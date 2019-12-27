Обзор Rubetek RV-3409. Поворотная Wi-Fi камера с Auto-tracking

Долгое время необходимость организации видеонаблюдения в помещении требовала серьезные вложения и помощь специалистов. Развитие облачных технологий и “интернета вещей” заметно упростило эту задачу и расширило предлагаемые возможности. Так в рамках “Лаборатории” мы уже рассматривали решения Rubetek на примере сразу нескольких моделей. Сегодня будет протестирована поворотная камера Rubetek RV-3409 с автономным питанием.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 5990 рублей. На официальном сайте при покупке пары таких камер они будут доступны со скидкой за 10 790 рублей.Набор включает монтажный комплект для фиксации на стене, карту памяти объемом 16 Гбайт, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Собрано все в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам.

Внешний вид

Визуально корпус камеры напоминает Еву из мультфильма “Валл-И”. Белоснежный пластик с плавными линиями в виде двух полусфер.

Дизайн стильный и технологичный. Состоит корпус Rubetek RV-3409 из двух частей: основания и поворотного блока с оптикой.

Вращается в пределах 355 градусов. Работает мотор бесшумно.

Диапазон регулировки позволит контролировать все пространство в помещении. В этой модели это еще и актуально с учетом поддержки функции автоматического отслеживания движущихся объектов.

На тыльной грани расположены гнездо RJ-45, microUSB, кнопка сброса настроек и слот для карты памяти. Изначально предустановлен накопитель объемом 16 Гбайт, избавляющий от дополнительных трат после покупки.

Корпус камеры оснащен динамиком и микрофоном. Чувствительность и громкость на хорошем уровне.

Установить можно на ровную поверхность. С учетом внешнего вида, она гармонично вписывается в любой интерьер. Также в комплекте идет монтажный набор для фиксации на стене.

Использование microUSB-разъема для подачи питания упрощает в последующем замену блока питания и подбор кабеля нужной длины при скрытом монтаже.

Софт

Корпус камеры оснащен отсеком под съемный аккумулятор. Крышка скрыта в основании. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Тут отсутствуют элементы, потенциально подверженные излому.Для взаимодействия с Rubetek RV-3409 используется общий центр управления. Сама камера выступает не только самостоятельным объектом для видеонаблюдения, но и составляющей умного дома.

Сам процесс добавления прост, от пользователя для развертывания и начала работы требуется указание данных домашней беспроводной сети.

После этого камере присваивается имя и комната для упрощения поиска при использовании нескольких камер в одном доме. При наличии свежей версии прошивки предлагаются ее обновления.

При нажатии на камеру, в списке выводится потоковое изображение с возможностью смены разрешения. Запускается принудительная запись и фотоснимок. Выводится список отснятых ранее файлов.

С этого же экрана доступна кнопка микрофона для громкой связи через камеру. Динамик в этой камере может работать и в качестве сигнализации.

В разделе настроек пользователь может изменить качество и параметры съемки.

Выбрать чувствительность датчика движения. Записывать файлы можно на карту памяти, накопитель, подключенный к центру управления, или в облако. В последнем варианте файлы не будут потеряны при краже камеры.

Камера может участвовать в сценариях при срабатывании датчиков и других условий. Уведомления с нее выводятся в наглядных PUSH-уведомлениях.

Тесты

Ночная съемка Rubetek RV-3409

Rubetek RV-3409 поддерживает съемку в Full HD разрешении. Установлен 2 Мп сенсор. Угол обзора 130 градусов. Автоматическая смена режимов ночной и дневной съемки. Восемь ИК-светодиодов для съемки при плохом уровне освещения.

Итоги по Rubetek RV-3409

Первым отличием этой камеры стала функция автоматического отслеживания движущегося объекта. После выхода из поля видимости, она переводится в установленный участок контроля. Второе это аккумулятор, дающий возможность продолжения съемки при обрыве питания примерно в течение 2-3 часов.Rubetek RV-3409 - поворотная Wi-Fi камера с поддержкой Full HD съемки. Аккуратный внешний вид, детальные настройки, автономная работа, проводное и беспроводное подключение, предустановленная карта памяти объемом 16 Гбайт, дневной и ночной режимы съемки. Весомым преимуществом относительно конкурентов является интеграция с расширенной системой умного дома. Функция автоматического отслеживания движущихся объектов дает дополнительный контроль над происходящим в помещении.