Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер

Представляем вашему вниманию мультимарочный диагностический сканер Scan Tool Pro Black Edition, позволяющий самостоятельно проводить диагностику отечественных и импортных автомобилей с выводом информации на устройства, работающие под управлением ОС iOS, Android или Windows.

Устройство поставляется в компактной прозрачной упаковке. Комплект поставки включает в себя фирменную упаковку, сам сканер и подробную инструкцию по подключению и установке ПО на русском языке.

Диагностический сканер совместим с большинством бензиновых авто с 1993 года выпуска и дизельных с 1996 года выпуска. Следует отметить, что существует 2 версии (wi-fi и блютуз). Wi-fi версия сканера подходит для iOS, Android и Windows. Блютуз для Android и Windows.

Более того, сканер совместим с большинством диагностических программ, таких как OpenDiag, Torque, CarScanner, MotorData и многие другие.

Scan Tool Pro Black Edition обзор

За время тестирования сканер подключали к нескольким авто, среди которых Opel Astra H и Lafa Priora, где он отлично показал себя в работе. Подключился без всяких проблем, провел комплексную диагностику и показал всевозможные эксплуатационные данные. Учитывая низкую стоимость, сканер отлично подойдёт для диагностики личного транспортного средства, что позволит существенно сэкономить время и бюджет на посещениях СТО.