Обзор Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro. Профессиональный стайлер с аргановым маслом

В центре внимания сегодня профессиональный стайлер Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro для объемных локонов с аргановым маслом в составе пластин и турмалиновым покрытием Tourmaline PROF. Из особенностей выделяются удлиненные пластины, удобные для работы даже с длинными волосами, регулировка температуры, турмалиновая ионизация, шарнирное вращение шнура длиной 3 м.

Комплектация

Сопровождается 3-летней гарантией. Приобрести его можно за 3490 рублей.Упакован в коробку с изображением стайлера и описанием ключевых особенностей. Можно обратить внимание на отметку PRO, которая говорит о возможности использования его в профессиональной деятельности.

Внутри жесткая коробка, которую можно использовать в последующем для его хранения. Комплект включает термосумку-коврик, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен корпус из пластика черного цвета с софт-тач покрытием. Внешний вид стильный.

Форма ручки удобная, все элементы управления находятся в пределах быстрого доступа, не требуя изменения хвата при работе. Вес легкий.

Набор из трех кнопок управления, с помощью которых можно включать или выключать стайлер, изменять рабочую температуру.

На боковой грани в виде цифровой шкалы выведены температурные режимы: 120, 140, 160, 180, 200 и 220 градусов. После достижения выбранной температуры она перестает мигать.

Длина рабочих пластин увеличена. У Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro она составляет 150 мм. Диаметр – 34 мм.

Ручка у щипцов прорезиненная, широкая, нажимать удобно. Она подпружинена, при ослаблении возвращает изначальное положение.

К сети подключается при помощи кабеля длиной 3 метра. Соединение шарнирное, ручка корпуса вращается относительно кабеля на 360 градусов.

В основании есть ушко, которое можно использовать для подвешивания на крючке. Также в комплекте идет термосумка-коврик, на нем можно будет размещать разогретый стайлер во время проведения процедур, а также применять для хранения и переноски.

Тесты

Переживать о том, выключили ли вы стайлер, не придется, предусмотрен режим автоматического отключения спустя 60 минут.Управление интуитивное. Для начала необходимо включить стайлер и выбрать желаемый температурный режим. После включения нагрев занимает всего 30 секунд. Согласно проведенным измерениям, держит выбранную температуру точно.

120-180 градусов для тонких и средних пористых волос;

180-200 градусов для тонких и средне плотных волос, толстых пористых;

200-220 градусов для толстых плотных волос.

Широкий выбор температурных режимов позволит подобрать оптимальный с учетом структуры и плотности. Согласно рекомендации от производителя:Волосы должны быть чистыми и высушенными, без нанесенного лака и других средств ухода. При первом использовании оптимально выбирать нижний порог температурных режимов, подобрав оптимальный для своей структуры.

С помощью стайлера можно формировать локоны различного объема. Причем за счет увеличенной длины пластин сам процесс укладки проходит быстрее. Созданные им прически выглядят объемными.

За счет турмалинового покрытия не повреждает структуру волос, дает эффект здорового блеска. Волосы не пересушивает. Использование турмалиновой ионизации предотвращает образование статического электричества на волосах.

До проведения процедуры

После завершения подготовки локонов можно зафиксировать результат с помощью лака. Использовали этот стайлер как дома, так и при проведении процедур в парикмахерской. С поставленными задачами справился на отлично.

После проведения процедуры

Итоги

Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro в ходе длительной эксплуатации продемонстрировал себя как надежный и удобный инструмент для создания объемных локонов с эффектом запаянных кончиков. Рабочие поверхности с увеличенной длиной, шарнирное крепление 3-метрового кабеля питания, регулировка температуры в диапазоне от 120 до 220 градусов, термосумка-коврик в комплекте.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".