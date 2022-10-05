Обзор SmartCnet ZNJJ-024. Поворотная камера TUYA с двухсторонней голосовой связью

Видеонаблюдение одна из ключевых основ «умного дома», чаще всего именно камеры, управляемые со смартфона, становятся первым элементом в доме. Это дистанционный контроль за происходящим, система безопасности с выводом предупреждений при несанкционированном попадании в квартиру, а также контроль за детьми разного возраста. Со всеми этими задачами справляется изучаемая сегодня SmartCnet ZNJJ-024 из экосистемы TUYA.

SmartCnet ZNJJ-024

Приобрести можно на Aliexpress за 1700 рублей.
Лучшая цена SmartCnet ZNJJ-024 на Алиэкспресс

Комплектация

Отправляется камера и комплектующие обернутыми в воздушный пакет. Комплект включает блок питания с евровилкой, USB-кабель питания и руководство пользователя на английском языке.

SmartCnet ZNJJ-024

SmartCnet ZNJJ-024 обзор

Внешний вид

Выполнена камера в корпусе из белого пластика. Состоит из основания и сферы с объективом и динамиком.

SmartCnet ZNJJ-024

Верхняя часть поворачивается на 350 градусов. Также свое положение может изменять в пределах 70 градусов внутренняя часть с оптикой. Как итог, можно изменять направление съемки в двух плоскостях.

SmartCnet ZNJJ-024

Объектив с углом обзора 90 градусов. В его оптической группе используется стекло. Есть шесть ИК-диодов.

SmartCnet ZNJJ-024

У SmartCnet ZNJJ-024 есть микрофон и динамик, используемые для двухсторонней голосовой связи. Все это позволяет использовать ее в качестве видеоняни.

SmartCnet ZNJJ-024

На обратной стороне внешняя Wi-Fi антенна. Работает эта камера только в диапазоне 2.4 ГГц. Питание подается через microUSB. В комплекте идет разборный источник питания, состоящий из кабеля и адаптера питания. К вопросу подачи питания владелец сможет подойти гибко.

SmartCnet ZNJJ-024

Помимо размещения камеры на ровной поверхности, также предусмотрели возможность фиксации на различных видах специализированного крепежа с винтовой резьбой, получившей распространение в фото- и видеотехнике.

Софт

Первоначальная настройка и последующее управление проходит через приложение SmartLife. Добавление проходит выводом QR-кода с данными домашней Wi-Fi сети перед объективом.

SmartCnet ZNJJ-024

В окне управления выводится потоковое изображение с камеры. С этого окна можно выбрать разрешение, включить или выключить динамик, запустить принудительно видеосъемку и сделать фотоснимок. Есть микрофон для вывода своего голоса через динамик в камере.

SmartCnet ZNJJ-024

Включение и выключение ночного режима. Есть детектор движения, эта камера умеет отслеживать перемещение человека, изменяя положение в зависимости от его движения. Вывод пульта управления для ручного изменения направления съемки.

SmartCnet ZNJJ-024

В настройках можно управлять инфракрасной подсветкой, громкостью динамика, отправкой оповещений при обнаружении движения. Отформатировать карту памяти или просмотреть ролики с нее. Облачный сервис предлагается за дополнительную плату.

SmartCnet ZNJJ-024

Тесты

Камера может вести съемку в разрешении Full HD со скоростью 25 кадров в секунду. Используется кодек H.264. Установлена в ней матрица с разрешением 2 Мп.

Тест камеры SmartCnet ZNJJ-024

Поддерживает интеграцию в экосистему Google Home. Можно выводить изображение с нее на Google Chromecast или Nest Hub. Работу проверили, но часто сталкивались с тем, что изображение заметно отставало или прерывалось.

SmartCnet ZNJJ-024

Итоги

SmartCnet ZNJJ-024 – недорогая умная видеокамера, которую можно использовать для организации видеонаблюдения в квартире, доме или офисе. Также ее можно рассматривать в качестве видеоняни с двухсторонней голосовой связью. Повороты на 350 градусов по диагонали и 70 градусов по вертикали, детальные настройки, отслеживание движения, режим сигнализации. Не устроить может отсутствие Ethernet подключения к сети.
Платформа умного дома Sber теперь поддерживает управление шт…
Платформа умного дома Sber теперь поддерживает управление шторами и жалюзи. Уже сейчас можно подключить у…
Обзор Zemismart M500. Умный замок Zigbee + Bluetooth…
Продолжая изучение IoT компонентов в рамках концепции умного дома сегодня в центре внимания будет умный д…
Обзор Яндекс.Станция Мини 2.0 с часами (YNDX-00020). Лучший …
Мы часто изучаем компоненты умного дома и в материалах всегда проводим проверку возможности голосового уп…
Обзор ZemiSmart ZMHK-01. Zigbee Hub с поддержкой Apple HomeK…
В массовом сегменте умного дома наибольшее распространение получили устройства с поддержкой сети Wi-Fi. Э…
Какую Яндекс колонку выбрать летом 2022 года? Умный дом с Ал…
Экосистема умного дома Яндекс одна из самых продвинутых по предлагаемым возможностям как управления со см…
Обзор Zemismart ZM79E-DT. Умный Zigbee электрокарниз с подде…
Мы продолжаем изучать компоненты умного дома и сегодня рассмотрим вопрос автоматизации штор. В центре вни…
Обзор AKENORI PLN-3000S. Умный звездный проектор с Алисой…
Продолжая изучение темы «умного дома» в центре внимания сегодня будет умный проектор звездного неба AKENO…
Обзор SmartCnet ZNJJ-024. Поворотная камера TUYA с двухсторо…
Видеонаблюдение одна из ключевых основ «умного дома», чаще всего именно камеры, управляемые со смартфона,…
Идеи новогодних подарков для создания умного домаИдеи новогодних подарков для создания умного дома
Обзор WiZ IMAGEO Spots 3x5W B 22-65K RGB. Встраиваемый светильник акцентного освещенияОбзор WiZ IMAGEO Spots 3x5W B 22-65K RGB. Встраиваемый светильник акцентного освещения
Обзор Digma DiPlug Strip 40. Умный удлинитель с USB и голосовым управлениемОбзор Digma DiPlug Strip 40. Умный удлинитель с USB и голосовым управлением
Обзор Zemismart M500. Умный замок Zigbee + BluetoothОбзор Zemismart M500. Умный замок Zigbee + Bluetooth
Обзор SberBox Time. Компактная медиаколонка с голосовым управлениемОбзор SberBox Time. Компактная медиаколонка с голосовым управлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor