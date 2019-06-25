Обзор умного чайника REDMOND SkyKettle G210S. Лучший электрический чайник

Сегодня уже мало кто кипятит воду в чайниках на газовых и электроплитах. Во-первых, приличный чайник для плиты стоит не так уж и дешево. Да и удачных моделей крайне немного. Чтобы с удобным носиком, свистком, защищенной от плавления ручкой... Во-вторых, зачем вообще нужны чайники для плиты, если существуют электрочайники? Которые, что очевидно, гораздо удобнее. Электрочайник сам выключается (а не выкипает досуха, если про него забыли), может поддерживать заданную температуру... Кроме того, электрочайники бывают очень разными в плане дизайна. В продаже есть сотни вариантов. И можно выбрать оптимальную модель с учетом оформления конкретной кухни.

Немного лирики, статистики и всего такого прочего

И вот еще что. Если вы хотите приобрести не просто электрочайник, а вообще самый лучший электрический чайник, то сейчас, в 2019-м году, стоит смотреть в сторону так называемых умных моделей. Именно в них реализовываются самые интересные и технологичные идеи разработчиков. Возьмем, например, REDMOND SkyKettle серии G2**S: такой чайник не только кипятит воду и поддерживает ее температуру, но и знает рецепты напитков, управляется со смартфона и умеет светиться разными цветами радуги. Давайте рассмотрим эту серию в нашем обзоре, который и станет окончательным и максимально емким ответом на вопрос «какой чайник лучше – современный электрический или классический для газовой плиты?».Современный потребитель – человек достаточно ленивый (и это ни разу не оскорбление). В том смысле, то он не против переложить рутинные домашние дела на «плечи» домоработницы бытовой техники. Заваривание чая, готовка плова, нагрев батарей, мытье окон – вот это все. При этом умные электрические чайники, отзывы о которых занимают все топы в поисковиках, – одна из самых популярных категорий смарт-техники у россиян. REDMOND имеет в своем арсенале целый ряд умных продуктов для совсем ленивых потребителей – около 100 различных умных домашних устройств. И среди них, конечно, сразу несколько моделей электрочайников с «мозгами» (ну то есть умных).

Какой электрический чайник лучше и как его правильно выбирать? Для начала отметим следующий факт. Как показывают Google-тренды и рейтинг лучших электрических чайников, умные модели REDMOND серии SkyKettle занимают первое место по запросу «лучший электрический чайник».

Особенности конструкции и дизайна

Поэтому мы, собственно, и решили рассказывать об умных чайниках на примере модели REDMOND. Тем более что купить электрический чайник SkyKettle G2**S можно за сравнительно небольшие деньги. Он совмещает «умную» функциональность и цену обычного бюджетного электро чайника.В любом чайнике прежде всего важен объем емкости для воды. Одному-двум людям хватит за глаза одного литра. А вот объема REDMOND SkyKettle – 1,7 литра – будет достаточно уже для семьи из трех человек. При этом важно, что чайник не громоздкий и не занимает много места на столе.

Чтобы понять, какой электрический чайник лучше купить именно вам, стоит обратить внимание на мощность электронагревателя (насколько быстро он закипает?) и материалы, из которых сделан электрочайник. Металлический корпус более прочен. Однако о металл можно обжечься, так что такие чайники требуют повышенной осторожности со стороны пользователя. К пластику у «любителей чистой планеты» и простых обывателей сейчас отношение не очень. Кто-то не уверен в прочности пластика, а кто-то боится наличия возможных «фенолов» и вредных испарений. Поэтому классическое стекло, пожалуй, можно считать оптимальным материалом для электрического чайника. Оно легкое, «фенолов» не выделяет, хорошо держит температуру, достаточно легкое и практичное (быстро и легко моется, например). В умном электрочайнике SkyKettle серии G2**S чаша выполнена как раз из профессионального закаленного стекла.

Стекло здесь – противоударное, с защитой от кислот и щелочей. Днище же электрочайника изготовлено из прочной нержавеющей стали.

