Обзор Polaris PWK 0103T. Портативный ирригатор с 11 режимами работы

Лучшей профилактикой заболеваний зубов и десен является ежедневная гигиена полости рта. Традиционно она проводится с помощью зубной щетки, но не всегда щетка позволяет достичь требуемой эффективности. Трудности могут возникнуть с межзубными промежутками или ортодонтическими конструкциями. Здесь на помощь придет изучаемый сегодня портативный ирригатор Polaris PWK 0103T. Он компактен, но эффективен для удаления налета в дополнение к зубной щетке, поможет соблюдать гигиену при наличии имплантов или брекетов, а также подходит для оздоровления десен с помощью массажа.

Комплектация

Его можно приобрести за 3.5 тысячи рублей.Упакован ирригатор в коробку из плотного картона белого цвета, на лицевой стороне которой нанесено его изображение, с обратной стороны подробные данные по техническим характеристикам.

Polaris PWK 0103T обзор

Внешний вид

Комплект включает две насадки, тряпичную сумку, заглушки для закрытия гнезда питания, USB-кабель, и руководство пользователя на русском языке.Для оформления выбрана спокойная цветовая гамма. Резервуар бирюзового цвета, основа – белоснежная.

Выполнен в карманном типоразмере. У него очень компактные габариты для такого класса устройств.

Тут телескопическая конструкция. В походном положении складывается, для работы и залива воды блок выдвигается, освобождая резервуар. В собранном состоянии высота 13.5 см, в выдвинутом 20.7 см.

Заливается вода через отверстие в основании, закрываемое крышкой. Объем 180 мл, рассчитан на проведения одного сеанса зарядки.

Продуман и вопрос хранения насадок, в тыльной части блока есть ниша для их установки. Не потеряются и не сломаются при перевозке, также не будут загрязняться.

Элементы управления доступны только в выдвинутом положении, полностью исключается случайное нажатие. Всего две кнопки, одна из них включает или выключает работу, а вторая переключает режимы. Ниже панель с индикаторами, отображающими выбранный режим. Есть отдельный индикатор необходимости проведения зарядки и ее завершения.

Корпус Polaris PWK 0103T с защитой от воды уровня IPX7, его можно мыть под струей воды, при этом важно закрывать гнездо питания заглушкой.

Из полезных аксессуаров также отметим непромокаемый тряпичный чехол. В комплекте две струйные насадки. Вторая может быть, как запасной, так и позволять использовать ирригатор нескольким людям. Насадки приобрести в официальном магазине производителя.

Ставятся на верхней грани в отверстие с механическим фиксатором. Для снятия нужно предварительно нажать на кнопку.

Тесты

нормальный – для людей со здоровыми деснами. Ежедневный уход, массаж десен и чистка межзубных промежутков.

мягкий – для начинающих пользователей, чувствительных зубов и десен.

импульсный – для массажа десен и чистки десневых карманов.

Этот ирригатор поддерживает 11 режимов подачи воды. Три из них с предустановленными заводскими настройками:Также есть восемь вариантов настроек, интенсивность потока воды и время в которых задается пользователем. Этот набор режимов работы позволит подобрать оптимальный в зависимости от рекомендации лечащего врача или предпочтений владельца.

Перед началом эксплуатации провели полный цикл зарядки Polaris PWK 0103T, контролируется он через светодиодный индикатор. После этого заливаем фильтрованную воду в резервуар, устанавливаем насадку и можно приступать к процедуре чистки. Если это первый опыт работы с ирригатором, то оптимально выбрать «мягкий» режим. В дальнейшем без проблем с деснами и зубами перейти уже на «нормальный».В нашем случае он эксплуатировался как дополнение к зубной щетке. Проводили две процедуры чистки в течение рабочего дня после приема пищи. Так удалялись остатки еды из межзубных промежутков, а также проводился массаж десен, улучшающий кровообращение и снижающий риск возникновения заболеваний полости рта.

Итоги

Как и отмечали выше, установленные ортодонтические конструкции не позволят проводить эффективную чистку зубной щеткой. Подаваемая же струей вода очищает даже самые труднодоступные участки, это и замки на брекетах и скрытые ниши под мостовыми протезами.Портативный и компактный формат исполнения позволяет брать ирригатор с собой не только в поездки, но и на работу. Встроенный аккумулятор дает до 20 дней автономной работы при ежедневном проведении процедур по 2 минуты.Ирригаторы можно смело рекомендовать всем людям, следящим за здоровьем полости рта. Polaris PWK 0103T в свою очередь дает преимущества в виде возможности эксплуатации не только в домашних условиях, но и на работе, в деловых поездках и отпуске. Хорошие показатели автономной работы, телескопическая конструкция, 11 режимов работы, две насадки в комплекте, тряпичный чехол и аккуратный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".