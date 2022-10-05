Обзор SmartCnet ZNJJ-024. Поворотная камера TUYA с двухсторонней голосовой связью

Видеонаблюдение одна из ключевых основ «умного дома», чаще всего именно камеры, управляемые со смартфона, становятся первым элементом в доме. Это дистанционный контроль за происходящим, система безопасности с выводом предупреждений при несанкционированном попадании в квартиру, а также контроль за детьми разного возраста. Со всеми этими задачами справляется изучаемая сегодня SmartCnet ZNJJ-024 из экосистемы TUYA.

Комплектация

Приобрести можно на Aliexpress за 1700 рублей.Отправляется камера и комплектующие обернутыми в воздушный пакет. Комплект включает блок питания с евровилкой, USB-кабель питания и руководство пользователя на английском языке.

SmartCnet ZNJJ-024 обзор

Внешний вид

Выполнена камера в корпусе из белого пластика. Состоит из основания и сферы с объективом и динамиком.

Верхняя часть поворачивается на 350 градусов. Также свое положение может изменять в пределах 70 градусов внутренняя часть с оптикой. Как итог, можно изменять направление съемки в двух плоскостях.

Объектив с углом обзора 90 градусов. В его оптической группе используется стекло. Есть шесть ИК-диодов.

У SmartCnet ZNJJ-024 есть микрофон и динамик, используемые для двухсторонней голосовой связи. Все это позволяет использовать ее в качестве видеоняни.

На обратной стороне внешняя Wi-Fi антенна. Работает эта камера только в диапазоне 2.4 ГГц. Питание подается через microUSB. В комплекте идет разборный источник питания, состоящий из кабеля и адаптера питания. К вопросу подачи питания владелец сможет подойти гибко.

Софт

Помимо размещения камеры на ровной поверхности, также предусмотрели возможность фиксации на различных видах специализированного крепежа с винтовой резьбой, получившей распространение в фото- и видеотехнике.Первоначальная настройка и последующее управление проходит через приложение SmartLife. Добавление проходит выводом QR-кода с данными домашней Wi-Fi сети перед объективом.

В окне управления выводится потоковое изображение с камеры. С этого окна можно выбрать разрешение, включить или выключить динамик, запустить принудительно видеосъемку и сделать фотоснимок. Есть микрофон для вывода своего голоса через динамик в камере.

Включение и выключение ночного режима. Есть детектор движения, эта камера умеет отслеживать перемещение человека, изменяя положение в зависимости от его движения. Вывод пульта управления для ручного изменения направления съемки.

В настройках можно управлять инфракрасной подсветкой, громкостью динамика, отправкой оповещений при обнаружении движения. Отформатировать карту памяти или просмотреть ролики с нее. Облачный сервис предлагается за дополнительную плату.

Тесты

Тест камеры SmartCnet ZNJJ-024

Камера может вести съемку в разрешении Full HD со скоростью 25 кадров в секунду. Используется кодек H.264. Установлена в ней матрица с разрешением 2 Мп.Поддерживает интеграцию в экосистему Google Home. Можно выводить изображение с нее на Google Chromecast или Nest Hub. Работу проверили, но часто сталкивались с тем, что изображение заметно отставало или прерывалось.

Итоги

SmartCnet ZNJJ-024 – недорогая умная видеокамера, которую можно использовать для организации видеонаблюдения в квартире, доме или офисе. Также ее можно рассматривать в качестве видеоняни с двухсторонней голосовой связью. Повороты на 350 градусов по диагонали и 70 градусов по вертикали, детальные настройки, отслеживание движения, режим сигнализации. Не устроить может отсутствие Ethernet подключения к сети.