Однако этой еще не все особенности умного чайника REDMOND. Главная и самая примечательная его фишка – и фишка крайне необычная – встроенная система подсветки.

Умный чайник REDMOND действительно «играет» разными цветами и переливается. Происходит это благодаря встроенным светодиодам. Можно, например, настроить «цветной» режим ночника. Или изменение цвета по мере нагревания воды: когда вода холодная, то свет будет голубым, а по мере того, как вода нагревается, свечение становится желтым, оранжевым, красным и так далее. А еще есть так называемый диско-режим. Это когда чайник переливается разными цветами под музыку. Но об этом чуть позже.

REDMOND SkyKettle имеет продвинутую защиту от опасных ситуаций. Если чайник снять с платформы, то для безопасности пользователя все настройки сбросятся. Чтобы нагреть чайник заново, нужно будет настроить программу подогрева по новой. А если поставить REDMOND SkyKettle кипятиться без воды – ну вот задумались вы о чем-то своем, или ребенок балуется – то также сработает «защита от дурака». Умный чайник просто не включится. И еще одна приятная мелочь: этот электрический чайник может вращаться на подставке на 360 градусов. То есть его удобно хватать и ставить и правшам, и левшам. Умный чайник управляется дистанционно со смартфона. Но можно и по-простому, вручную назначить ему режимы нагрева. Кнопки на ручке помогают задать нужные температурные режимы – 40, 55, 70, 85 градусов.

Ближе к телу или дальше от пульта: дистанционное управление

При нажатии кнопки с определенной температурой загорается соответствующий светодиод. Однако температура может демонстрироваться еще и с помощью цвета подсветки. Например, кипяток – красный цвет, температура 55 градусов – сине-зеленый, ну и так далее. Цвета для каждой конкретной температуры можно выбирать самостоятельно – также в приложении на смартфоне. Вы когда-нибудь видели чайник с таким количество настроек того, как выглядит нагревание и кипячение воды?Да, умный чайник REDMOND может управляться как внутри квартиры, но и вообще из любой точки мира. Для этого существует бесплатное приложение Ready For Sky для Android и iOS. Приложение связывается с умной техникой (в нашем случае – с чайников) через Bluetooth в пределах квартиры или дома. И вы можете отдавать команды чайнику, находясь на удалении от него. Ну, например, можно вскипятить воду, лежа в постели. Или вот: вы не можете оторваться от исторического решающего пенальти в футбольном матче, чтобы заварить чаю? Просто нажимаете кнопку в смартфоне – и чайник все сделает сам. Плюс он пришлет уведомление, когда вода закипит. С приложением в смартфоне чувствуешь себя обладателем универсальной волшебной палочки – столько функций, операций и действий можно активировать, не слезая с любимого дивана.

Про ночник вкратце уже сказано выше. Это действительно удобная фишка: мягкий свет чайника поможет вам в ночи скорее найти холодильник, чтобы тайно насладиться салом тортиком. Но самая забавная и весьма полезная фишка умного чайника REDMOND – это диско-режим. Кто из нас, моя посуду или готовя какое-то блюдо, не пел и не пританцовывал под музыку?

Так вот: нужно включить диско-режим в приложении Ready for Sky и разместить неподалеку от умного электрического чайника смартфон с включенной музыкой. Чайник начнет светиться точно в такт музыке.

В общем, умный чайник REDMOND не только воду кипятит, но и настроение поднимает.

А вот чтобы управлять умным чайником не только в пределах квартиры, а из любой точки мира, потребуется еще один небольшой девайс – гейтвей. Например, вы едете из офиса домой, и не прочь сразу по приезду домой испить крепкий пуэр; отправляете сигнал из приложения Ready for Sky по мобильной сети на гейтвей, а он, в свою очередь, передает сигнал на чайник по Bluetooth. Как следствие, прибыв домой, вы получите кипяток с температурой строго в соответствии с рецептом пуэра.

Рецептура

В качестве гейтвея можно использовать любой старенький смартфон на Android или умную розетку REDMOND. Вообще вариантов создания гейтвея немало – можно даже подключаться через телевизор. И да, вот еще что. Не стоит пугаться всех этих слов («гейтвей», «Android» и так далее). Процесс настройки удаленного управления техникой весьма и весьма прост, и с ним сможет справиться даже далекий от высоких технологий человек. Тем более что REDMOND предлагает подробнейшие инструкции.Кстати, в приложении Ready for Sky есть много полезного, включая встроенную книгу рецептов с точными настройками кипячения воды под нужные напитки. Около 100 рецептов разных напитков – от банного чая до экзотического пуэра. Как известно, каждый напиток следует готовить на воде определенной температуры. И если вода на 1-2 градуса теплее или холоднее положенного, букет и вкус напитка может не раскрыться так, как положено. REDMOND SkyKettle кипятит воду с точностью до градуса, и вам не приходится забивать голову таблицами с правильными температурами под каждый напиток.

И немного о будущем

Можно прямо в приложении просто выбрать нужный рецепт, там же нажать кнопку «Старт» – и получить ровно такую воду, которая нужная для заварки конкретного напитка. В итоге у вас будет и горячий чай в один клик, и отменная дискотека прямо на кухне.На самом деле, технология управления умной техникой Ready For Sky – это не только приложение в вашем смартфоне, куда можно «привязать» всю умную технику и легко управлять ею в один клик. Ready for Sky – это полноценная сервис-платформа, которая в ближайшем будущем может изменить сами принципы покупок и бытовых сервисов. На этой платформе уже есть опции, которые позволяют не только готовить напитки с умным чайником, но и заказывать лучшие чаи из специализированных магазинов на дом.

Появление менеджера задач «СкайМенеджер» и интеграция маркетплейса «СкайМаркет» в приложение Ready for Sky в ближайшие год-два могут изменить само понятие покупки и доставки еды. А еще – позволить (и во многом уже позволяют, просто функционал будет расширяться) сводить все свои задачи в единое приложение: и составление списка покупок, и напоминалки о важных датах. Удобно же? Безусловно.

Голосовое управление

Уже в 2019 году при помощи «СкайМаркета» можно будет заказывать любые ингредиенты из книги рецептов для любой умной техники REDMOND. В дальнейшем умная техника REDMOND научится самостоятельно угадывать и предлагать варианты продуктов с помощью нейронных сетей и BigData – на основе пожеланий и потребностей конкретного пользователя.А ещё уже сейчас, благодаря взаимодействию REDMOND и «Яндекса», можно управлять умным электрическим чайником REDMOND SkyKettle голосом через яндексовского голосового ассистента – Алису. Нужно связать вышеупомянутый гейтвей с умными устройствами, которые уже «встроены» в приложение Ready for Sky. А затем в приложении «Яндекса» (для iOS или Android) в своем же «Яндекс»-аккаунте выбрать приложение Ready for Sky и синхронизировать его с «Яндексом». И, собственно, можно уже командовать умным чайником. Не пугайтесь: звучит все это довольно сложно, но на практике занимает всего пару минут и может быть осуществлено даже неопытным пользователем.

Выводы

Даже если оставить за скобками тот факт, что это умный чайник с кучей режимов и опций, все равно есть немало причин купить электрический чайник REDMOND SkyKettle серии G2**S. Он надежен в работе, прочен и долговечен при эксплуатации – долго выдерживает нагрузку при нагреве и использовании в режиме «нон-стоп». При этом стоит он почти столько же, сколько НЕумные обычные электрочайники. Ну и, конечно, стоит напомнить, что чайник REDMOND имеет режим регулируемой подсветки и диско-режим – и это просто уникальные фишки. Фишки очень красивые, крутые и необычные. Так что... Времена чайников для газовых и электроплит уж точно давно прошли. Да и эпоха обычных электрочайников, пожалуй, тоже на исходе. На смену им приходят умные высокотехнологичные устройства вроде REDMOND SkyKettle G2**S. И это на самом деле здорово.