Обзор SBER SberBox. Медиаплеер с голосовым помощником

Не так давно в рамках масштабной конференции SBER помимо сервисов и ряда других серьезных изменений, представили свои первые устройства в рамках концепции «умного дома». Одна из них — это ТВ-приставка SberBox. В рамках «Лаборатории» у нас есть отдельный раздел по изучению таких устройств, и мы не могли отказать себе в удовольствии ее изучить и поделиться опытом эксплуатации с вами.

SBER SberBox

Продажи уже стартовали. Стоимость на момент выхода обзора составляет 2990 рублей. При ее покупке будущий владелец получает промо подписку на сервисы.

SBER SberBox обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в фирменных цветах SBER. Комплект включает microUSB кабель, пульт управления, адаптер питания, пару мизинчиковых батареек, руководство пользователя и два беспроводных джойстика.

SBER SberBox

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе из черного пластика. Подключается с помощью HDMI-кабеля. Он встроенный.

SBER SberBox

Питание подается через microUSB. Запитать можно будет от свободного разъема на телевизоре или с помощью комплектного адаптера питания.

SBER SberBox

Вариант с запиткой от телевизора позволит все сделать скрытно, спрятав все провода. Но у него есть минус: при отключении телевизора он будет обесточиваться. Внешний адаптер этого недостатка лишен.

SBER SberBox

SberBox укомплектован беспроводным пультом управления со встроенным микрофоном. На нем выведен набор клавиш для базового управления и принудительного вызова голосового помощника.

SBER SberBox

Из интересного, для телефона идут два беспроводных стика на экран. С ними можно будет дистанционно играть на ТВ-приставке.

SBER SberBox

Софт и запуск

Для стартового запуска используется приложение СБЕР САЛЮТ. Для авторизации можно использовать общий SBER ID. Сделано все интуитивно, разобраться несложно.

SBER SberBox

Добавление в аккаунт устройств проходит сканированием QR-кода с экрана.

SBER SberBox

Для работы и последующего просмотра фильмов потребуется привязка аккаунта в OKKO.

SBER SberBox

Телефон в последующем сможет выступать внешним пультом управления приставкой.

SBER SberBox

Здесь же отдельная вкладка для взаимодействия с голосовым помощником.

SBER SberBox

В отличие от конкурентов, предлагается сразу три варианта голосового помощника с разными голосами и характерами ответов.

Интерфейс

На главный экран SberBox выведены плитки с данными по последним новостям, запуску сервисов и данных по погоде.

SBER SberBox

Вкладка с запуском мультимедийного контента. ТВ-каналы, фильмы и сериалы с ОККО. YouTube.

SBER SberBox

Раздел с музыкой. Связка с сервисом СБЕРЗВУК. Его же можно будет поставить на смартфон для прослушивания музыку вне дома. Запоминаются предпочтения. Сортировка по различным параметрам.

SBER SberBox

Игры. Управлять, напомним, можно с помощью комплектных беспроводных джойстиков.

SBER SberBox

Взаимодействовать с интерфейсом можно голосом, задавая команды по запуску нужных фильмов, сериалов или музыки.

SBER SberBox

Поиск фильмов по выставляемым параметрам, например, тематике или конкретного актера. Из любопытного есть связка с одним из интернет-магазинов с поиском одежды похожей на ту, что в данный момент на актере или другой тематический мерч.

SBER SberBox

SBER SberBox

С помощью сервисов ДеливериКлаб и Самокат можно заказать голосом доставку нужных продуктов. В Казани оба сервиса уже работают корректно.

SBER SberBox

Есть сервис вывода сетки эфирных каналов. Он от «Смотрёшка». Базовые каналы можно смотреть и без подписки.

SBER SberBox

Подписка

Для полноценной работы SberBox, как и в конкурирующих решениях от Яндекс и Google, потребуется использование подписки. Все в одном дает СБЕР.ПРАЙМ, на момент выхода обзора в октябре 2020 года, его стоимость 990 рублей – 1 год. В него входят:
  • фильмы в рамках подписки ОККО. 20 000 фильмов и сериалов и скидка на покупку новинок проката,
  • СберЗвук с базой из 40 миллионов композиций,
  • скидки на доставку продуктов, такси, мобильную связь,
  • 30 Гбайт в облачном диске.
«Смотрёшка» предлагает разные тарифы от 199 рублей в месяц.

Что хотелось бы видеть?

На момент выхода обзора экосистема SBER не поддерживает интеграцию со сторонними системами умного дома. В ближайшем будущем хотелось бы видеть интеграцию с решениями ключевых производителей.

Что у конкурентов?

На момент октября у конкурентов не все так гладко, как хотелось бы. У нас в «Лаборатории» есть все эти решения. Яндекс с HDMI интерфейсом сейчас предлагает только большую Яндекс.Станцию (по подписке 500 рублей месяц для активных клиентов или 12 500 рублей). Отдельная приставка уже длительное время недоступна для покупки. КИНОПОИСК HD сейчас интереснее по наполнению, чем ОККО. Но есть проблемы с невозможностью управления через телефон колонкой и дистанционного взаимодействия с интерфейсом с помощью пульта, только голосом. Колонки не объединяются в общую связку в рамках дома.

Google с Chromecast делает акцент на Youtube (без рекламы нужна подписка Youtube.Premium) или Netflix (с оплатой тарифа отдельно). Плюс, начиная с марта, для голосового помощника в колонках отключен русский язык. Официально на нашем рынке они недоступны.

КАПСУЛУ с Марусей от Mail.ru мы изучим уже в ноябре.

Итоги по SberBox

SberBox получился интересным, предложив на старте связку из сервисов с базой фильмов и сериалов, пакета телеканалов, доставкой продуктов и товаров (мерча). Три варианта голосового помощника, пульт с микрофоном в комплекте, беспроводные стики для телефона, невысокая стоимость общей подписки на старте, наличие блока питания в стартовом наборе. Система получилось интересной как в вопросе общей стоимости устройства и годовой подписки, так и потенциала для дальнейшего роста.
Комментарии и отзывы SBER SberBox
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