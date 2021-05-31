Обзор ReadySkin ZY8300. Аппарат для ультразвуковой чистки лица

В центре внимания сегодня ультразвуковой аппарат ReadySkin ZY8300, поддерживающий сразу четыре режима и пять функций ухода за кожей. Предназначен он для регулярного и тщательного очищения, а также ухода за проблемной кожей, позволяя проводить процедуры профессионального уровня самостоятельно, без помощи дорогостоящих специалистов.

Комплектация

Приобрести его можно в ключевых российских магазинах.Упакован в коробку с привлекательным оформлением. На лицевой стороне помимо изображения аппарата приведены ключевые его особенности.

С обратной стороны подробные данные по комплектации и характеристикам.

Комплект включает тряпичный чехол розового цвета, USB-кабель, адаптер питания, руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из прочного ABS пластика с лакированным покрытием. Форма и габариты позволяют брать с собой в дамской сумке.

Управляется при помощи механической кнопки. Она не выступает за пределы плоскости корпуса, исключая случайные нажатия во время проведения процедуры.

Последовательными нажатиями можно выбирать один из четырех режимов. Каждый из режимов сопровождается светодиодным индикатором.

Управлением интуитивно понятное. С двух сторон корпуса расположены съемные крышки.

С одной из сторон у ReadySkin ZY8300 широкая металлическая лопатка, выполненная из нержавеющей стали. Ширина 24 мм.

В нижней части нагревающий элемент из металла.

На боковой грани можно обратить внимание на microUSB. Этот разъем используется для зарядки встроенного аккумулятора.

Тесты

Как показала практика эксплуатации, хватает батареи с емкостью 800 мАч на 2 часа беспрерывной работы, это сопоставимо с 12 процедурами.Перед проведением процедуры необходимо обязательно провести дезинфекцию лопатки аппарата дезинфицирующим средством. После этого умыться очищающим средством. Раскрыть поры, распарив кожу или воспользовавшись распаривающими масками. Ультразвуковой аппарат поддерживает четыре режима работы и пять функций. Предлагаем рассмотреть каждый из них в отдельности.

«Cleaning»

Ультразвуковой пилинг и дезинкрустация. В данном режиме проводятся процедуры по очищению кожи лица (Ультразвуковой пилинг и дезинкрустация). Для проведения процедуры «пилинг» необходимо использовать специальный гель, тоник, лосьон или мицеллярную воду.

Это позволит очистить кожу от ороговевших клеток и поверхностных загрязнений. Процедура “дезинкрустация” проводится совместно с использованием геля-дезинкрустанта. Микроток воздействует на кожу через лосьон-дезинкрустант, открывает поры, разрыхляет кожу, способствует глубокому очищению пор.

«Moisturizing»

Питание и увлажнение. Проводится процедура “ионофореза”. Необходимо нанести сыворотку для ухода за кожей, а поверх нее – гель-проводник. Зажать боковые электроды.

Благодаря свойству тока повышать проницаемость тканей, ионофорез дает возможность вводить питательные препараты в более глубокие слои эпидермиса.

«Lifting»

Используйте в ходе процедуры омолаживающие сыворотки и активные гели, чтобы доставить к живым клеткам питательные компоненты и запустить процессы естественного увлажнения и омоложения кожи лица. Использование питательных косметических средств с положительными ионами повышает результативность процедуры.

«Heating»

«Термомассаж». Данная процедура проводится нагревающей насадкой, расположенной под защитным колпачком внизу прибора. Есть два уровня нагрева насадки 39 ℃ и 42 ℃. Выберите комфортную для вас температуру.

Итоги

Режим термомассажа расслабляет мышцы лица, усиливает кровообращение, помогает питательным веществам лучше усваиваться. Также данный режим может быть использован в качестве подготовки кожи к процедурам (раскрывает поры). В режиме необходимо использовать гель-проводник.ReadySkin ZY8300 – выполняет сразу 5 процедур, позволяя проводить комплекс косметических процедур дома или в поездках без дополнительных трат на оплату работы специалистов. В основе его работы используется деликатное ультразвуковое воздействие, не растягивающее и не деформирующее кожу. К плюсам отнесем широкую лопатку, удобную форму корпуса, длительное время автономной работы, транспортировочный чехол, гель для процедур в комплекте.