Обзор Razer Gigantus V2 Medium и Razer Gigantus V2 3XL. Мягкий коврик для мышки без подсветки

Любая даже самая дорогая игровая мышка для корректной работы и контролируемого скольжения требует наличия коврика. Он же повышает ресурс службы повышая ресурс ножек и улучшая комфорт работы. Сегодня продолжая рассмотрение актуальных решений в центре внимания будет Razer Gigantus V2. Изучаем его на примере двух типоразмеров: V2 Medium – для мышки, V2 3XL – для клавиатуры и мышки.

Razer Gigantus V2 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованные ценники составляют 1 690 и 5 490 рублей соответственно.

Комплектация

Упакованы в коробке из окрашенного в фирменных цветах коробке. На лицевой стороне приведены его габариты и ключевые особенности. Есть окошко, позволяющее оценить особенности покрытия.

Внешний вид

Medium – 360x275 мм,

Large – 450x400 мм,

XXL – 940x410 мм,

3XL – 1200x550 мм.

В рамках Razer Gigantus V2 предлагается четыре варианта исполнения, отличающихся размером рабочего покрытия:

Для первых двух вариантов толщина покрытия 3 мм, для двух старших версий увеличена до 4 мм. Основу составляет плотная резиновая пена с противоскользящим основанием.

Основание у него ярко-зеленого цвета. Края ровные, но тут отсутствует дополнительный стежок нитками по периметру.

Подложка упругая, при сдавливании быстро восстанавливает свою форму. Есть текстурный рисунок в виде сетки из шестиугольников.

Рабочее покрытие черного цвета. Микротекстурирование с водоотталкивающими свойствами. Тут его обновили, снизив степень трения и повысив точность контроля.

Из особенностей отметим отсутствие декоративных рисунков на рабочем покрытии. Это позволяет сохранять привлекательность внешнего вида при длительной эксплуатации.

Тесты

Razer Gigantus V2 3XL закрывает всю площадь рабочего стола. Можно свободно разместить игровую клавиатуру с подставкой под запястья и оставить большое пространство для свободного движения мышки. Его альтернативой выступает Gigantus V2 XXL, при выборе между ними нужно отталкиваться от габаритов рабочего стола.

Покрытие коврика приятно тактильно. С учетом того, что на поверхности стола размещаются локти и запястья повышается общий комфорт работы. Также с помощью него можно скрыть возможные дефекты покрытия столешницы. Razer Gigantus V2 Medium вариант только под мышку. Его рабочая площадь дает возможность позиционировать его в двух направлениях. Движения мышки не ограничивает.

Мы использовали два этих коврика в течение более, чем двух месяцев с мышками, оснащенными разными сенсорами. Все они демонстрировали хорошую точность работы сенсора.

Из негативных моментов отметим момент с загрязнением текстурного покрытия. Через интервалы времени нужно будет очищать его с помощью смоченной салфетки из микрофибры.

Итоги по Razer Gigantus V2

Razer Gigantus V2 – одно из лучших решений при выборе коврика с мягким типом покрытие. Доступная линейка из четырех типоразмеров позволит подобрать оптимальные габариты под поставленные задачи и размер рабочего стола. Вспененная подложка, противоскользящее покрытие, обновленное рабочее покрытие с повышенной точностью работы сенсора мышки. Не устроить может отсутствие строчки из ниток по периметру.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".