Обзор Rubetek RV-3409. Поворотная Wi-Fi камера с Auto-tracking

2019-12-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Rubetek RV-3409; [191]
Долгое время необходимость организации видеонаблюдения в помещении требовала серьезные вложения и помощь специалистов. Развитие облачных технологий и “интернета вещей” заметно упростило эту задачу и расширило предлагаемые возможности. Так в рамках “Лаборатории” мы уже рассматривали решения Rubetek на примере сразу нескольких моделей. Сегодня будет протестирована поворотная камера Rubetek RV-3409 с автономным питанием.

Rubetek RV-3409

Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей. На официальном сайте при покупке пары таких камер они будут доступны со скидкой за 10 790 рублей.

Комплектация

Набор включает монтажный комплект для фиксации на стене, карту памяти объемом 16 Гбайт, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Rubetek RV-3409

Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Rubetek RV-3409

Внешний вид

Визуально корпус камеры напоминает Еву из мультфильма “Валл-И”. Белоснежный пластик с плавными линиями в виде двух полусфер.

Rubetek RV-3409

Дизайн стильный и технологичный. Состоит корпус Rubetek RV-3409 из двух частей: основания и поворотного блока с оптикой.

Rubetek RV-3409

Вращается в пределах 355 градусов. Работает мотор бесшумно.

Rubetek RV-3409

Диапазон регулировки позволит контролировать все пространство в помещении. В этой модели это еще и актуально с учетом поддержки функции автоматического отслеживания движущихся объектов.

Rubetek RV-3409

На тыльной грани расположены гнездо RJ-45, microUSB, кнопка сброса настроек и слот для карты памяти. Изначально предустановлен накопитель объемом 16 Гбайт, избавляющий от дополнительных трат после покупки.

Rubetek RV-3409

Корпус камеры оснащен динамиком и микрофоном. Чувствительность и громкость на хорошем уровне.

Rubetek RV-3409

Установить можно на ровную поверхность. С учетом внешнего вида, она гармонично вписывается в любой интерьер. Также в комплекте идет монтажный набор для фиксации на стене.

Rubetek RV-3409

Использование microUSB-разъема для подачи питания упрощает в последующем замену блока питания и подбор кабеля нужной длины при скрытом монтаже.

Rubetek RV-3409

Корпус камеры оснащен отсеком под съемный аккумулятор. Крышка скрыта в основании. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Тут отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому.

Софт

Для взаимодействия с Rubetek RV-3409 используется общий центр управления. Сама камера выступает не только самостоятельным объектом для видеонаблюдения, но и составляющей умного дома.

Сам процесс добавления прост, от пользователя для развертывания и начала работы требуется указание данных домашней беспроводной сети.

После этого камере присваивается имя и комната для упрощения поиска при использовании нескольких камер в одном доме. При наличии свежей версии прошивки предлагаются ее обновления.

При нажатии на камеру, в списке выводится потоковое изображение с возможностью смены разрешения. Запускается принудительная запись и фотоснимок. Выводится список отснятых ранее файлов.

С этого же экрана доступна кнопка микрофона для громкой связи через камеру. Динамик в этой камере может работать и в качестве сигнализации.

В разделе настроек пользователь может изменить качество и параметры съемки.

Выбрать чувствительность датчика движения. Записывать файлы можно на карту памяти, накопитель, подключенный к центру управления, или в облако. В последнем варианте файлы не будут потеряны при краже камеры.

Камера может участвовать в сценариях при срабатывании датчиков и других условий. Уведомления с нее выводятся в наглядных PUSH-уведомлениях.

Тесты

Rubetek RV-3409 поддерживает съемку в Full HD разрешении. Установлен 2 Мп сенсор. Угол обзора 130 градусов. Автоматическая смена режимов ночной и дневной съемки. Восемь ИК-светодиодов для съемки при плохом уровне освещения.

Ночная съемка Rubetek RV-3409

Первым отличием этой камеры стала функция автоматического отслеживания движущегося объекта. После выхода из поля видимости, она переводится в установленный участок контроля. Второе это аккумулятор, дающий возможность продолжения съемки при обрыве питания примерно в течение 2-3 часов.

Итоги по Rubetek RV-3409

Rubetek RV-3409 - поворотная Wi-Fi камера с поддержкой Full HD съемки. Аккуратный внешний вид, детальные настройки, автономная работа, проводное и беспроводное подключение, предустановленная карта памяти объемом 16 Гбайт, дневной и ночной режимы съемки. Весомым преимуществом относительно конкурентов является интеграция с расширенной системой умного дома. Функция автоматического отслеживания движущихся объектов дает дополнительный контроль над происходящим в помещении.

