Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонка с Марусей

При полноценном доступе к возможностям ассистента, она стоит вдвое дешевле. На момент выхода обзора это 7 990 против 3 990 рублей. И если со Станцией от Яндекса есть упрощения с отсутствием HDMI в «мини» колонках, то здесь пользователь не получает таких заметных ограничений.
КомплектацияУпакована в коробку с примерами голосовых команд и данными по спецификациям. Комплект включает адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видЕе отличием от Капсулы стали габариты. Заметно меньше, это упрощает поиск места для последующей постоянной установки. Высота ее 60 мм, диаметр 90 мм.
А с учетом того, что уже сейчас Маруся умеет управлять устройствами в рамках умного дома, можно будет распределить по квартире или дому несколько таких колонок и они не будут ухудшать восприятие интерьера.
Доступна в черном и белом вариантах исполнения. У нас была возможность посмотреть оба, рекомендуем со своей стороны обратить не белую. Она выглядит технологичнее и аккуратнее.
Все элементы управления у Prestigio Smartvoice сосредоточены на верхней грани. Это четыре механические кнопки. С помощью них можно будет вручную изменить громкость, поставить воспроизведение на паузу и выключить микрофон.
Корпус оснащен сразу группой микрофонов, улучшая качество распознавания команд. Срабатывают они и без повышения голоса во время воспроизведения музыки.
По центру светодиодный индикатор. Он активируется при обработке сигнала и выводе голоса самой Маруси.
Боковая часть обтянута тканью серого цвета, под которой расположена решетка динамика. Есть компактная зона с логотипом производителя.
Основание прорезинено, что предотвращает соскальзывание при размещении на ровной поверхности. В центре наклейка с техническими данными.
microUSB используется для подачи питания. Автономной работы для нее не предусмотрено. Есть аудиоразъем, который можно будет использовать под подключение внешней акустики.
Тесты Prestigio SmartvoiceПеред тем, как рассмотреть работу самой Маруси и сценариев ее эксплуатации, затронем вопрос воспроизведения на самой Prestigio Smartvoice. Мощность 5 Вт, для своих габаритов она демонстрирует высокий запас по громкости. Артефактов и шумов во время работы на повышенной громкости замечено не было.
Тест команд и звука Prestigio SmartvoiceПо ощущениям, звуковая сцена с акцентом на средние частоты. Басы выдает не самые мощные. Но отлично подходит для вокальных композиций, прослушивания аудиоподкастов и сказок. Звук равномерно распределяется от колонки во всех направлениях. Для прослушивания музыки в условиях типовой комнаты вполне хватает. Для тех, кто уже обзавелся домашней акустикой, есть возможность ее подключить через аудиоразъем. В таком сценарии устройство будет отвечать за работу Маруси, а звук выводить уже на внешнюю акустику.
Что умеет Маруся?Перед началом эксплуатации нужно будет загрузить на смартфон приложение Маруся. Проводится авторизация и предварительная настройка профиля, далее уже можно приступать к добавлению колонки в аккаунт.
Проходит он быстро, в 2-3 клика по экрану. Находит ее автоматически, оставляя за пользователем выбор домашней Wi-Fi сети. Далее колонкой уже можно будет пользоваться без смартфона под рукой. Владелец Prestigio Smartvoice получает три месяца подписки VK Combo, которая, в свою очередь, дает доступ к музыке BOOM во Вконтакте, скидкам в популярных сетях фастфуда, доставках Delivery Club и Самокате, а также такси и сети Перекресток. В дальнейшем месяц подписки обойдется в 149 рублей.
Для удобства освоения есть отдельная вкладка со списком команд и примерами взаимодействия.
Воспроизведение музыкиС помощью Маруси можно выбирать любимые композиции, исполнителей и жанры. Она умеет подбирать музыку по настроению. По нашему опыту, есть большинство запрашиваемых композиций, наполнение хорошее. Умеет ставить музыку для сна, медитации, продуктивной работы, спортивных занятий и др.
Детские сказки и музыка
Есть детский режим со сказками и детским контентом. Его можно сразу поставить. Выбор сказок проходит с помощью нескольких наводящих вопросов для выбора нужной.
Вывод справочной информацииДанные по погоде, времени по маршруту в заданную точку, справочная информация по разным вопросам.
Умный домУже сейчас Prestigio Smartvoice можно использовать для голосового управления совместимыми устройствами умного дома.
Есть хороший выбор по поддерживаемым производителям. Это Xiaomi, Rubetek, HIPER, Digma и другие.
Итоги по Prestigio SmartvoicePrestigio Smartvoice станет хорошим выбором при поиске устройства для взаимодействия с ассистентом Маруся от Mail.ru. При своей невысокой стоимости она выдает хорошее качество звука, оснащена чувствительными микрофонами и поддерживает вывод звука на внешнюю акустику. Весомым плюсом в сравнении с Капсулой является отсутствие каких-либо заметных упрощений.
Prestigio Smartvoice получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".