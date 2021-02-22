Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 4 590 рублей.
КомплектацияУпаковано в коробку с темным оформлением. Помимо изображения бритвы и пометке о 3 летней гарантии, приведены описания ключевых особенностей и преимуществ. В комплект входит зарядный блок, сумка, щетка для очистки и различная документация.
Внешний видВнешний вид у бритвы стильный и технологичный. Большая часть площади с хромированным покрытием.
На внутренней стороне пластик с матовым покрытием и текстурным рисунком, улучшающим хват и предотвращающим выскальзывания из рук.
Управляется с помощью механической кнопки. Процесс управления простой и понятный.
Контролировать рабочий статус и уровень аккумулятора можно с помощью светодиодных индикаторов на лицевой панели.
На основании у Polaris PMR 0307RC гнездо питания. В комплекте идет зарядное устройство с евровилкой.
Главный элемент - блок с тремя плавающими роторными головками Pro 5 Blades+. Каждая из них с двойными высокоточными лезвиями.
Для обслуживания и очистки головка открывается нажатием на клавишу. После клика по ней головка отпружинивает в положение для очистки.
ТестыВ комплекте идет подробная инструкция. Само управление простое, регулировки скорости в этой модели не предусмотрено. Мощность 4 Вт. Поддерживается работа от сети и от аккумулятора. Сама зарядка при ежедневной эксплуатации требуется раз в 1-1.5 недели. На один цикл зарядки достаточно подключить бритву к блоку питания на 5 минут.
Очистка головки проходит элементарно. После перевода в положение для обслуживания можно промыть лезвия под водой. Также по прошествии некоторого времени можно разобрать блок с лезвиями и промыть каждую деталь индивидуально.
Для хранения и поездок в комплекте предусмотрели чехол с замковым креплением. Внутри него можно будет разместить не только саму бритву, но и адаптер питания.
Первое использование Polaris PMR 0307RC мы проводили с 4-дневной щетиной. Справилась она с ней хорошо. Сначала необходимо было провести сокращение длины, а уже после полное сбривание. Выбривает чисто, волоски не выдергивает.
Наиболее быстро и комфортно процесс бритья проходит, когда придерживается интервал в 1-2 дня. В таком режиме эксплуатации требуется меньше времени.
Эта модель позволяет проводить «мокрое» бритье. Предварительно на кожу наносится гель для бритья. Качество бритья так повышается, снижается риск возможного раздражения кожи