Комментарии и отзывы Rubetek RV-3409
Мощная новинка от OPPO Reno3...
Мощная новинка от OPPO Reno3Компания OPPO выпустила новый флагманский смартфон бюджетного варианта под названием OPPO Reno3. Функции...
Объектив Nikon AF-S Nikkor 120-300mm f/2...
Объектив Nikon AF-S Nikkor 120-300mm f/2Четыре месяца назад компания Nikon представила свою новую топовую зеркальную камеру D6, а вместе с ней и ...
Canon исправит проблему с фокусировкой о...
Canon исправит проблему с фокусировкой оНедавно компания Canon выпустила очередной светосильный зум-объектив для своей системы беззеркальных каме...
Зеркальную камеру Nikon D780 представят ...
Зеркальную камеру Nikon D780 представят Сетевые источники сообщают о том, что компания Nikon готовит к анонсу полнокадровую зеркальную камеру Nik...
Смартфон Samsung Galaxy A30s получил вер...
Смартфон Samsung Galaxy A30s получил вер Этой осенью в России вышел смартфон Samsung Galaxy A30s, который который оценен в 15 990 и 17 990 рублей...
Игровой монитор MSI Optix MAG272QR имеет...
Игровой монитор MSI Optix MAG272QR имеетКомпания MSI представила монитор Optix MAG272QR, который предназначен для геймеров. Новинка характеризует...
«Топ Ган: Мэверик» фильм про авиацию...
«Топ Ган: Мэверик» фильм про авиациюВ продолжении фильма "Top Gun" Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил вы...
Мультфильм "Умка" празднует юбилей...
Мультфильм Советскому мультику "Умка" исполнилось 50 лет. Юбилей также празднуют «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Ви...


Обзор Rubetek RV-3409. Поворотная Wi-Fi камера с Auto-trackingОбзор Rubetek RV-3409. Поворотная Wi-Fi камера с Auto-tracking
Обзор Perenio IoT Red Atom. Инфракрасный пульт для управления бытовыми приборамиОбзор Perenio IoT Red Atom. Инфракрасный пульт для управления бытовыми приборами
Обзор Creative Sound Blaster X3. Внешняя звуковая карта с Super X-FiОбзор Creative Sound Blaster X3. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi
Обзор NAVITEL R600 GPS. Автомобильный видеорегистратор с GPS-оповещениемОбзор NAVITEL R600 GPS. Автомобильный видеорегистратор с GPS-оповещением
Обзор VICTORINOX HUNTER. Многофункциональный нож для выживанияОбзор VICTORINOX HUNTER. Многофункциональный нож для выживания
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QR...
Предварительный обзор MSI Optix MAG272QRДавненько у нас не было интересных новостей о мире игровых мониторов, которые еще год назад буквально зап...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батл...
Обзор PUBG Mobile. Лучший мобильный батлЕсли вы большой фанат современных мобильных игр и хотите получить от них море положительных эмоций, то вы...
Предварительный обзор Thermaltake S300 T...
Предварительный обзор Thermaltake S300 TДавайте поговорим о довольно необычном решении, которое выглядит строго, но при этом обладает всеми преим...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка врем...
Обзор Tales Rush. Отличная убивалка времСамое время перед праздниками скачать интересную мобильную игру, которая не только развлекает, но и немно...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx G...
Предварительный обзор Deepcool Gammaxx GУдивить пользователя, который решил собрать ПК или улучшить уже готовую систему, достаточно тяжело по мас...
Обзор Archero. Весьма достойно...
Обзор Archero. Весьма достойноСамое время получить наслаждение от довольно простой, но очень увлекательной мобильной игры, которая выну...
Предварительный обзор Leica M10-P White....
Предварительный обзор Leica M10-P White.Давайте поговорим о максимально дорогом фотоаппарате, который готов удивлять потенциального покупателя не...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобил...
Обзор Call of Duty: Mobile. Лучший мобилМногие владельцы смартфонов почему-то уверены, что на рынке мобильных видеоигр нет достойных релизов, на ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие ...
HUAWEI рассказала о планах на ближайшие На прошедшем мероприятии в Москве компания HUAWEI поделилась о своих планах по развитию бизнеса на ближай...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский ар...
Обзор VICTORINOX CLIMBER. Швейцарский арСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию перочинный нож компании VICTORINOX, который идеально под...
Предварительный обзор LG 32UN880. Необыч...
Предварительный обзор LG 32UN880. НеобычСовсем скоро на выставке CES 2020 нам покажут очень много интересных продуктов, которые существенно отлич...
Обзор Star Wars: Галактика героев. Непло...
Обзор Star Wars: Галактика героев. НеплоРазработчики мобильных игр довольно часто берут за основу популярную франшизу и делают по ней крутой прое...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor