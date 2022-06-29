Обзор Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro. Профессиональный стайлер с аргановым маслом

Сопровождается 3-летней гарантией. Приобрести его можно за 3490 рублей.
Внутри жесткая коробка, которую можно использовать в последующем для его хранения. Комплект включает термосумку-коврик, руководство пользователя и гарантийный талон.
Форма ручки удобная, все элементы управления находятся в пределах быстрого доступа, не требуя изменения хвата при работе. Вес легкий.
Набор из трех кнопок управления, с помощью которых можно включать или выключать стайлер, изменять рабочую температуру.
На боковой грани в виде цифровой шкалы выведены температурные режимы: 120, 140, 160, 180, 200 и 220 градусов. После достижения выбранной температуры она перестает мигать.
Длина рабочих пластин увеличена. У Polaris PHS 3410TAi Argan Therapy Pro она составляет 150 мм. Диаметр – 34 мм.
Ручка у щипцов прорезиненная, широкая, нажимать удобно. Она подпружинена, при ослаблении возвращает изначальное положение.
К сети подключается при помощи кабеля длиной 3 метра. Соединение шарнирное, ручка корпуса вращается относительно кабеля на 360 градусов.
В основании есть ушко, которое можно использовать для подвешивания на крючке. Также в комплекте идет термосумка-коврик, на нем можно будет размещать разогретый стайлер во время проведения процедур, а также применять для хранения и переноски.
Переживать о том, выключили ли вы стайлер, не придется, предусмотрен режим автоматического отключения спустя 60 минут.
Широкий выбор температурных режимов позволит подобрать оптимальный с учетом структуры и плотности. Согласно рекомендации от производителя:
С помощью стайлера можно формировать локоны различного объема. Причем за счет увеличенной длины пластин сам процесс укладки проходит быстрее. Созданные им прически выглядят объемными.
За счет турмалинового покрытия не повреждает структуру волос, дает эффект здорового блеска. Волосы не пересушивает. Использование турмалиновой ионизации предотвращает образование статического электричества на волосах.
После завершения подготовки локонов можно зафиксировать результат с помощью лака. Использовали этот стайлер как дома, так и при проведении процедур в парикмахерской. С поставленными задачами справился на отлично.