Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

Представлен он в нескольких вариантах компоновки в зависимости от объема оперативной памяти и емкости накопителя. Базовую модификацию можно купить за 25-27 тысяч рублей в зависимости от курса. В нашем случае мы самостоятельно укомплектовали систему нужным объемом.
Корпус из серебристого пластика. По габаритам он меньше, чем Mac Mini. Качество сборки не вызывает нареканий.
На верхней крышке у TK11-A0 кнопка включения с кольцевой подсветкой, совмещённая со сканером отпечатка пальца, который здесь можно будет использовать для верификации пользователя при входе в операционную систему.
На боковой грани можно обратить внимание на вырез, который используется для работы активной системы охлаждения. Выпускная решетка при этом находится на тыльной грани. Реализация кулера тут схожа с теми, что используется в ноутбуках.
Разъемы сосредоточены по двум граням. На передней два скоростных USB 3.0, ThunderBolt (Type-C).
На задней два USB 3.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, замок Кенсингтона и гнездо питания. Набор разъемов позволяет подключить три монитора.
Четыре прорезиненные ножки на основании. Есть винтовые отверстия, которые используются для установки комплектной пластины. Она позволит разместить мини-ПК на обратной стороне телевизора или монитора.
Работает TK11-A0 на базе платформы с процессором Intel Core-i7 11390H серии Tiger Lake. Под его крышкой 4 ядра с 8 потоками. Тактовая частота его варьируется в диапазоне от 3400 до 5000 МГц. Процессор изначально позиционировался под ультрабуки, игровые ноутбуки и мобильные рабочие станции.
Мы добавили в систему оперативную память DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Всего доступно два слота, соответственно максимально можно нарастить до 64 Гбайт в двухканальном режиме.
Для дисковой подсистемы доступен один М.2 и один SATA для 2.5-дюймового диска. В мини-ПК был установлен М.2 диск с интерфейсом SATA, при этом можно будет выбрать и NVME-интерфейс.
Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics позволит поиграть в игры на умеренных настройках графики. Как пример, в World of Tanks на средних был получен следующий результат.
Но уменьшив до низких, уже демонстрировался комфортный и плавный фреймрейт.
Для охлаждения используется система с активным охлаждением. В типовых задачах работу вентилятора не слышно. Температура в простое – 45 градусов.
В режиме нагрузки уровень шума составляет 38 дБ. Температура повышается до 70 градусов.
Доступен BIOS с ограниченными возможностями по настройке.