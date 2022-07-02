Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?

Мы его изучали на примере объектива с байонетом L-Mount. Доступен он за 137 999 рублей. Он же с байонетом Sony E стоит 164 999 рублей.
Собран из 18 элементов в 13 группах. Есть линзы с низкой дисперсией SLD и FLD. Диафрагма с 11 лепестками, создающая эффектное размытие. Постоянная максимальная диафрагма F/2.8 на всем диапазоне зума.
Минимальное фокусное расстояние составляет 28 сантиметров. Оснащен Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art шаговым двигателем с высокоскоростной системой фокусировкой.
Весит 795 граммов. Длина 13 сантиметров. Не самый компактный вариант, но меньше, чем те, что используются на зеркальных камерах.
Мы его эксплуатацию ведем на камере Panasonic Lumix S5. Этот объектив тяжелее тела камеры.
Корпус объектива прочная. Выполнен из пластика и металла. Есть защита от брызг и пыли.
Два кольца регулировки прорезиненные для удобного захвата. Ближе к основанию кольцо зуммирования, рядом с блендой кольцо фокусировки. Есть переключатель между ручным и автоматическим фокусированием. Системы стабилизации нет.
Кнопка AFL используется блокировка автофокусировки. Также через меню камеры на нее можно добавить дополнительные действия.
Из особенностей, связанных с выпуклой передней линзой, на него нет возможности установить стандартные фильтры.
Фокусное расстояние 14 мм
На диафрагме F/2.8 есть уменьшение яркости. Примерно на диафрагме F/5.6 ослабления света не замечено. На 14 мм, ожидаемо есть бочкообразная дисторсия, на 24 мм выражена слабее.
Фокусное расстояние 24 мм
Как отмечали выше, минимальное фокусное расстояние составляет 28 сантиметров. Для макросъемки он подходит только условно.
Сильной стороной его является художественное боке. Оно достаточно мягкое.