тактильно софт-тач покрытие корпуса, стильный внешний вид, выверенная эргономика, 3-метровый кабель с петелькой в основании, мешочек для хранения в комплекте, режим холодного обдува Cool Air Jet.
Polaris PHD 2600AСi Salon Hair получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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