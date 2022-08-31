Обзор Polaris PWK 0103T. Портативный ирригатор с 11 режимами работы

Лучшей профилактикой заболеваний зубов и десен является ежедневная гигиена полости рта. Традиционно она проводится с помощью зубной щетки, но не всегда щетка позволяет достичь требуемой эффективности. Трудности могут возникнуть с межзубными промежутками или ортодонтическими конструкциями. Здесь на помощь придет изучаемый сегодня портативный ирригатор Polaris PWK 0103T. Он компактен, но эффективен для удаления налета в дополнение к зубной щетке, поможет соблюдать гигиену при наличии имплантов или брекетов, а также подходит для оздоровления десен с помощью массажа.

Polaris PWK 0103T

Его можно приобрести за 3.5 тысячи рублей.

Комплектация

Упакован ирригатор в коробку из плотного картона белого цвета, на лицевой стороне которой нанесено его изображение, с обратной стороны подробные данные по техническим характеристикам.

Polaris PWK 0103T

Комплект включает две насадки, тряпичную сумку, заглушки для закрытия гнезда питания, USB-кабель, и руководство пользователя на русском языке.

Polaris PWK 0103T обзор

Внешний вид

Для оформления выбрана спокойная цветовая гамма. Резервуар бирюзового цвета, основа – белоснежная.

Polaris PWK 0103T

Выполнен в карманном типоразмере. У него очень компактные габариты для такого класса устройств.

Polaris PWK 0103T

Тут телескопическая конструкция. В походном положении складывается, для работы и залива воды блок выдвигается, освобождая резервуар. В собранном состоянии высота 13.5 см, в выдвинутом 20.7 см.

Polaris PWK 0103T

Заливается вода через отверстие в основании, закрываемое крышкой. Объем 180 мл, рассчитан на проведения одного сеанса зарядки.

Polaris PWK 0103T

Продуман и вопрос хранения насадок, в тыльной части блока есть ниша для их установки. Не потеряются и не сломаются при перевозке, также не будут загрязняться.

Polaris PWK 0103T

Элементы управления доступны только в выдвинутом положении, полностью исключается случайное нажатие. Всего две кнопки, одна из них включает или выключает работу, а вторая переключает режимы. Ниже панель с индикаторами, отображающими выбранный режим. Есть отдельный индикатор необходимости проведения зарядки и ее завершения.

Polaris PWK 0103T

Корпус Polaris PWK 0103T с защитой от воды уровня IPX7, его можно мыть под струей воды, при этом важно закрывать гнездо питания заглушкой.

Polaris PWK 0103T

Из полезных аксессуаров также отметим непромокаемый тряпичный чехол. В комплекте две струйные насадки. Вторая может быть, как запасной, так и позволять использовать ирригатор нескольким людям. Насадки приобрести в официальном магазине производителя.

Polaris PWK 0103T

Ставятся на верхней грани в отверстие с механическим фиксатором. Для снятия нужно предварительно нажать на кнопку.

Polaris PWK 0103T

Тесты

Этот ирригатор поддерживает 11 режимов подачи воды. Три из них с предустановленными заводскими настройками:
  • нормальный – для людей со здоровыми деснами. Ежедневный уход, массаж десен и чистка межзубных промежутков.
  • мягкий – для начинающих пользователей, чувствительных зубов и десен.
  • импульсный – для массажа десен и чистки десневых карманов.
Также есть восемь вариантов настроек, интенсивность потока воды и время в которых задается пользователем. Этот набор режимов работы позволит подобрать оптимальный в зависимости от рекомендации лечащего врача или предпочтений владельца.

Polaris PWK 0103T

Перед началом эксплуатации провели полный цикл зарядки Polaris PWK 0103T, контролируется он через светодиодный индикатор. После этого заливаем фильтрованную воду в резервуар, устанавливаем насадку и можно приступать к процедуре чистки. Если это первый опыт работы с ирригатором, то оптимально выбрать «мягкий» режим. В дальнейшем без проблем с деснами и зубами перейти уже на «нормальный».

В нашем случае он эксплуатировался как дополнение к зубной щетке. Проводили две процедуры чистки в течение рабочего дня после приема пищи. Так удалялись остатки еды из межзубных промежутков, а также проводился массаж десен, улучшающий кровообращение и снижающий риск возникновения заболеваний полости рта.

Polaris PWK 0103T

Как и отмечали выше, установленные ортодонтические конструкции не позволят проводить эффективную чистку зубной щеткой. Подаваемая же струей вода очищает даже самые труднодоступные участки, это и замки на брекетах и скрытые ниши под мостовыми протезами.

Портативный и компактный формат исполнения позволяет брать ирригатор с собой не только в поездки, но и на работу. Встроенный аккумулятор дает до 20 дней автономной работы при ежедневном проведении процедур по 2 минуты.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorИрригаторы можно смело рекомендовать всем людям, следящим за здоровьем полости рта. Polaris PWK 0103T в свою очередь дает преимущества в виде возможности эксплуатации не только в домашних условиях, но и на работе, в деловых поездках и отпуске. Хорошие показатели автономной работы, телескопическая конструкция, 11 режимов работы, две насадки в комплекте, тряпичный чехол и аккуратный внешний вид.
Polaris PWK 0103T получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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