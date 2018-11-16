Обзор Sony Alpha ILCE-7M3. Лучшая беззеркальная камера на рынке?

Беззеркальная камера Sony A7 III поступила в продажу на российский рынок еще в апреле 2018 года. Спустя уже полгода ее до сих пор сложно где-либо купить. Это объясняется неописуемым спросом со стороны фото и видеомейкеров, ведь камера за порядка 150 000 рублей получила возможности от более дорогих моделей: Sony A7 RIII и Sony A9. Настолько ли все идеально с этой мы расскажем в этом обзоре.

Внешний вид

Инженеры Sony учли ошибки модели A7 II и внесли всевозможные корректировки. Камера Sony A7 III, как и Sony A7 RIII получила более массивную ручку, за счет которой хват стал еще удобнее.

Пыле-влагозащищенный корпус Sony A7 III выполнен из магниевого сплава, что положительно сказывается на ударопрочности.

Sony A7 III также обзавелась вторым слотом для карт памяти. Это значит, что теперь вы сможете записывать в два раза больше материала или же дублировать запись на вторую карту.

Видоискатель с экраном XBA OLED Tru-Finder имеет разрешение 22359 тыс. точек. Этого более чем достаточно для комфортной работы в любых внешних условиях.

Экран теперь сенсорный. С помощью него можно управлять расположением фокуса. Дисплей до сих пор нельзя перемещать по горизонтали, поэтому про записи влогов можно забыть. Единственным решением является установка внешнего монитора на горячий башмак.

Камера также обзавелась разъемом USB Type-C. С помощью него можно заряжать камеру или подключиться к компьютеру.

Данная модель имеет увеличенный аккумулятор, как у старшей модели Sony A9 емкостью в 2,2 раза больше предыдущего. Его должно хватить примерно на 710 снимков.

Управление

Все органы управления находятся настолько интуитивно, что спустя некоторое время появляется ощущение, что эта камера используется тобой уже пару лет. В случае, если вам что-то не нравится, то абсолютно любую клавишу можно перепрограммировать, при чем отдельно для фото и видео режимов.

Сверху находится переключатель режимов съемки, кнопка затвора камеры, две настраиваемы кнопки C1 и C2, переключатель экспозиции, переключатель диафрагмы и переключатель выдержки.

На камере также появился джойстик. С помощью него можно управлять положением фокуса и осуществлять перемещения в меню. Кнопка для записи видео теперь находится справа от видоискателя и имеет в разы удобнее отклик, чем в прошлой модели.

Настройки камеры настолько обширны, что первое время теряешься в них, для одних только для фото предусмотрено 14 страниц настроек. Правда, со временем благодаря логичной группировки начинаешь быстро по нему ориентироваться. Единственный непонятный момент, почему по меню нельзя управлять с помощью сенсорного экрана.

Начинка

Sony A7 III является беззеркальной камерой с полнокадровая матрицей на 24,2 МП с тыловой подсветкой как у Sony A9 обеспечивает высокую чувствительность(до ISO 51200) и широкий динамический диапазон( до 15 стопов.). Благодаря новому процессору BIONZ X и препроцессору LSI скорость считывания увеличилась в два раза. Вся матрица покрыта 693 точками фазовой автофокусировки и 425 точками контрастной автофокусировки. Благодаря этому осуществляется точная фокусировка даже на движущихся объектах и при низкой яркости в EV-3. К сожалению, в камере нет возможности установки приложений, поэтому про запись Time Laps можно забыть.

Затвор камеры позволяет производить серийную съемку до 10 кадров в секунду. Также электронный затвор позволяет осуществлять бесшумную съемку.

Тестирование

Есть серьезные подозрения, что камера Sony A7 III оснащена той же матрицей, что и старшая модель A9. Это значит, что уровень качества снимков будет сопоставим с ней. Первую серию снимков мы произвели в светлое время суток. Примеры фото снизу:

Компания Sony заявляет, что модель A7 III способна выдавать качественные снимки в темное время суток при значении ISO до 51200. Мы специально выбралось в темное время суток, чтобы проверить этот факт.

Как видно по фото при ISO 51200 все неимоверно шумит, а вот при ISO 20000 дела обстоят получше.

Как бы хорошо себя не проявляла A7 III в фото, все равно большинство покупают данную камеру для видео. Sony A7 III может снимать видео в разрешении Full HD при частоте до 100 кадров/с и в 4K при 30p, 100 Мбит/с. Sony A7 III способна снимать в привычных цветовых профилях S-Log2 и S-Log3, а также в HLG профиль для съёмки в HDR.Днем себя камера проявляет более чем корректно.

В темное же время тоже все в порядке, уровень шумов достаточно низок.

Что качается работы автофокуса, то здесь уже появляются вопросы. Камера не с первого раза наводится на объект, поэтому лучше использовать ручной фокус.

Итоги

Компания Sony предложила рынку за относительно скромную стоимость камеру с сумасшешим спектром возможностей. Она отлично подойдет для новичка в качестве первой камеры на вырост, так и опытным фотографам и выдеомейкерам. К плюсам камеру безусловно стоит отнести: полнокадровая матрица на 24 Мп, серийная съемка до 10 кадров/сек, отсутвие перегрева, двойной слот для карт памяти, качественный видоискатель, емкий аккумулятор, сенсорный экран, кастомизируемость всех кнопок, удобная ручка. Из минусов мы выявили: не самый лучший автофокус и отсутствие поворотного дисплея и возможности записать Time Lapse .