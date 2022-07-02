Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?

Дополнил линейку сверхширокоугольных зум-объективов компании. В отличие от Sigma 14-24 мм F2.8 DG HSM Art, используемых в зеркальных цифровых камерах, изучаемый сегодня Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art вышел для беззеркальных систем. Он легче и компактнее, при этом у него крайне низкий уровень аббераций, заметно меньше искажает геометрию объектов съемки в отличии от объективов «фишай».

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Мы его изучали на примере объектива с байонетом L-Mount. Доступен он за 137 999 рублей. Он же с байонетом Sony E стоит 164 999 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает различную документацию и салфетку из микрофибры.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Внешний вид

Бленда изначально зафиксирована на объективе. Ее съем и замена без обращения в сервисный центр невозможна. На официальном сайте также заявлена бленда с другим исполнением.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Собран из 18 элементов в 13 группах. Есть линзы с низкой дисперсией SLD и FLD. Диафрагма с 11 лепестками, создающая эффектное размытие. Постоянная максимальная диафрагма F/2.8 на всем диапазоне зума.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Минимальное фокусное расстояние составляет 28 сантиметров. Оснащен Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art шаговым двигателем с высокоскоростной системой фокусировкой.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Весит 795 граммов. Длина 13 сантиметров. Не самый компактный вариант, но меньше, чем те, что используются на зеркальных камерах.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Мы его эксплуатацию ведем на камере Panasonic Lumix S5. Этот объектив тяжелее тела камеры.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Корпус объектива прочная. Выполнен из пластика и металла. Есть защита от брызг и пыли.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Два кольца регулировки прорезиненные для удобного захвата. Ближе к основанию кольцо зуммирования, рядом с блендой кольцо фокусировки. Есть переключатель между ручным и автоматическим фокусированием. Системы стабилизации нет.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Кнопка AFL используется блокировка автофокусировки. Также через меню камеры на нее можно добавить дополнительные действия.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Из особенностей, связанных с выпуклой передней линзой, на него нет возможности установить стандартные фильтры.

Тесты

На фокусном расстоянии 14 мм угол обзора у Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art составляет 114 градусов, на расстоянии 24 мм сужается до 84 градусов. Хроматические аберрации выражены слабо и хорошо контролируются

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art
Фокусное расстояние 14 мм

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art
Фокусное расстояние 24 мм

На диафрагме F/2.8 есть уменьшение яркости. Примерно на диафрагме F/5.6 ослабления света не замечено. На 14 мм, ожидаемо есть бочкообразная дисторсия, на 24 мм выражена слабее.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Как отмечали выше, минимальное фокусное расстояние составляет 28 сантиметров. Для макросъемки он подходит только условно.

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art

Сильной стороной его является художественное боке. Оно достаточно мягкое.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art один из лучших объективов с байонетом L-Mount. Фокусное расстояние от 14 до 24 мм с постоянной диафрагмой F/2.8. В зависимости от диафрагмы выдает как хорошую резкость, так и художественное боке. Отлично себя показала система автофокусировки с шаговым двигателем. Высокое качество сборки, защита от пыли и брызг воды, а также дополнительная настраиваемая кнопка. Не устроить может отсутствие стабилизации изображения.
Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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