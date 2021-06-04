Обзор Polaris PWS 1883DGFI. Умные весы с биометрией

Тестируемые сегодня умные весы Polaris PWS 1883DGFI умеют не только вести статистику измерений, но и поддерживают технологию диагностики, оценивая состояние костных, жировых и мышечных тканей, содержание воды и другие параметры. Из особенностей также отмечаются большой дисплей, расчет индекса массы тела и память на 10 пользователей.

Polaris PWS 1883DGFI обзор

Комплектация

Приобрести можно в российских магазинах, включая фирменный магазин Polaris.

Упакованы в коробку плоской формы с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает четыре ААА-батарейки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешний вид у весов премиальный. Верхняя панель выполнена из закаленного стекла.

Основание выполнено из износоустойчивого пластика с четырьмя ножками по периметру. Здесь же отсек под четыре ААА-батарейки.

Наклейка с техническими данными. Кнопка синхронизации и переключения системы единиц измерения.

На внешней поверхности весов расположены токопроводящие сегменты. Через них пропускается слабый постоянный ток для измерения сопротивления тканей человека.

Несмотря на поверхность из стекла, нет проблем с подверженностью ее загрязнениям.

Информация у Polaris PWS 1883DGFI выводится на монохромный LCD дисплей. Данные с него хорошо читаются при естественном и искусственном освещении.

Софт

С помощью него можно контролировать рабочие состояния и данные по весу. Отключается автоматически.Для соединения со смартфоном весы используют модуль Bluetooth. Взаимодействие проводится через приложение Polaris IQ Home, объединяющее актуальные «умные устройства» производителя.

При добавлении весов предлагается задать имя, помещение и комнату расположения.

Вносятся данные по возрасту, росту и целевому весу. . Хранить можно данные в количестве до 10 пользователей.

В окне управления отображаются последние данные по замерам веса. Свайпом можно просмотреть процентное соотношение по типу тканей.

Тесты

Пролистав ниже, подробные данные по биометрии с наглядной цветовой маркировкой.Для получения данных биометрии взвешиваться на Polaris PWS 1883DGFI нужно без носков. После проведения сеанса замера данные сохраняются во внутренней памяти. В дальнейшем при открытии приложения они переносятся автоматически и сохраняются в облаке.

Используемый в них способ замера согласно данным сопротивления в зависимости от тканей, признан точным. Согласно рекомендациям, весы нельзя использовать детям до 6 лет, беременным и людям с электрическими кардиостимуляторами.

Итоги

Polaris PWS 1883DGFI – «умные» весы, позволяют составить объективное представление о физическом состоянии тела, а также дают возможность просматривать получаемые данные в течение длительного интервала. Безопасный способ замера, длительное время автономной работы, премиальный внешний вид, приложение на русском языке, информативный дисплей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".