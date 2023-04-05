Обзор SberBoom Mini. Самая доступная умная колонка…

Из интересных инженерных решений отметим отверстие в основании, позволяющее не только разместить на ровной поверхности, но и на стене.
Элементы управления сосредоточены на верхней крышке. В центре кнопка «ЛАЙК», справа и слева регуляторы громкости, в верхней части кнопка «ВОЛНА» для запуска музыки с сервиса «ЗВУКИ», ниже кнопка включения с интегрированным светодиодным индикатором.
Оснащена SberBoom Mini двумя микрофонами, выведенными на верхней грани. Здесь они помимо взаимодействия с пользователем голосом, также используются для распознавания звуков, используя эти данные в «детекторе шума».
Звук распространяется на 360 градусов через решетку вдоль нижней грани. Оснащена динамиком мощностью 5 Вт. На боковой грани разъем под комплектный адаптер.
После успешного сопряжения и добавления в домашнюю сеть, описываются основные особенности этой колонки и поддерживаемые технологии. Большое внимание уделено «детектору шума».
Уникальной особенностью этой экосистемы является выбор сразу между тремя виртуальными ассистентами: Афина, Джой и Сбер. У каждого свой голос и характер. Обращаться можно к ним по имени или общим кодовым словом САЛЮТ.
Вкладка для настройки самой колонки, включает инструменты для объединения двух колонок в стереопару, а также активацию родительского контроля с фильтрацией контента.
Есть отдельный раздел для управления элементами умного дома. Поддерживаются как элементы от самого производителя, так и проводить интеграцию с популярными продуктами сторонних производителей. Список постоянно расширяется.
Для удобства освоения и понимания в приложении приведены примеры команд, отсортированные для простого поиска пользователем.
Основным сервисом для воспроизведения звука выступает собственный сервис, но также музыку можно транслировать со смартфона. При прослушивании можно будет нажимать на кнопку с иконкой лайка и данные по предпочтения в дальнейшем будут улучшать поиск композиций под вкус владельца.
Колонка хорошо себя показала в детской. Ребенок быстро освоил запуск музыки, сказок и использовал ее для общения, получая ответы на вопросы, и даже играя.