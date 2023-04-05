Обзор SberBoom Mini. Самая доступная умная колонка…

СБЕР не так давно расширили модельную линейку устройств в рамках своей экосистемы умного дома с виртуальными ассистентами, сразу двумя умными колонками. Сегодня мы детально изучим одну из них, это SberBoom Mini, ставшей одной из самых доступных на российском рынке с поддержкой голосового управления. Представлена она сразу в пяти цветах: звездный желтый, туманный белый, безоблачный голубой, синий нептун, марсианский красный. Приобрести ее можно за 3 990 рублей.

Комплектация

Коробка с полиграфией, отображающей примеры эксплуатации колонки, возможных команд и сценариев использования. Комплект включает адаптер питания с евровилкой и различную документацию.

SberBoom Mini обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Выполнена в компактном корпусе из пластика с софт-тач покрытием. Практично и хорошо смотрится в интерьере.

Из интересных инженерных решений отметим отверстие в основании, позволяющее не только разместить на ровной поверхности, но и на стене.

Элементы управления сосредоточены на верхней крышке. В центре кнопка «ЛАЙК», справа и слева регуляторы громкости, в верхней части кнопка «ВОЛНА» для запуска музыки с сервиса «ЗВУКИ», ниже кнопка включения с интегрированным светодиодным индикатором.

Оснащена SberBoom Mini двумя микрофонами, выведенными на верхней грани. Здесь они помимо взаимодействия с пользователем голосом, также используются для распознавания звуков, используя эти данные в «детекторе шума».

Звук распространяется на 360 градусов через решетку вдоль нижней грани. Оснащена динамиком мощностью 5 Вт. На боковой грани разъем под комплектный адаптер.

Софт

Необходимо будет провести добавление в аккаунт используя бесплатное приложение САЛЮТ, доступное на iOS и на Android. Процесс добавления сопровождается наглядными подсказками.

После успешного сопряжения и добавления в домашнюю сеть, описываются основные особенности этой колонки и поддерживаемые технологии. Большое внимание уделено «детектору шума».Эта технология позволяет использовать SberBoom Mini для анализа шума в помещении и фиксировать звуки-триггеры: лай собаки, плач ребенка, шум воды, хлопки, разбитое стекло. Зафиксированные в комнате звуки записываются и отправляются в виде аудиофайла в приложении. Так ее можно будет использовать как умную сигнализацию.

Уникальной особенностью этой экосистемы является выбор сразу между тремя виртуальными ассистентами: Афина, Джой и Сбер. У каждого свой голос и характер. Обращаться можно к ним по имени или общим кодовым словом САЛЮТ.

Вкладка для настройки самой колонки, включает инструменты для объединения двух колонок в стереопару, а также активацию родительского контроля с фильтрацией контента.

Есть отдельный раздел для управления элементами умного дома. Поддерживаются как элементы от самого производителя, так и проводить интеграцию с популярными продуктами сторонних производителей. Список постоянно расширяется.

Тесты

Для удобства освоения и понимания в приложении приведены примеры команд, отсортированные для простого поиска пользователем.Мощность SberBoom Mini составляет 5 Вт и этого вполне хватает для прослушивания музыки в типовой комнате. Хорошо звучала музыка и подкасты. Также всегда можно будет объединить ее со второй такой же колонкой, разместив их на расстоянии друг от друга, создав эффект объема.

Основным сервисом для воспроизведения звука выступает собственный сервис, но также музыку можно транслировать со смартфона. При прослушивании можно будет нажимать на кнопку с иконкой лайка и данные по предпочтения в дальнейшем будут улучшать поиск композиций под вкус владельца.

Пример управления умным домом с SberBoom Mini

Тест звука SberBoom Mini

Итоги

Колонка хорошо себя показала в детской. Ребенок быстро освоил запуск музыки, сказок и использовал ее для общения, получая ответы на вопросы, и даже играя.SberBoom Mini при невысокой стоимости предлагает хорошее качество звука, доступ к множеству сервисов в рамках экосистемы Сбера. Стильное внешнее исполнение, возможность зафиксировать вертикально, кнопки для управления воспроизведением и предпочтениями, поддержка объединения в стереопару.