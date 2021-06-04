Обзор Polaris PWS 1883DGFI. Умные весы с биометрией

Тестируемые сегодня умные весы Polaris PWS 1883DGFI умеют не только вести статистику измерений, но и поддерживают технологию диагностики, оценивая состояние костных, жировых и мышечных тканей, содержание воды и другие параметры. Из особенностей также отмечаются большой дисплей, расчет индекса массы тела и память на 10 пользователей.

Polaris PWS 1883DGFI

Приобрести можно в российских магазинах, включая фирменный магазин Polaris.

Polaris PWS 1883DGFI обзор

Комплектация

Polaris PWS 1883DGFI

Упакованы в коробку плоской формы с изображением устройства и данными по характеристикам. Комплект включает четыре ААА-батарейки, руководство пользователя и гарантийный талон.

Polaris PWS 1883DGFI

Внешний вид

Внешний вид у весов премиальный. Верхняя панель выполнена из закаленного стекла.

Polaris PWS 1883DGFI

Основание выполнено из износоустойчивого пластика с четырьмя ножками по периметру. Здесь же отсек под четыре ААА-батарейки.

Polaris PWS 1883DGFI

Наклейка с техническими данными. Кнопка синхронизации и переключения системы единиц измерения.

Polaris PWS 1883DGFI

На внешней поверхности весов расположены токопроводящие сегменты. Через них пропускается слабый постоянный ток для измерения сопротивления тканей человека.

Polaris PWS 1883DGFI

Несмотря на поверхность из стекла, нет проблем с подверженностью ее загрязнениям.

Polaris PWS 1883DGFI

Информация у Polaris PWS 1883DGFI выводится на монохромный LCD дисплей. Данные с него хорошо читаются при естественном и искусственном освещении.

Polaris PWS 1883DGFI

С помощью него можно контролировать рабочие состояния и данные по весу. Отключается автоматически.

Софт

Для соединения со смартфоном весы используют модуль Bluetooth. Взаимодействие проводится через приложение Polaris IQ Home, объединяющее актуальные «умные устройства» производителя.

Polaris PWS 1883DGFI

При добавлении весов предлагается задать имя, помещение и комнату расположения.

Polaris PWS 1883DGFI

Вносятся данные по возрасту, росту и целевому весу. . Хранить можно данные в количестве до 10 пользователей.

Polaris PWS 1883DGFI

В окне управления отображаются последние данные по замерам веса. Свайпом можно просмотреть процентное соотношение по типу тканей.

Polaris PWS 1883DGFI

Пролистав ниже, подробные данные по биометрии с наглядной цветовой маркировкой.

Тесты

Для получения данных биометрии взвешиваться на Polaris PWS 1883DGFI нужно без носков. После проведения сеанса замера данные сохраняются во внутренней памяти. В дальнейшем при открытии приложения они переносятся автоматически и сохраняются в облаке.

Polaris PWS 1883DGFI

Используемый в них способ замера согласно данным сопротивления в зависимости от тканей, признан точным. Согласно рекомендациям, весы нельзя использовать детям до 6 лет, беременным и людям с электрическими кардиостимуляторами.

Polaris PWS 1883DGFI

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPolaris PWS 1883DGFI – «умные» весы, позволяют составить объективное представление о физическом состоянии тела, а также дают возможность просматривать получаемые данные в течение длительного интервала. Безопасный способ замера, длительное время автономной работы, премиальный внешний вид, приложение на русском языке, информативный дисплей.
Polaris PWS 1883DGFI получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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