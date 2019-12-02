Умное освещение с голосовым управлением. Обзор Wi-Fi выключателей Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317

2019-12-02, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rubetek RE-3316; [37]
Управление освещением одна из базовых задач, которая ставится и решается при развертывании системы «умного дома». Сделать это можно несколькими путями, среди них покупка Wi-Fi лампочек с установкой по дому или замена выключателей. Второй способ по нашему опыту оптимален, он не ставит ограничений при выборе лампочек и типа освещения, используя уже установленное освещение.

Rubetek RE-3316

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы рассмотрим одноклавишный Rubetek RE-3316 и двухклавишный Rubetek RE-3317.
Оба находятся в широком доступе в российских магазинах. На официальном сайте можно будет приобрести со скидкой, выбрав комплект из нескольких выключателей.

Rubetek RE-3316 обзор

Комплектация

Поставляются в коробке с информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксированы на вспененной подложке, предотвращающей получение повреждений во время транспортировки. Комплект включает крепежные винты, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Выбран современный и технологичный дизайн в виде стеклянной панели с белой подложкой. По центру расположена подсвечиваемая сенсорная кнопка.

Rubetek RE-3316

Два состояния: включено – красный, выключено – синий. Подсветка не бросается в глаза, но при этом четко позиционирует активную зону выключателей и хорошо видна в ночное время.

Rubetek RE-3316

Сенсор чувствительный, на нажатия пальцев реагирует точно. В двухклавишном Rubetek RE-3317 кнопки расположены на достаточном удалении.

Rubetek RE-3316

Ставится в подрозетники. Верхняя часть выключателя съемная, внутри скрываются ушки под винты крепления.

Rubetek RE-3316

На внутренней части блок с клеммами крепления. Все они подписаны. Проблем с размещением возникнуть не должно.

Rubetek RE-3316

Подключение

Как и говорили вначале, Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317 устанавливаются в уже имеющиеся подрозетники, заменяя установленные ранее механические выключатели. Схема подключения подробно описана в инструкции.

Rubetek RE-3316

Важно отметить, что для работы помимо фазного провода, потребуется еще и наличие ноля. Очень часто по умолчанию он не подведен к выключателю. Для его добавления может потребоваться помощь электрика, вопрос решаем и без дробления стен. Ноль необходим для работы Wi-Fi модуля.

Rubetek RE-3316

После подачи питания выключатели уже начинают работать и без добавления в приложения. Добавление в приложение потребуется для «смарт» функционала. Проводится он быстро зажатием кнопки и отправкой данных по домашней Wi-Fi сети.

Что делать, если нулевой провод провести нельзя?

Альтернативным вариантом будет использование связки из Rubetek RE-3311 (одноканальный блок управления) или Rubetek RE-3312 (двухканальный блок управления) с сенсорными панелями Rubetek RL-3122 или Rubetek RL-3121.

Rubetek RE-3316

Реле в этом случае устанавливается в разрыв кабеля светильника или системы освещения натяжного потолка, а сенсорная панель с питанием от батареек заменяет механический выключатель. Эти же панели можно использовать как дополнение к рассматриваемым выше выключателями, обеспечивая управление освещением с двух или трех мест без штробления стен и подвода проводки.

Софт

Для управления выключателями используется общий центр управления Rubetek. После добавления владелец сможет распределять выключатели по комнатам. Включать и выключать можно одним кликом из списка устройств.

Rubetek RE-3316

Каждому выключателю присваивается свое имя. Проводится обновление прошивки.

Rubetek RE-3316

В окне управления выключателем также можно в один клик изменить его рабочий статус.

Rubetek RE-3316

Задаются таймеры и сценарии по дням недели. Так можно будет включать или выключать свет в заданное время. Кстати, это может быть не только свет, но и бытовые приборы или насос отопления, теплый пол. Максимальная нагрузка до 2.4 кВт для одноканального Rubetek RE-3311.

Rubetek RE-3316

Выключатели могут задействоваться и в сложных сценариях с использованием датчиков и других устройств Rubetek. Включение/выключение света при открытии двери, движении в комнате или других срабатываниях.

Rubetek RE-3316Rubetek RE-3316

Google Home Начиная примерно с лета 2019 года, устройства Rubetek получили поддержку голосового управления Google Home, Яндекс.Алиса. Мы проверяли работу только на смартфонах Android и умных колонках. После добавления аккаунта одноклавишные выключатели появляются в приложении Google. Ими можно управлять голосом.

Rubetek RE-3316

Уже сейчас включать и выключать свет или приборы можно не только на английском, но и на русском. Из ограничений отметим, что на момент выхода теста не поддерживаются двухклавишные выключатели. С учетом того, что производитель регулярно выпускает обновление прошивок и софта, эта временно.

Итоги по Rubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317

Золото. Выбор редакции MegaObzorRubetek RE-3316 и Rubetek RE-3317 можно смело рекомендовать для массовой установки. Использование этих умных выключателей позволяет автоматизировать работу света в квартире/доме/офисе. Можно упростить сам процесс включения/выключения, добавив управление со смартфона или с помощью голоса, используя Google и Яндекс. Из ограничений отметим необходимость подвода нулевого провода, как у всех подобных Wi-Fi выключателей.

Комментарии и отзывы Rubetek RE-3316
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