Доступный смартфон без компромиссов. Обзор и тесты TECNO CAMON 30

Вчера в России стартовали продажи новой линейки смартфонов CAMON 30 от бренда TECNO, включающей сразу несколько моделей. У нас была возможность в течение нескольких недель изучать наиболее доступный в линейке TECNO CAMON 30 и сегодня рассмотрим его во всех деталях. Новинка получила 12 Гбайт оперативной памяти с возможностью увеличения до 24 Гбайт, 256 или 512 Гбайт внутренней памяти, 6.8 дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Helio G99, 50 Мп основную и фронтальную камеры с высокой детализацией снимков, а также аккумулятор с емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт.

Комплектация

Коробка выполнена из плотного картона в традиционной расцветке. На внутренней стороне приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплектация расширенная, включает зарядное устройство мощностью 70 Вт, USB-C кабель, скрепку для лотка, силиконовый чехол, защитную пленку и стекло, документацию.

TECNO CAMON 30обзор

Внешний вид

Представлен сразу в трех расцветках, эксплуатируемая нами – черный базальт, помимо нее есть белая жемчужина и изумрудное озеро. У первых двух большая часть крышки из стекла, имитирует рисунок и текстуру мрамора. Изумрудный из экозамши выполнен под текстуру кожи.

Интересно смотрится акцентирование в углу вставкой с глянцевым покрытием. И такое сочетание делает его внешний вид премиальным.

Блок камеры выполнен в виде круглого элемента с окантовкой по периметру. За счет того что занимает центральную часть, при размещении на столе смартфон на нем не раскачивается, это позволит комфортно эксплуатировать без установки чехла. Помимо группы объективов, обратим внимание на яркую светодиодную вспышку и LED-индикатор. Он загорается во время съемки, зарядки смартфона и отображает наличие не просмотренных уведомлений.

Боковые грани ровные с небольшим закруглением в местах перехода на лицевую панель и крышку. Справа у TECNO CAMON 30 кнопка включения и раздельный регулятор громкости. Кнопки нажимаются с небольшим усилием.

Корпус не разборен. Две SIM-карты и microSD ставятся в выдвижной лоток с тремя отдельными слотами. Здесь можно использовать и второй номер, и установить емкий накопитель.

Помимо стереодинамика с Dolby Atmos, микрофона с системой шумоподавления, здесь есть ИК-порт, который позволит использовать смартфон как универсальный пульт управления бытовой техникой.

Экран

Лицевая сторона с защитным стеклом. Экран занимает большую часть лицевой стороны, все как у флагманов. Фронтальная камера выведена в компактном островке.Установлена матрица AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Разрешение 2436х1080 пикселей. Согласно нашим замерам, у него высокий уровень пиковой яркости достигающий 900 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади. Сочный и контрастный. На нем приятно смотреть фильмы, читать, играть. ШИМ-модуляции замечено не было.

Платформа

В настройках доступно несколько пресетов работы в зависимости от частоты обновления и цветового профиля. Под экраном ближе к нижней части выведен сканер отпечатка пальца. Проблем со скоростью и точностью срабатывания не было.TECNO CAMON 30 построен на базе платформы MediaTek Helio G99, выполненной по 6нм техпроцессу. Данная платформа демонстрирует высокий уровень быстродействия в ресурсоемких приложениях, позволяет играть в современные игры без проблем с перегревом.

Аккумулятор

На борту 8 или 12 Гбайт оперативной памяти, которую можно расширить до 16 или 24 Гбайт задействовав внутренний накопитель в зависимости от выбранной версии, которые также отличаются объемом под хранение данных – 256 и 512 соответственно. Установленный здесь набор модулей связи включает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS и бесконтактные платежи. За время тестов использовали его для оплаты покупок на терминалах в российских магазинах.Несмотря на легкий вес корпус тут батарея с емкостью 5000 мАч. С высоким уровнем яркости в режиме смешанной нагрузки он проработал 16.5 часов. И это позволяет сделать выводы что в обычной работе это до 2 дней, отличный результат. Сопровождается комплектным 70 Вт адаптером питания, который восстановит заряд за 50 минут.

Камера

Большое внимание уделено качеству фото и видеосъемки. Главный модуль с разрешением 50 Мп с сенсором размера 1/1.57''. Поддерживает систему оптической стабилизации OIS. Дополнен основной сенсор 2 Мп датчиком глубины. В приложении можно переключаться между модулями. Предлагается выбор режимов творческой съемки, профессиональный режим и детальные настройки.

Снимки получаются резкими и детализированными. Хорошо выставлен цветовой баланс, не искажает. Качество съемки в ночное время хорошее.

2К съемка камера TECNO CAMON 30

Съемка со стабилизацией TECNO CAMON 30

Видеосъемку ведет в разрешении 2К со скоростью 30 кадров в секунду.Доступна стабилизация при которой часть изображения будет обрезаться, а максимальное разрешение при этом ограничивается Full HD. С задачей плавной съемки при тряске во время ходьбы справляется.Фронтальная камера 50 Мп. Подойдет и для селфи, и для видеосвязи.

Софт

Итоги

Работает смартфон под управлением Android 14 c фирменной оболочкой HiOS. Система хорошо оптимизирована, не перегружена дополнительными приложениями. Есть инструменты для кастомизации внешнего вида. Согласно опыту телефонов которые изучали ранее и эксплуатируются сейчас в редакции, производитель ведет поддержку с выпуском патчей безопасности и улучшений.TECNO CAMON 30 при доступном ценнике предлагает все необходимое без ограничения пользователя компромиссами. Тут высокий уровень быстродействия, большой объем памяти, высокие скорости доступа в сеть, отличные показатели автономной работы с быстрой зарядкой, корпус с привлекательным внешним исполнением, хорошее качество съемки, расширенная комплектация, ИК-порт и бесконтактные платежи.