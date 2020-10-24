Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit

Приобрести можно в интернет-магазине iPort за 3590 рублей. Находится в свободной продаже.
Satechi ST-HK10AW-EU обзорСписок актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакована в коробку с общими данными по устройству. Комплект включает саму розетку и инструкцию.
Внешний видВыполнена в корпусе из белого пластика. Внешний вид классический и аккуратный.
Габариты у нее компактные. При подключении в групповые розетки не будет перекрывать соседнюю розетку.
На боковой грани кнопка управления. С помощью нее можно будет включить или выключить питание вручную.
Рядом QR-код, который пригодится для добавления розетки в аккаунт при подключении. Помимо этого, нанесены нагрузочные характеристики.
Satechi ST-HK10AW-EU сопровождается традиционной евровилкой с заземлением. Розетка также идет с заземлением.
К ней можно будет подключать бытовые приборы с общей мощностью до 2300 Ватт, 10А.
Софт
Для первоначальной настройки потребуется загрузка приложения SATECHI HOME. Добавление проходит простым сканированием QR-кода на боковой грани. Смартфон сам передает данные по беспроводной сети. Для связи используется Wi-Fi.
После добавления можно будет выбрать комнату, тип и присвоить имя. Для упрощения поиска в последующем.
Главный экран отображает список подключенных розеток.
Есть готовые сцены: доброе утро, ухожу из дома, прихожу домой, спокойной ночи. Например, активировав сценарий «Ухожу из дома», можно сделать выключение бытовых приборов или светильников. А для «Прихожу домой» включить предварительно обогреватели или кондиционер.
Сам список действий задается пользователем самостоятельно.
Еще один вариант — это автоматизация с выбором условия срабатывания и последующего результата. Включение розетки в нужное время и другие.
Для розетки можно просмотреть данные по текущему и общему энергопотреблению с расчетом затрат на электричество.
Apple HomeKitРозетку Satechi ST-HK10AW-EU после добавления также можно интегрировать в общий умный дом Apple HomeKit. Отображается она тут автоматически.
Также распределяются по комнатам и могут управлять голосом.