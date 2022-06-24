Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070

Период со сложностями в приобретении игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X сменился на массовый отказ, отразившийся в большом количестве предложений на вторичном рынке. Причин тому несколько: это и зависимость от облачных сервисов с необходимостью внесения абонентской платы, ограниченное количество громких релизов за последние два года, разница в стоимости игр не в пользу консольных версий, выход эксклюзивов от Sony на ПК. В России к этому добавились еще и ограничения возможностей покупки игр, что только подтвердило уязвимость таких закрытых платформ. На этом фоне растет популярность Windows как платформы для гейминга.

Обзор Predator Orion 3000 PO3-630

Изучаемый сегодня Predator Orion 3000 PO3-630 избавляет владельца от необходимости сборки и подбора компонентов, позволяя начать играть сразу после распаковки. В нем используется связка из процессора Intel Core i7-11700F и видеокарты GeForce RTX 3070. Доступен в среднем за 160 тысяч рублей, еще недавно столько стоила только одна видеокарта, здесь же готовая к работе система.

Обзор Predator Orion 3000 PO3-630

Комплектация

В комплекте покупатель получает дополнительные съемные кабели блока питания с разъемами SATA, силовой кабель и различную полезную документацию.

Комплектация Predator Orion 3000 PO3-630

Внешний вид

Собрана система в корпусе с акцентом на визуальную составляющую. Тут есть характерные для игрового сегмента элементы.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Это полигональные формы и сразу несколько зон с многоцветной и управляемой подсветкой. При этом общие габариты у него относительно компактные. В нашем случае помещался на рабочем столе рядом с монитором.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Такое размещение будет актуально с учетом того, что подсветка есть на лицевой панели и она же видна через вентиляционную решетку на левой стенке.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

В этом корпусе хорошо продуман вопрос доступа воздуха к установленным вентиляторам и системе охлаждения. Решетки также есть по краям лицевой панели, в основании и на крышке. Не забыли и про защиту от пыли.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Компоновка задней стенки корпуса с нижним расположением блока питания. Для вывода изображения доступны три DisplayPort и один HDMI. Система поддерживает возможность подключения нескольких мониторов с высоким разрешением. Заглушка разъемов материнской платы с логотипом Predator. Тут доступны два скоростных USB 3.0, два USB 2.0, сетевой RJ-45, USB-C (USB 3.2 gen.2) и три аудиоразъема.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Интерфейсные разъемы есть и на лицевой панели. Тут доступны один полноразмерный USB 3.2 gen.1 и USB-C.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Откидной крючок для хранения наушников. Удобно хранить и меньше риска повредить.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Кнопка включения у Predator Orion 3000 PO3-630 подсвечиваемая, находится в верхней части лицевой панели.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Верхняя панель у системного блока имеет ручку, позволяющую переносить системный блок с места на место. Сам элемент гармонично вписан в основную часть конструкции, не смотрится чужеродным.

Внешний вид Predator Orion 3000 PO3-630

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания находится съемная пластина противопылевого фильтра.

Оснащение и платформа

Оснащение Predator Orion 3000 PO3-630

Система поставляется в собранном виде и уже готовой для работы. Основой выступает материнская плата от Acer с чипсетом B560. Общее качество проведенного монтажа высокое, интерфейсные и питающие кабели аккуратно уложены и стянуты пластиковыми стяжками.

Оснащение Predator Orion 3000 PO3-630

Материнская плата со встроенным сетевым контроллером. Поддерживается Bluetooth 5.0 и актуальный Wi-Fi 6.

Оснащение Predator Orion 3000 PO3-630

Для охлаждения процессора используется кулер конструкции TopFlow. Скорость оборотов его вентилятора регулируется. Ниже ознакомиться с эффективностью его работы во время нагрузочных тестов.

Нагрев системы

Нагрев Predator Orion 3000 PO3-630

Под хранение данных и операционную систему выделен накопитель М.2 объемом 1 Тбайт. Он идет без дополнительного радиатор, проблем с нагревом в ходе тестов замечено не было.

Оценка скорости работы с данными

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Дополнительно к нему самостоятельно можно будет добавить 2.5- или 3.5-дюймовые диски. Для них выделена стойка с двумя корзинами в основании корпуса.

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Установлены две планки оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц и таймингами 22-22-22-52.

AIDA64

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Видеокарта GeForce RTX 3070 с двухвентиляторным охлаждением. Обратная сторона печатной платы у нее защищена металлическим бекплейтом.

Нагрев видеокарты

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Питание всей системы обеспечивает блок питания мощностью 500 Вт. Проблем во время нагрузочных тестов со стабильностью работы замечено не было.

Тесты в бенчмарках

3DMark11

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Futuremark

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Cinebench

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Geekbench

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

PCMark 10

Тесты Predator Orion 3000 PO3-630

Тесты в играх

Тестирование в играх велось в разрешении Full HD с выставленными на максимальный уровень графикой. В ходе тестов также фиксировали частоты и температуру компонентов.

Far Cry 6: FHD. Predator Orion 3000 PO3-630

Shadow of Tomb Raider: FHD. Predator Orion 3000 PO3-630

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: FHD. Predator Orion 3000 PO3-630

Red Dead Redemption 2: FHD. Predator Orion 3000 PO3-630

BIOS

BIOS с графической оболочкой. В главном экране в виде отдельных плиток выводятся данные по процессору, видеокарте, памяти, накопителю и вентилятору. Меняется список приоритета загрузки.

BIOS Predator Orion 3000 PO3-630

Сводная информация по Predator Orion 3000 PO3-630 и версии программного обеспечения.

BIOS Predator Orion 3000 PO3-630

Общие настройки системы.

BIOS Predator Orion 3000 PO3-630

Настройки питания и параметров загрузки.

BIOS Predator Orion 3000 PO3-630

Информация по подключенным устройствам и портам на материнской плате.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorPredator Orion 3000 PO3-630 – игровой ПК с актуальным техническим оснащением, позволяющий играть в современные игры в разрешении Full HD с максимальными настройками графики, а также 2K в большинство киберспортивных проектов. Аккуратная сборка, умеренный шум при нагрузке, скоростные USB, подставка под наушники, управляемая подсветка. Помимо этого, система обеспечивает стабильную работу рабочих приложений, позволяет монтировать видеоролики для Youtube и Twitch.
Predator Orion 3000 PO3-630 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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