Обзор Polaris PWF 0201. Портативный ирригатор с тремя видами насадок

Ежедневная процедура чистки зубов является профилактикой заболеваний полости рта, она отработана у всех из нас еще с детства. Но зубная щетка не всегда позволяет достигнуть требуемого уровня чистоты или эффективности, например, с установленными брекетами, коронками, имплантами или мостовидными протезами. Правильным дополнением для зубной щетки станет ирригатор. Как пример, тестируемый сегодня Polaris PWF 0201 выполнен в портативном исполнении, им удобно пользоваться как в условиях дома, так и в поездках.

Polaris PWF 0201

Приобрести его можно за 6990 рублей. Сопровождается 2-летней гарантией производителя.

Комплектация

Поставляется в качественно исполненной коробке из белоснежного картона. Внутри которой ирригатор и все комплектующие надежно зафиксированы на пластиковой подложке.

Polaris PWF 0201

Комплект его включает зарядную станцию, три основные и два дополнительных типа насадок, сумочку из водонепроницаемой ткани, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PWF 0201

Polaris PWF 0201 обзор

Внешний вид

Представлен ирригатор в трех цветах: черном, белом и розовом. Вместе с цветом корпуса меняются и цвета насадок.

Polaris PWF 0201

Форма корпуса выполнена с учетом обеспечения удобного хвата руками. Внешне напоминает зубную щетку с дополнительной емкостью для жидкости.

Polaris PWF 0201

На его лицевой панели две кнопки управления. Одна из них отвечает за включение, вторая за переключение режимов работы.

Polaris PWF 0201

Контролировать активный режим можно с помощью панели на ручке. Каждому из пяти режимов соответствует свой светодиодный индикатор.

Polaris PWF 0201

На обратной стороне корпуса у Polaris PWF 0201 резервуар для жидкости объемом 220 мл. У него есть как крышка, позволяющая заливать воду, не снимая с ирригатора, так и возможность его снять для очистки и просушивания.

Polaris PWF 0201

В комплекте есть три вида насадок, включающих три стандартные, что удобно для использования ирригатора всей семьей, а также ортодонтическая для брекет-систем и насадка для языка.

Polaris PWF 0201

Хранить насадки можно на комплектной зарядной станции. Выполнена она в виде площадки для размещения на ровной поверхности.

Polaris PWF 0201

Используется беспроводная технология. Достаточно просто разместить ирригатор на станции. Сама она подключается к розетке питающий кабель длиной 1.5 метра.

Polaris PWF 0201

Продумали также вопрос использования в поездке, для этого в комплекте есть сумочка из водоотталкивающей ткани белого цвета. Тесты Polaris PWF 0201 поддерживает пять режимов работы. Переключаются они кнопкой MODE.
  • Сильный (Strong) – интенсивная очистка полости рта. В этом режиме создается наибольшее давление струи воды.
  • Нормальный (Normal) – подходит для ежедневного проведения процедуры чистки межзубных промежутков, ухода за деснами и массажа десен.
  • Мягкий (Soft) – щадящий режим. Подойдет при повышенной кровоточивости десен или на начальных этапах для привыкания.
  • Импульсный (Pulse) – струя воды подается импульсами. Оптимально для массажа десен.
  • Интервальный (Interval) – для точечного воздействия на проблемный участок или массажа.

Polaris PWF 0201

Также есть выбор между тремя видами различных насадок. Основная подает направленную струю, очищающую межзубные промежутки, удаляя мягкий зубной налет. Регулярное ее использование заметно сокращает риск образования зубного камня и сокращает необходимость проведения профессиональной чистки.

Polaris PWF 0201

Помимо очистки такой способ чистки оказывает массажный эффект, улучшая кровообращение в деснах. Снижается риск возникновения пародонтита, решается проблема с кровоточивостью.

Polaris PWF 0201

Есть отдельная насадка для чистки языка. Ее отличает разбрызгивание воды по большей площади. Пользоваться ею очень просто, нужно расположить насадку на языке, включить ирригатор на минимальном уровне давления, и, прилагая небольшое усилие, провести к кончику языка. Так удаляются бактерии с языка и освежается дыхание.

Polaris PWF 0201

Также, как отмечали вначале, подходит для чистки брекетных систем и протезов. Ортодонтическая насадка идет со щеточкой из искусственного ворса (нейлоновые щетинки). Эта щеточка вместе со струей воды прочищает брекеты, элементы искусственных стоматологических конструкций и области вокруг них.

Polaris PWF 0201

Емкости бака достаточно для полного цикла чистки даже в сильном режиме подачи воды. Это же касается времени автономной работы. Установленного в нем аккумулятора с емкостью 1500 мАч хватает на 1.5-2 месяца ежедневного проведения процедуры чистки.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWF 0201- портативный ирригатор с пятью режимами работы, позволяющий проводить эффективную чистку полости рта, как в режиме стационарной эксплуатации дома, так и в поездках. Подходит как для здоровых зубов, так и тем, кто сталкивается с необходимостью чистки брекетных систем, имплантов и мостовых протезов. Данная модель порадует привлекательным и эргономичным корпусом, простым наполнением резервуара жидкостью, длительным временем автономной работы, пятью насадками в комплекте, беспроводной зарядкой и удобным чехлом в комплекте.
Polaris PWF 0201 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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