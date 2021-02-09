Обзор Robomow RX50 Pro S. Робот газонокосилка для вашего дома

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Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для ухода за газоном. Встречайте, перед вами робот газонокосилка от Robomow, модель RX50 Pro S. Данное решение позволит вам существенно сэкономить ваше личное время и забыть о том, что необходимо подстричь газон. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Robomow RX50 Pro S

Поставляется в стилизованной упаковке с подробной информацией. Комплект поставки, помимо самого робота, включает в себя базовую станцию с отдельным оголовком, 4 колышка для крепления станции к земле, блок питания (кабель 10 метров), 2 разъема для проводов периметра и документация. Сразу же хочется отметить, что провод ограничения периметра и набор колышков для его фиксации на газоне необходимо будет приобретать дополнительно, особенно если площадь вашего газона не маленькая.

Внешний вид

Дизайн Robomow RX50 Pro S сумеет привлечь внимание покупателей. Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху корпуса робота газонокосилки размещены всего две функциональные кнопки управления, которые позволяют полностью управлять устройством: STOP (Home) и Go (On/Off). Здесь же можно увидеть светодиодные индикаторы состояния работы. Все это позволяет быстро разобраться в работе газонокосилки даже самым неопытным пользователям.

Чуть ниже размещен специальный ключ активации, который позволяет защитить устройство от кражи. Для работы газонокосилки необходимо вставить данный ключ в гнездо. Без данного ключа устройство работать не будет. Помимо этого, следует отметить, что функция защит от кражи можно активировать через мобильное приложение.

Еще один элемент управления находится на одной из боковых граней. Это специальный барабанный регулятор высоты кошения газона, всего три режима: 10, 15, 45 мм.

Базовая станция выполнена из прочного пластика и крепится прямо к земле при помощи специальных колышек.

Из-за отсутствия отдельного блока контроля периметра, провода ограничения периметра и питающий кабель подключаются к оголовку базовой станции. Благодаря простой и понятной конструкции, сделать это самостоятельно сумеет каждый.

Интересно то, что конструкция ходовой части, в данной серии газонокосилок, одинаково у всех моделей. Всего два больших колеса с резиновыми шипами для увеличения проходимости устройства. Третьего колеса здесь нет, ее заменяет глайдер, который отлично справляется с поставленными задачами. Это позволяет работать устройству на склонах до 35%. Рядом с двух лепестковым ножом можно увидеть плавающую деку, которая отвечает за высоту кошения травы на неровных поверхностях.

Функционал и настройка

Перед началом работы необходимо проделать несколько простых шагов. Во-первых, нужно выбрать зону для установки базовой станции робота газонокосилки, после чего проложить провод по всему периметру газона и огородить деревья, клумбы и другие декоративные объекты, чтобы робот не заезжал в данную зону. Провод периметра крепится прямо на газон при помощи специальных пластиковых кольев. Данный провод выступает в качестве низковольтового электрического контура для робота, который детектируется специальными датчиками устройства.

Замыкаются оба конца провода периметра в базовой станции. Поле чего можно установить робота газонокосилку на нее и начать работу.

Робот работает по принципу автономной мульчирующей газонокосилки. Мощность двигателя составляет 100 Вт, чего более чем достаточно для вращения двух лепесткового ножа. Перемещение робота осуществляется по случайному алгоритму внутри ограниченного контура провода периметра. Следует отметить, что робот не сможет измельчить траву по всей площади с одного раза. Для того, чтобы полностью подстричь весь периметр, робот газонокосилка будет постепенно скашивать и измельчать траву за несколько запусков.

Понравилось то, что пользователю не придется следить за процессом работы робота, достаточно один раз запустить и забыть, устройство самостоятельно будет скашивать газон и автоматически возвращаться на базу для подзарядки. Сама базовая станция является местом начала и конца маршрута робота.

Интересно то, что, при необходимости, пользователи могут разбить участок на несколько зон кошения. Другими словами, если ваш участок разделен различными посадками или строениями, то их можно соединить между собой небольшими проходами. В общей сложности пользователи могут создать до двух рабочих зон.

Ширина кошения составляет 18 см, а рекомендуемая площадь кошения равна до 400 кв.м. Емкость аккумулятора составляет 8.8 А·ч. Полной зарядки робота хватает приблизительно на 1 час работы.

