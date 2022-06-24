Обзор Predator Orion 3000 PO3-630. Игровой декстоп с Core i7 и GeForce RTX 3070

Изучаемый сегодня Predator Orion 3000 PO3-630 избавляет владельца от необходимости сборки и подбора компонентов, позволяя начать играть сразу после распаковки. В нем используется связка из процессора Intel Core i7-11700F и видеокарты GeForce RTX 3070. Доступен в среднем за 160 тысяч рублей, еще недавно столько стоила только одна видеокарта, здесь же готовая к работе система.
Это полигональные формы и сразу несколько зон с многоцветной и управляемой подсветкой. При этом общие габариты у него относительно компактные. В нашем случае помещался на рабочем столе рядом с монитором.
Такое размещение будет актуально с учетом того, что подсветка есть на лицевой панели и она же видна через вентиляционную решетку на левой стенке.
В этом корпусе хорошо продуман вопрос доступа воздуха к установленным вентиляторам и системе охлаждения. Решетки также есть по краям лицевой панели, в основании и на крышке. Не забыли и про защиту от пыли.
Компоновка задней стенки корпуса с нижним расположением блока питания. Для вывода изображения доступны три DisplayPort и один HDMI. Система поддерживает возможность подключения нескольких мониторов с высоким разрешением. Заглушка разъемов материнской платы с логотипом Predator. Тут доступны два скоростных USB 3.0, два USB 2.0, сетевой RJ-45, USB-C (USB 3.2 gen.2) и три аудиоразъема.
Интерфейсные разъемы есть и на лицевой панели. Тут доступны один полноразмерный USB 3.2 gen.1 и USB-C.
Откидной крючок для хранения наушников. Удобно хранить и меньше риска повредить.
Кнопка включения у Predator Orion 3000 PO3-630 подсвечиваемая, находится в верхней части лицевой панели.
Верхняя панель у системного блока имеет ручку, позволяющую переносить системный блок с места на место. Сам элемент гармонично вписан в основную часть конструкции, не смотрится чужеродным.
Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания находится съемная пластина противопылевого фильтра.
Система поставляется в собранном виде и уже готовой для работы. Основой выступает материнская плата от Acer с чипсетом B560. Общее качество проведенного монтажа высокое, интерфейсные и питающие кабели аккуратно уложены и стянуты пластиковыми стяжками.
Материнская плата со встроенным сетевым контроллером. Поддерживается Bluetooth 5.0 и актуальный Wi-Fi 6.
Для охлаждения процессора используется кулер конструкции TopFlow. Скорость оборотов его вентилятора регулируется. Ниже ознакомиться с эффективностью его работы во время нагрузочных тестов.
Под хранение данных и операционную систему выделен накопитель М.2 объемом 1 Тбайт. Он идет без дополнительного радиатор, проблем с нагревом в ходе тестов замечено не было.
Дополнительно к нему самостоятельно можно будет добавить 2.5- или 3.5-дюймовые диски. Для них выделена стойка с двумя корзинами в основании корпуса.
Установлены две планки оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц и таймингами 22-22-22-52.
Видеокарта GeForce RTX 3070 с двухвентиляторным охлаждением. Обратная сторона печатной платы у нее защищена металлическим бекплейтом.
Питание всей системы обеспечивает блок питания мощностью 500 Вт. Проблем во время нагрузочных тестов со стабильностью работы замечено не было.
Сводная информация по Predator Orion 3000 PO3-630 и версии программного обеспечения.
Общие настройки системы.
Настройки питания и параметров загрузки.
Информация по подключенным устройствам и портам на материнской плате.