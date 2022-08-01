Обзор Polaris PMG 2292AL Silent. Мощная и тихая мясорубка 8-в-1

Традиционная кухня в России включает большое количество блюд с фаршем, как мясным, так и овощным. К сожалению, качество того, что продается в магазинах и на рынке, оставляет желать лучшего, поэтому обойтись без мясорубки сложно. Тестируемая сегодня Polaris PMG 2292AL Silent позволит владельцу приготовить фарш различной консистенции с производительностью до 2.5 килограммов в минуту, кеббе, колбасы, а также нарезать овощи. Еще одним ключевым ее преимуществом является низкий уровень шума во время работы.

Polaris PMG 2292AL Silent

Приобрести можно в среднем за 17 420 рублей. Данная модель сопровождается 5-летней гарантией производителя.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением в сборе и данными по ключевым особенностям исполнения. Есть пластиковая ручка, упрощающая переноску.

Polaris PMG 2292AL Silent

Комплект включает блок мясорубки, лоток, пластиковый толкатель, нож, три решетки с разным диаметром отверстий, насадку для кеббе, насадку для колбас, блок овощерезки с тремя терками, инструкцию и гарантийный талон.

Polaris PMG 2292AL Silent

Polaris PMG 2292AL Silent обзор

Внешний вид

Выполнена в корпусе из металла и пластика. Качество сборки соответствует продукту премиального уровня.

Polaris PMG 2292AL Silent

Габариты корпуса традиционные для такого класса устройств. Здесь внутренняя площадь используется максимально эффективно.

Polaris PMG 2292AL Silent

На тыльной стороне расположена крышка, скрывающая ниши для хранения аксессуаров. Тут можно хранить насадки для кеббе и колбас, три решетки. Не потеряются.

Polaris PMG 2292AL Silent

Также на основании есть ниша, в которую укладывается вся длина питающего кабеля. Устойчивое размещение и снижение вибрации обеспечивают четыре резиновые ножки.

Polaris PMG 2292AL Silent

Управляется мясорубка при помощи поворотного регулятора. У него четыре положения: выключено, первая и вторая скорость, реверс. Периметр элемента управления подсвечивается синей подсветкой.

Polaris PMG 2292AL Silent

Блок мясорубки выполнен из силумина. Качество исполнения высокое. В комплекте идут три решетки с диаметром отверстий 3, 5 и 8 мм.

Polaris PMG 2292AL Silent

Нож с четырьмя лезвиями. Заточка острая. Металлический лоток и пластиковый толкатель.

Polaris PMG 2292AL Silent

Дополнительно есть выполненные из черного пластика насадки для колбас и кеббе.

Polaris PMG 2292AL Silent

Polaris PMG 2292AL Silent комплектуется блоком-овощерезкой. Устанавливается в корпус мясорубки. Для него есть три съемных барабана с разным типом нарезки.

Polaris PMG 2292AL Silent

Установлен двигатель мощностью 2200 Вт. Его отличает низкий уровень шума. Работает в 14 раз тише, чем другие электрические мясорубки Polaris.

Polaris PMG 2292AL Silent

Тесты

Перед началом использования протерли корпус влажной тканью. Промыли блоки овощерезки и мясорубки теплой водой с моющим средством. После просушки она готова к работе. Собирается все интуитивно. Блоки в корпус ставятся до щелчка, для снятия нужно будет зажать механический фиксатор.

Polaris PMG 2292AL Silent

Фарш говяжий

Установили решетку с диаметром отверстий 5 мм. Первым шагом измельчили говядину, предварительно нарезав ее на куски. Производительность у нее хорошая, перерабатывала мясо в качественный фарш быстро.

Polaris PMG 2292AL Silent

При скоплении жил в районе ножа она автоматически включает на небольшие интервалы режим реверса, исключая излишнюю нагрузку на двигатель. При частом включении необходимо будет остановить и очистить вручную.

Polaris PMG 2292AL Silent

Купаты из птицы

Установили решетку диаметром 8 мм. Для кеббе из птицы взяли охлажденное филе курицы и индейки. Переработали его в фарш. С помощью комплектной насадки для колбас наполняли им черева. Справляется с этой задачей быстро, можно делать в одиночку.

Polaris PMG 2292AL Silent

Получаются купаты сочными. Результатом остались довольны.

Нарезки моркови

Polaris PMG 2292AL Silent

Отдельно провели изучение работы блока-овощерезки с каждой из трех комплектных терок. Отличия между ними заключаются в толщине нарезаемых долек.

Polaris PMG 2292AL Silent

По работе нареканий нет. Отметим только необходимость периодического снятия терок для удаления оставшихся овощей.

Polaris PMG 2292AL Silent

В дальнейшем использовали его для готовки овощных салатов, удобнее и быстрее, чем на механической терке.

Polaris PMG 2292AL Silent

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PMG 2292AL Silent – высокопроизводительная и надежная мясорубка с низким уровнем шума, выполненная в формате 8-в-1. Премиальный внешний вид, отсек для хранения аксессуаров, высокая мощность и ресурс работы, решетки с тремя разными диаметрами, насадки для кеббе и колбас, овощерезка, функция автоматического реверса. Недостатков и проблем в ходе эксплуатации выявлено не было.
Polaris PMG 2292AL Silent получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Лучшая сушилка для овощей и фруктов, мяса и рыбы в 2022…
Уже сейчас начинают появляться свежие ягоды, фрукты и зелень. Это касается как тех, кто самостоятельно ве…
Обзор Polaris PST 0505. Вафельница с пятью сменными панелями…
Изучаемый сегодня прибор для выпечки Polaris PST 0505 предназначен для приготовления венских вафель, ореш…
Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с настольным размещениемОбзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с настольным размещением
Обзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. Электрический штопорОбзор Xiaomi Huo Hou Electric Wine Bottle Opener. Электрический штопор
Лучшая сушилка для овощей и фруктов, мяса и рыбы в 2022Лучшая сушилка для овощей и фруктов, мяса и рыбы в 2022
Обзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым управлениемОбзор HIPER IoT Air Fryer F1. Аэрогриль с Wi-Fi и голосовым управлением
Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машинаОбзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машина
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor