Обзор Polaris PMG 2292AL Silent. Мощная и тихая мясорубка 8-в-1

Традиционная кухня в России включает большое количество блюд с фаршем, как мясным, так и овощным. К сожалению, качество того, что продается в магазинах и на рынке, оставляет желать лучшего, поэтому обойтись без мясорубки сложно. Тестируемая сегодня Polaris PMG 2292AL Silent позволит владельцу приготовить фарш различной консистенции с производительностью до 2.5 килограммов в минуту, кеббе, колбасы, а также нарезать овощи. Еще одним ключевым ее преимуществом является низкий уровень шума во время работы.

Комплектация

Приобрести можно в среднем за 17 420 рублей. Данная модель сопровождается 5-летней гарантией производителя.Упакована в коробку из плотного картона с изображением в сборе и данными по ключевым особенностям исполнения. Есть пластиковая ручка, упрощающая переноску.

Комплект включает блок мясорубки, лоток, пластиковый толкатель, нож, три решетки с разным диаметром отверстий, насадку для кеббе, насадку для колбас, блок овощерезки с тремя терками, инструкцию и гарантийный талон.

Polaris PMG 2292AL Silent обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из металла и пластика. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня.

Габариты корпуса традиционные для такого класса устройств. Здесь внутренняя площадь используется максимально эффективно.

На тыльной стороне расположена крышка, скрывающая ниши для хранения аксессуаров. Тут можно хранить насадки для кеббе и колбас, три решетки. Не потеряются.

Также на основании есть ниша, в которую укладывается вся длина питающего кабеля. Устойчивое размещение и снижение вибрации обеспечивают четыре резиновые ножки.

Управляется мясорубка при помощи поворотного регулятора. У него четыре положения: выключено, первая и вторая скорость, реверс. Периметр элемента управления подсвечивается синей подсветкой.

Блок мясорубки выполнен из силумина. Качество исполнения высокое. В комплекте идут три решетки с диаметром отверстий 3, 5 и 8 мм.

Нож с четырьмя лезвиями. Заточка острая. Металлический лоток и пластиковый толкатель.

Дополнительно есть выполненные из черного пластика насадки для колбас и кеббе.

Polaris PMG 2292AL Silent комплектуется блоком-овощерезкой. Устанавливается в корпус мясорубки. Для него есть три съемных барабана с разным типом нарезки.

Установлен двигатель мощностью 2200 Вт. Его отличает низкий уровень шума. Работает в 14 раз тише, чем другие электрические мясорубки Polaris.

Тесты

Перед началом использования протерли корпус влажной тканью. Промыли блоки овощерезки и мясорубки теплой водой с моющим средством. После просушки она готова к работе. Собирается все интуитивно. Блоки в корпус ставятся до щелчка, для снятия нужно будет зажать механический фиксатор.

Фарш говяжий

Установили решетку с диаметром отверстий 5 мм. Первым шагом измельчили говядину, предварительно нарезав ее на куски. Производительность у нее хорошая, перерабатывала мясо в качественный фарш быстро.

При скоплении жил в районе ножа она автоматически включает на небольшие интервалы режим реверса, исключая излишнюю нагрузку на двигатель. При частом включении необходимо будет остановить и очистить вручную.

Купаты из птицы

Установили решетку диаметром 8 мм. Для кеббе из птицы взяли охлажденное филе курицы и индейки. Переработали его в фарш. С помощью комплектной насадки для колбас наполняли им черева. Справляется с этой задачей быстро, можно делать в одиночку.

Нарезки моркови

Получаются купаты сочными. Результатом остались довольны.

Отдельно провели изучение работы блока-овощерезки с каждой из трех комплектных терок. Отличия между ними заключаются в толщине нарезаемых долек.

По работе нареканий нет. Отметим только необходимость периодического снятия терок для удаления оставшихся овощей.

В дальнейшем использовали его для готовки овощных салатов, удобнее и быстрее, чем на механической терке.

Итоги

Polaris PMG 2292AL Silent – высокопроизводительная и надежная мясорубка с низким уровнем шума, выполненная в формате 8-в-1. Премиальный внешний вид, отсек для хранения аксессуаров, высокая мощность и ресурс работы, решетки с тремя разными диаметрами, насадки для кеббе и колбас, овощерезка, функция автоматического реверса. Недостатков и проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".