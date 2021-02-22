Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями

Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации электрической бритвы Polaris PMR 0307RC. Оснащен 5D системой повторения контуров лица. Здесь 3 плавающие роторные головки PRO 5 BLADES, предлагаются сухая и влажная бритья. Заявлены 1.5 часа автономной работы.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4 590 рублей.Упаковано в коробку с темным оформлением. Помимо изображения бритвы и пометке о 3 летней гарантии, приведены описания ключевых особенностей и преимуществ. В комплект входит зарядный блок, сумка, щетка для очистки и различная документация.

Внешний вид

Внешний вид у бритвы стильный и технологичный. Большая часть площади с хромированным покрытием.

На внутренней стороне пластик с матовым покрытием и текстурным рисунком, улучшающим хват и предотвращающим выскальзывания из рук.

Управляется с помощью механической кнопки. Процесс управления простой и понятный.

Контролировать рабочий статус и уровень аккумулятора можно с помощью светодиодных индикаторов на лицевой панели.

На основании у Polaris PMR 0307RC гнездо питания. В комплекте идет зарядное устройство с евровилкой.

Главный элемент - блок с тремя плавающими роторными головками Pro 5 Blades+. Каждая из них с двойными высокоточными лезвиями.

Для обслуживания и очистки головка открывается нажатием на клавишу. После клика по ней головка отпружинивает в положение для очистки.

Тесты

В комплекте идет подробная инструкция. Само управление простое, регулировки скорости в этой модели не предусмотрено. Мощность 4 Вт. Поддерживается работа от сети и от аккумулятора. Сама зарядка при ежедневной эксплуатации требуется раз в 1-1.5 недели. На один цикл зарядки достаточно подключить бритву к блоку питания на 5 минут.

Очистка головки проходит элементарно. После перевода в положение для обслуживания можно промыть лезвия под водой. Также по прошествии некоторого времени можно разобрать блок с лезвиями и промыть каждую деталь индивидуально.

Для хранения и поездок в комплекте предусмотрели чехол с замковым креплением. Внутри него можно будет разместить не только саму бритву, но и адаптер питания.

Первое использование Polaris PMR 0307RC мы проводили с 4-дневной щетиной. Справилась она с ней хорошо. Сначала необходимо было провести сокращение длины, а уже после полное сбривание. Выбривает чисто, волоски не выдергивает.

Наиболее быстро и комфортно процесс бритья проходит, когда придерживается интервал в 1-2 дня. В таком режиме эксплуатации требуется меньше времени.

Итоги по Polaris PMR 0307RC

Эта модель позволяет проводить «мокрое» бритье. Предварительно на кожу наносится гель для бритья. Качество бритья так повышается, снижается риск возможного раздражения кожиPolaris PMR 0307RC – отлично справляется со своей прямой задачей, как в вопросе скорости, так и качества. Сухое и влажное бритье, длительное время автономной работы, промывка лезвий под водой, сумка для перевозки и хранения, высокоточные двойные лезвия, индикатор зарядки. Не устроить может отсутствие триммера.