Обзор Polaris PWF 0201. Портативный ирригатор с тремя видами насадок

Приобрести его можно за 6990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией производителя.
Комплект его включает зарядную станцию, три основные и два дополнительных типа насадок, сумочку из водонепроницаемой ткани, руководство пользователя и гарантийный талон.
Форма корпуса выполнена с учетом обеспечения удобного хвата руками. Внешне напоминает зубную щетку с дополнительной емкостью для жидкости.
На его лицевой панели две кнопки управления. Одна из них отвечает за включение, вторая за переключение режимов работы.
Контролировать активный режим можно с помощью панели на ручке. Каждому из пяти режимов соответствует свой светодиодный индикатор.
На обратной стороне корпуса у Polaris PWF 0201 резервуар для жидкости объемом 220 мл. У него есть как крышка, позволяющая заливать воду, не снимая с ирригатора, так и возможность его снять для очистки и просушивания.
В комплекте есть три вида насадок, включающих три стандартные, что удобно для использования ирригатора всей семьей, а также ортодонтическая для брекет-систем и насадка для языка.
Хранить насадки можно на комплектной зарядной станции. Выполнена она в виде площадки для размещения на ровной поверхности.
Используется беспроводная технология. Достаточно просто разместить ирригатор на станции. Сама она подключается к розетке питающий кабель длиной 1.5 метра.
Продумали также вопрос использования в поездке, для этого в комплекте есть сумочка из водоотталкивающей ткани белого цвета. Тесты Polaris PWF 0201 поддерживает пять режимов работы. Переключаются они кнопкой MODE.
Также есть выбор между тремя видами различных насадок. Основная подает направленную струю, очищающую межзубные промежутки, удаляя мягкий зубной налет. Регулярное ее использование заметно сокращает риск образования зубного камня и сокращает необходимость проведения профессиональной чистки.
Помимо очистки такой способ чистки оказывает массажный эффект, улучшая кровообращение в деснах. Снижается риск возникновения пародонтита, решается проблема с кровоточивостью.
Есть отдельная насадка для чистки языка. Ее отличает разбрызгивание воды по большей площади. Пользоваться ею очень просто, нужно расположить насадку на языке, включить ирригатор на минимальном уровне давления, и, прилагая небольшое усилие, провести к кончику языка. Так удаляются бактерии с языка и освежается дыхание.
Также, как отмечали вначале, подходит для чистки брекетных систем и протезов. Ортодонтическая насадка идет со щеточкой из искусственного ворса (нейлоновые щетинки). Эта щеточка вместе со струей воды прочищает брекеты, элементы искусственных стоматологических конструкций и области вокруг них.
Емкости бака достаточно для полного цикла чистки даже в сильном режиме подачи воды. Это же касается времени автономной работы. Установленного в нем аккумулятора с емкостью 1500 мАч хватает на 1.5-2 месяца ежедневного проведения процедуры чистки.