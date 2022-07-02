Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?

Дополнил линейку сверхширокоугольных зум-объективов компании. В отличие от Sigma 14-24 мм F2.8 DG HSM Art, используемых в зеркальных цифровых камерах, изучаемый сегодня Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art вышел для беззеркальных систем. Он легче и компактнее, при этом у него крайне низкий уровень аббераций, заметно меньше искажает геометрию объектов съемки в отличии от объективов «фишай».

Комплектация

Мы его изучали на примере объектива с байонетом L-Mount. Доступен он за 137 999 рублей. Он же с байонетом Sony E стоит 164 999 рублей.Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Комплект включает различную документацию и салфетку из микрофибры.

Внешний вид

Бленда изначально зафиксирована на объективе. Ее съем и замена без обращения в сервисный центр невозможна. На официальном сайте также заявлена бленда с другим исполнением.

Собран из 18 элементов в 13 группах. Есть линзы с низкой дисперсией SLD и FLD. Диафрагма с 11 лепестками, создающая эффектное размытие. Постоянная максимальная диафрагма F/2.8 на всем диапазоне зума.

Минимальное фокусное расстояние составляет 28 сантиметров. Оснащен Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art шаговым двигателем с высокоскоростной системой фокусировкой.

Весит 795 граммов. Длина 13 сантиметров. Не самый компактный вариант, но меньше, чем те, что используются на зеркальных камерах.

Мы его эксплуатацию ведем на камере Panasonic Lumix S5. Этот объектив тяжелее тела камеры.

Корпус объектива прочная. Выполнен из пластика и металла. Есть защита от брызг и пыли.

Два кольца регулировки прорезиненные для удобного захвата. Ближе к основанию кольцо зуммирования, рядом с блендой кольцо фокусировки. Есть переключатель между ручным и автоматическим фокусированием. Системы стабилизации нет.

Кнопка AFL используется блокировка автофокусировки. Также через меню камеры на нее можно добавить дополнительные действия.

Тесты

Из особенностей, связанных с выпуклой передней линзой, на него нет возможности установить стандартные фильтры.На фокусном расстоянии 14 мм угол обзора у Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art составляет 114 градусов, на расстоянии 24 мм сужается до 84 градусов. Хроматические аберрации выражены слабо и хорошо контролируются



Фокусное расстояние 14 мм



Фокусное расстояние 24 мм

На диафрагме F/2.8 есть уменьшение яркости. Примерно на диафрагме F/5.6 ослабления света не замечено. На 14 мм, ожидаемо есть бочкообразная дисторсия, на 24 мм выражена слабее.

Как отмечали выше, минимальное фокусное расстояние составляет 28 сантиметров. Для макросъемки он подходит только условно.

Итоги

Сильной стороной его является художественное боке. Оно достаточно мягкое.Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art один из лучших объективов с байонетом L-Mount. Фокусное расстояние от 14 до 24 мм с постоянной диафрагмой F/2.8. В зависимости от диафрагмы выдает как хорошую резкость, так и художественное боке. Отлично себя показала система автофокусировки с шаговым двигателем. Высокое качество сборки, защита от пыли и брызг воды, а также дополнительная настраиваемая кнопка. Не устроить может отсутствие стабилизации изображения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".