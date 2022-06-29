Обзор Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro. Профессиональный стайлер с аргановым маслом

В центре внимания сегодня профессиональный стайлер Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro для объемных локонов с аргановым маслом в составе пластин и турмалиновым покрытием Tourmaline PROF. Из особенностей выделяются удлиненные пластины, удобные для работы даже с длинными волосами, регулировка температуры, турмалиновая ионизация, шарнирное вращение шнура длиной 3 м.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Сопровождается 3-летней гарантией. Приобрести его можно за 3490 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением стайлера и описанием ключевых особенностей. Можно обратить внимание на отметку PRO, которая говорит о возможности использования его в профессиональной деятельности.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Внутри жесткая коробка, которую можно использовать в последующем для его хранения. Комплект включает термосумку-коврик, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Внешний вид

Выполнен корпус из пластика черного цвета с софт-тач покрытием. Внешний вид стильный.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Форма ручки удобная, все элементы управления находятся в пределах быстрого доступа, не требуя изменения хвата при работе. Вес легкий.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Набор из трех кнопок управления, с помощью которых можно включать или выключать стайлер, изменять рабочую температуру.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

На боковой грани в виде цифровой шкалы выведены температурные режимы: 120, 140, 160, 180, 200 и 220 градусов. После достижения выбранной температуры она перестает мигать.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Длина рабочих пластин увеличена. У Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro она составляет 150 мм. Диаметр – 34 мм.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Ручка у щипцов прорезиненная, широкая, нажимать удобно. Она подпружинена, при ослаблении возвращает изначальное положение.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

К сети подключается при помощи кабеля длиной 3 метра. Соединение шарнирное, ручка корпуса вращается относительно кабеля на 360 градусов.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

В основании есть ушко, которое можно использовать для подвешивания на крючке. Также в комплекте идет термосумка-коврик, на нем можно будет размещать разогретый стайлер во время проведения процедур, а также применять для хранения и переноски.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Переживать о том, выключили ли вы стайлер, не придется, предусмотрен режим автоматического отключения спустя 60 минут.

Тесты

Управление интуитивное. Для начала необходимо включить стайлер и выбрать желаемый температурный режим. После включения нагрев занимает всего 30 секунд. Согласно проведенным измерениям, держит выбранную температуру точно.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Широкий выбор температурных режимов позволит подобрать оптимальный с учетом структуры и плотности. Согласно рекомендации от производителя:
  • 120-180 градусов для тонких и средних пористых волос;
  • 180-200 градусов для тонких и средне плотных волос, толстых пористых;
  • 200-220 градусов для толстых плотных волос.
Волосы должны быть чистыми и высушенными, без нанесенного лака и других средств ухода. При первом использовании оптимально выбирать нижний порог температурных режимов, подобрав оптимальный для своей структуры.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

С помощью стайлера можно формировать локоны различного объема. Причем за счет увеличенной длины пластин сам процесс укладки проходит быстрее. Созданные им прически выглядят объемными.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

За счет турмалинового покрытия не повреждает структуру волос, дает эффект здорового блеска. Волосы не пересушивает. Использование турмалиновой ионизации предотвращает образование статического электричества на волосах.

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

После завершения подготовки локонов можно зафиксировать результат с помощью лака. Использовали этот стайлер как дома, так и при проведении процедур в парикмахерской. С поставленными задачами справился на отлично.

До проведения процедуры

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

После проведения процедуры

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro в ходе длительной эксплуатации продемонстрировал себя как надежный и удобный инструмент для создания объемных локонов с эффектом запаянных кончиков. Рабочие поверхности с увеличенной длиной, шарнирное крепление 3-метрового кабеля питания, регулировка температуры в диапазоне от 120 до 220 градусов, термосумка-коврик в комплекте.
Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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