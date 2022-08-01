Обзор Polaris PMG 2292AL Silent. Мощная и тихая мясорубка 8-в-1

Приобрести можно в среднем за 17 420 рублей. Данная модель сопровождается 5-летней гарантией производителя.
Комплект включает блок мясорубки, лоток, пластиковый толкатель, нож, три решетки с разным диаметром отверстий, насадку для кеббе, насадку для колбас, блок овощерезки с тремя терками, инструкцию и гарантийный талон.
Габариты корпуса традиционные для такого класса устройств. Здесь внутренняя площадь используется максимально эффективно.
На тыльной стороне расположена крышка, скрывающая ниши для хранения аксессуаров. Тут можно хранить насадки для кеббе и колбас, три решетки. Не потеряются.
Также на основании есть ниша, в которую укладывается вся длина питающего кабеля. Устойчивое размещение и снижение вибрации обеспечивают четыре резиновые ножки.
Управляется мясорубка при помощи поворотного регулятора. У него четыре положения: выключено, первая и вторая скорость, реверс. Периметр элемента управления подсвечивается синей подсветкой.
Блок мясорубки выполнен из силумина. Качество исполнения высокое. В комплекте идут три решетки с диаметром отверстий 3, 5 и 8 мм.
Нож с четырьмя лезвиями. Заточка острая. Металлический лоток и пластиковый толкатель.
Дополнительно есть выполненные из черного пластика насадки для колбас и кеббе.
Polaris PMG 2292AL Silent комплектуется блоком-овощерезкой. Устанавливается в корпус мясорубки. Для него есть три съемных барабана с разным типом нарезки.
Установлен двигатель мощностью 2200 Вт. Его отличает низкий уровень шума. Работает в 14 раз тише, чем другие электрические мясорубки Polaris.
При скоплении жил в районе ножа она автоматически включает на небольшие интервалы режим реверса, исключая излишнюю нагрузку на двигатель. При частом включении необходимо будет остановить и очистить вручную.
Получаются купаты сочными. Результатом остались довольны.
Отдельно провели изучение работы блока-овощерезки с каждой из трех комплектных терок. Отличия между ними заключаются в толщине нарезаемых долек.
По работе нареканий нет. Отметим только необходимость периодического снятия терок для удаления оставшихся овощей.
В дальнейшем использовали его для готовки овощных салатов, удобнее и быстрее, чем на механической терке.