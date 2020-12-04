Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей

В России, на текущий момент, сложился интересный опыт по активному развитию сразу нескольких голосовых ассистентов, нацеленных на локальный сегмент. Использовать их можно как со смартфонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров, так и задействовав отдельные специализированные устройства, например, колонки с интегрированным помощником. И сегодня речь у нас пойдет о Марусе от Mail.ru, не так давно экосистема была расширена, выпущена компактная Prestigio Smartvoice, интересная еще и в вопросе стоимости.

Комплектация

При полноценном доступе к возможностям ассистента, она стоит вдвое дешевле. На момент выхода обзора это 7 990 против 3 990 рублей. И если со Станцией от Яндекса есть упрощения с отсутствием HDMI в «мини» колонках, то здесь пользователь не получает таких заметных ограничений.Упакована в коробку с примерами голосовых команд и данными по спецификациям. Комплект включает адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Ее отличием от Капсулы стали габариты. Заметно меньше, это упрощает поиск места для последующей постоянной установки. Высота ее 60 мм, диаметр 90 мм.

А с учетом того, что уже сейчас Маруся умеет управлять устройствами в рамках умного дома, можно будет распределить по квартире или дому несколько таких колонок и они не будут ухудшать восприятие интерьера.

Доступна в черном и белом вариантах исполнения. У нас была возможность посмотреть оба, рекомендуем со своей стороны обратить не белую. Она выглядит технологичнее и аккуратнее.

Все элементы управления у Prestigio Smartvoice сосредоточены на верхней грани. Это четыре механические кнопки. С помощью них можно будет вручную изменить громкость, поставить воспроизведение на паузу и выключить микрофон.

Корпус оснащен сразу группой микрофонов, улучшая качество распознавания команд. Срабатывают они и без повышения голоса во время воспроизведения музыки.По центру светодиодный индикатор. Он активируется при обработке сигнала и выводе голоса самой Маруси.

Боковая часть обтянута тканью серого цвета, под которой расположена решетка динамика. Есть компактная зона с логотипом производителя.Основание прорезинено, что предотвращает соскальзывание при размещении на ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными.

Тесты Prestigio Smartvoice

Тест команд и звука Prestigio Smartvoice

microUSB используется для подачи питания. Автономной работы для нее не предусмотрено. Есть аудиоразъем, который можно будет использовать под подключение внешней акустики.Перед тем, как рассмотреть работу самой Маруси и сценариев ее эксплуатации, затронем вопрос воспроизведения на самой Prestigio Smartvoice. Мощность 5 Вт, для своих габаритов она демонстрирует высокий запас по громкости. Артефактов и шумов во время работы на повышенной громкости замечено не было.

Что умеет Маруся?

По ощущениям, звуковая сцена с акцентом на средние частоты. Басы выдает не самые мощные. Но отлично подходит для вокальных композиций, прослушивания аудиоподкастов и сказок. Звук равномерно распределяется от колонки во всех направлениях. Для прослушивания музыки в условиях типовой комнаты вполне хватает.Для тех, кто уже обзавелся домашней акустикой, есть возможность ее подключить через аудиоразъем. В таком сценарии устройство будет отвечать за работу Маруси, а звук выводить уже на внешнюю акустику.Перед началом эксплуатации нужно будет загрузить на смартфон приложение Маруся. Проводится авторизация и предварительная настройка профиля, далее уже можно приступать к добавлению колонки в аккаунт.

Проходит он быстро, в 2-3 клика по экрану. Находит ее автоматически, оставляя за пользователем выбор домашней Wi-Fi сети. Далее колонкой уже можно будет пользоваться без смартфона под рукой. Владелец Prestigio Smartvoice получает три месяца подписки VK Combo, которая, в свою очередь, дает доступ к музыке BOOM во Вконтакте, скидкам в популярных сетях фастфуда, доставках Delivery Club и Самокате, а также такси и сети Перекресток. В дальнейшем месяц подписки обойдется в 149 рублей.

Воспроизведение музыки

Детские сказки и музыка

Для удобства освоения есть отдельная вкладка со списком команд и примерами взаимодействия.С помощью Маруси можно выбирать любимые композиции, исполнителей и жанры. Она умеет подбирать музыку по настроению. По нашему опыту, есть большинство запрашиваемых композиций, наполнение хорошее. Умеет ставить музыку для сна, медитации, продуктивной работы, спортивных занятий и др.

Есть детский режим со сказками и детским контентом. Его можно сразу поставить. Выбор сказок проходит с помощью нескольких наводящих вопросов для выбора нужной.

Вывод справочной информации

Умный дом

Данные по погоде, времени по маршруту в заданную точку, справочная информация по разным вопросам.Уже сейчас Prestigio Smartvoice можно использовать для голосового управления совместимыми устройствами умного дома.

Есть хороший выбор по поддерживаемым производителям. Это Xiaomi, Rubetek, HIPER, Digma и другие.

Итоги по Prestigio Smartvoice

Prestigio Smartvoice станет хорошим выбором при поиске устройства для взаимодействия с ассистентом Маруся от Mail.ru. При своей невысокой стоимости она выдает хорошее качество звука, оснащена чувствительными микрофонами и поддерживает вывод звука на внешнюю акустику. Весомым плюсом в сравнении с Капсулой является отсутствие каких-либо заметных упрощений.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".