Обзор ReadySkin ZY8300. Аппарат для ультразвуковой чистки лица

В центре внимания сегодня ультразвуковой аппарат ReadySkin ZY8300, поддерживающий сразу четыре режима и пять функций ухода за кожей. Предназначен он для регулярного и тщательного очищения, а также ухода за проблемной кожей, позволяя проводить процедуры профессионального уровня самостоятельно, без помощи дорогостоящих специалистов.

ReadySkin ZY8300

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне помимо изображения аппарата приведены ключевые его особенности.

ReadySkin ZY8300

С обратной стороны подробные данные по комплектации и характеристикам.

ReadySkin ZY8300

Комплект включает тряпичный чехол розового цвета, USB-кабель, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке.

ReadySkin ZY8300

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из прочного ABS пластика с лакированным покрытием. Форма и габариты позволяют брать с собой в дамской сумке.

ReadySkin ZY8300

Управляется при помощи механической кнопки. Она не выступает за пределы плоскости корпуса, исключая случайные нажатия во время проведения процедуры.

ReadySkin ZY8300

Последовательными нажатиями можно выбирать один из четырех режимов. Каждый из режимов сопровождается светодиодным индикатором.

ReadySkin ZY8300

Управлением интуитивно понятное. С двух сторон корпуса расположены съемные крышки.

С одной из сторон у ReadySkin ZY8300 широкая металлическая лопатка, выполненная из нержавеющей стали. Ширина 24 мм.

ReadySkin ZY8300

В нижней части нагревающий элемент из металла.

ReadySkin ZY8300

На боковой грани можно обратить внимание на microUSB. Этот разъем используется для зарядки встроенного аккумулятора.

Как показала практика эксплуатации, хватает батареи с емкостью 800 мАч на 2 часа беспрерывной работы, это сопоставимо с 12 процедурами.

Тесты

Перед проведением процедуры необходимо обязательно провести дезинфекцию лопатки аппарата дезинфицирующим средством. После этого умыться очищающим средством. Раскрыть поры, распарив кожу или воспользовавшись распаривающими масками. Ультразвуковой аппарат поддерживает четыре режима работы и пять функций. Предлагаем рассмотреть каждый из них в отдельности.

ReadySkin ZY8300

«Cleaning»

Ультразвуковой пилинг и дезинкрустация. В данном режиме проводятся процедуры по очищению кожи лица (Ультразвуковой пилинг и дезинкрустация). Для проведения процедуры «пилинг» необходимо использовать специальный гель, тоник, лосьон или мицеллярную воду.

ReadySkin ZY8300

Это позволит очистить кожу от ороговевших клеток и поверхностных загрязнений. Процедура “дезинкрустация” проводится совместно с использованием геля-дезинкрустанта. Микроток воздействует на кожу через лосьон-дезинкрустант, открывает поры, разрыхляет кожу, способствует глубокому очищению пор.

ReadySkin ZY8300

«Moisturizing»

Питание и увлажнение. Проводится процедура “ионофореза”. Необходимо нанести сыворотку для ухода за кожей, а поверх нее – гель-проводник. Зажать боковые электроды.

ReadySkin ZY8300

Благодаря свойству тока повышать проницаемость тканей, ионофорез дает возможность вводить питательные препараты в более глубокие слои эпидермиса.

ReadySkin ZY8300

«Lifting»

Используйте в ходе процедуры омолаживающие сыворотки и активные гели, чтобы доставить к живым клеткам питательные компоненты и запустить процессы естественного увлажнения и омоложения кожи лица. Использование питательных косметических средств с положительными ионами повышает результативность процедуры.

ReadySkin ZY8300

«Heating»

ReadySkin ZY8300

«Термомассаж». Данная процедура проводится нагревающей насадкой, расположенной под защитным колпачком внизу прибора. Есть два уровня нагрева насадки 39 ℃ и 42 ℃. Выберите комфортную для вас температуру.

ReadySkin ZY8300

Режим термомассажа расслабляет мышцы лица, усиливает кровообращение, помогает питательным веществам лучше усваиваться. Также данный режим может быть использован в качестве подготовки кожи к процедурам (раскрывает поры). В режиме необходимо использовать гель-проводник.

Итоги

ReadySkin ZY8300 – выполняет сразу 5 процедур, позволяя проводить комплекс косметических процедур дома или в поездках без дополнительных трат на оплату работы специалистов. В основе его работы используется деликатное ультразвуковое воздействие, не растягивающее и не деформирующее кожу. К плюсам отнесем широкую лопатку, удобную форму корпуса, длительное время автономной работы, транспортировочный чехол, гель для процедур в комплекте.
POCO X3 Pro с Snapdragon 860 выпущен за ...
Подразделение POCO компании Xiaomi, анонсировала флагманские модели POCO X3 Pro и POCO F3 для мировых ры...
Xiaomi выпустит три новых планшета...
Xiaomi взяла перерыв в производстве планшетов на несколько лет, но в этом году планирует вернуться сразу ...
Ноутбуки серии Dell Inspiron обновлены п...
Серия ноутбуков Dell Inspiron была полностью переработана с новым внешним видом - об этом заявила сама ко...
Redmi K40 Gaming Edition появился в Goog...
Redmi анонсировала Redmi K40 Gaming Edition в качестве своего первого игрового телефона в Китае. Ожидаетс...
iPhone 12 - самый популярный смартфон в ...
Недавно Тим Кук, генеральный директор Apple, официально заявил, что среди текущих смартфонов компании наи...
Опубликованы примеры фото с объектива Si...
В сети появились примеры фотографий, сделанных на представленный неделю назад объектив Sigma 28–70mm F2.8...
Обзор STARWIND SMO2002. Мини-печь с конв...
Не всегда есть возможность установить встраиваемый духовой шкаф, особенно если жилье в найме или речь иде...
Samsung Galaxy Book Odyssey оснастили гр...
Компания Samsung представила ноутбук Galaxy Book Odyssey. Это первый ноутбук с графическим процессором RT...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor