Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетка с интеграцией в HomeKit

С компонентами умного дома мы знакомились на примерах решений разных производителей, сегодня продолжая тест актуальных решений, в центре внимания будет Satechi ST-HK10AW-EU. Эта умная розетка, ориентирована на использование в рамках экосистемы Apple. Важно отметить, что поддерживается только Apple HomeKit и для запуска потребуется наличие устройства с версией iOS 12 и старше.

Satechi ST-HK10AW-EU

Приобрести можно в интернет-магазине iPort за 3590 рублей. Находится в свободной продаже.

Satechi ST-HK10AW-EU обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку с общими данными по устройству. Комплект включает саму розетку и инструкцию.

Satechi ST-HK10AW-EU

Внешний вид

Выполнена в корпусе из белого пластика. Внешний вид классический и аккуратный.

Satechi ST-HK10AW-EU

Габариты у нее компактные. При подключении в групповые розетки не будет перекрывать соседнюю розетку.

Satechi ST-HK10AW-EU

На боковой грани кнопка управления. С помощью нее можно будет включить или выключить питание вручную.

Satechi ST-HK10AW-EU

Рядом QR-код, который пригодится для добавления розетки в аккаунт при подключении. Помимо этого, нанесены нагрузочные характеристики.

Satechi ST-HK10AW-EU

Satechi ST-HK10AW-EU сопровождается традиционной евровилкой с заземлением. Розетка также идет с заземлением.

Satechi ST-HK10AW-EU

К ней можно будет подключать бытовые приборы с общей мощностью до 2300 Ватт, 10А.

Софт

Satechi ST-HK10AW-EU

Для первоначальной настройки потребуется загрузка приложения SATECHI HOME. Добавление проходит простым сканированием QR-кода на боковой грани. Смартфон сам передает данные по беспроводной сети. Для связи используется Wi-Fi.

Satechi ST-HK10AW-EU

После добавления можно будет выбрать комнату, тип и присвоить имя. Для упрощения поиска в последующем.

Satechi ST-HK10AW-EU

Главный экран отображает список подключенных розеток.

Satechi ST-HK10AW-EU

Есть готовые сцены: доброе утро, ухожу из дома, прихожу домой, спокойной ночи. Например, активировав сценарий «Ухожу из дома», можно сделать выключение бытовых приборов или светильников. А для «Прихожу домой» включить предварительно обогреватели или кондиционер.

Satechi ST-HK10AW-EU

Сам список действий задается пользователем самостоятельно.

Satechi ST-HK10AW-EU

Еще один вариант — это автоматизация с выбором условия срабатывания и последующего результата. Включение розетки в нужное время и другие.

Satechi ST-HK10AW-EU

Satechi ST-HK10AW-EU

Для розетки можно просмотреть данные по текущему и общему энергопотреблению с расчетом затрат на электричество.

Satechi ST-HK10AW-EU

Apple HomeKit

Розетку Satechi ST-HK10AW-EU после добавления также можно интегрировать в общий умный дом Apple HomeKit. Отображается она тут автоматически.

Satechi ST-HK10AW-EU

Также распределяются по комнатам и могут управлять голосом.

Satechi ST-HK10AW-EU

Итоги по Satechi ST-HK10AW-EU

Satechi ST-HK10AW-EU станет хорошим выбором для владельцев устройств от Apple, позволяя при скромной стоимости добавить для любого бытового прибора или светильника управление с экрана смартфона, планшета, телевизора, а также взаимодействие голосом. Аккуратное простое исполнение, сценарии и автоматизация.
Комментарии и отзывы Satechi ST-HK10AW-EU
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