Как мы уже и говорили, управление устройством осуществляется всего лишь при помощи двух кнопок. Кнопка Go позволяет вкл/откл робота и запустить работу. Кнопка Stop дает возможность остановить работу робота, либо вернуть его на базовую станцию.

Разработчики также позаботились о безопасности пользователей, нож Robomow RX50 Pro S перестает вращаться если вы даже чуть-чуть приподнимите косилку или наклоните ее. Нож останавливается также после столкновения с различными препятствиями. В данном случае косилка будет просто отъезжать назад и изменит направление своего движения. Кроме того, при одновременном нажатии кнопок Go и Stop, включится функция блокировки от детей. Данную функцию также можно включить через мобильное приложение.

Мобильное приложение

Для удобства пользователей производитель предлагает воспользоваться бесплатным мобильным приложением Cub Cadet XR 2.0 для управления косилкой. Данное решение позволяет устанавливать график кошения, следить за состоянием аккумулятора и даже перейти на ручное управление, что позволяет самостоятельно докосить участки, куда робот по той или иной причине не смог доехать или заехать.

Тестирование

Robomow RX50 Pro S тестировался на участке площадью приблизительно 50 кв.м. Следует отметить, что после укладки газона прошло довольно большое количество времени и трава сильно выросла, что сильно усложнило жизнь роботу. Однако устройство неплохо справилось со своей задачей и сумело приблизительно за 5-6 подходов подстричь основную часть газона, однако остались некоторые участки, куда устройство не смогло заехать из-за слишком высокой и густой травы. Подобные участки можно попробовать подстричь вручную, если не получится, придется подрезать газон обычной газонокосилкой.

Проходимость у Robomow RX50 Pro S действительно хорошая. Несмотря на неровную поверхность газона роботу удалось спокойно проехать и заехать практически по всей площади участка. Все посаженные цветы и деревья остались не тронутыми, робот своевременно останавливается перед проводом периметра и движется в другом направлении.

Если ваш газон, как в нашем случае, расположен близко к забору, не понравится, что прилегающая к забору часть газона останется не подстриженной, эти места необходимо будет срезать вручную.

Отдельное внимание следует уделить тому, что многое зависит от того, как был уложен сам газон. Ровный ли участок, делали ли это профессионалы или вы сделали все своими руками и не особо соблюдали технологию. Несмотря на все это, данный робот газонокосилка успешно справился со всеми поставленными задачами и показал весьма неплохие результаты в работе. С запущенным 3х недельным загоном он справился приблизительно на 80%, остальное пришлось стричь вручную.

Итоги

Характеристики

Тип: робот, привод задний

Ширина скашивания: 18 см

Рекомендуемая площадь скашивания: 400 кв.м

Травосборник: отсутствует

Уровень шума: 64 дБ

Высота скашивания: 15-45 мм

Выброс травы: назад

Двигатель: электрический

Мощность: 100 Вт

Работа от аккумулятора

Напряжение аккумулятора: 12 В

Емкость аккумулятора: 8.8 А·ч

Количество колес: двухколесная

Материал колесных дисков: пластик

Вес: 7.5 кг

Размеры (ШxДxВ): 42x53x26 см

Работа на склонах до 35%; время работы - 60 мин; количество рабочих зон - 2

Скашивание травы производилось в несколько этапов. Сначала мы убрали верхнюю часть, дальше снижали уровень кошения до минимума. После чего выставили на средний уровень и раз в неделю робот производил свою работу.Подводя итоги по Robomow RX50 Pro S, следует отметить, что перед нами идеальный помощник, позволяющий не переживать за состояния газона на вашем участке. Несмотря на то, что в данной модели всего два колеса, разработчикам следует отдать должное. Проходимость у Robomow RX50 Pro S отличная. Понравилось то, что робот косит не только двигаясь вперед, но и назад. Новичкам придется по душе то, что нет необходимости лишний раз перенастраивать систему устройства, заводские настройки вполне себе годны для стабильной работы. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, отличный функционал, наличие мобильного приложения, возможность переключиться в ручной режим управления, мощный аккумулятор. Из минусов может не понравиться лишь высокая, как нам кажется, цена. Однако попользовавшись данным роботом около месяца, пришли к выводу, что данный помощник обязательно должен быть у счастливых обладателей загородного дома.