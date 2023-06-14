Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H

Актуальные процессоры от Intel и AMD, а также встроенная в них графика позволяют собирать системы в компактном форм-факторе. И такие мини-ПК свободно решают задачи, которые ставятся при домашней или офисной эксплуатации, а в некоторых сценариях еще и дают возможность поиграть в онлайн игры. Изучаемый сегодня TK11-A0 позволяет установить разные операционные системы, включая Windows, Linux и Android, его же можно использовать в качестве файлового сервера или центра умного дома.

Комплектация

Представлен он в нескольких вариантах компоновки в зависимости от объема оперативной памяти и емкости накопителя. Базовую модификацию можно купить за 25-27 тысяч рублей в зависимости от курса. В нашем случае мы самостоятельно укомплектовали систему нужным объемом.Комплект включает адаптер питания, кронштейн, набор винтов, различную документацию. Собрано в компактной коробке из белого картона.

TK11-A0 обзор

Внешний вид

Корпус легкий и компактный. Вес в 453 грамма позволит закинуть его с собой в рюкзак и взять в поездку. Здесь также можно будет рассмотреть в пару портативные экраны, по габаритам сопоставимые с крышкой ноутбука, которые можно будет возить в той же сумке.

Корпус из серебристого пластика. По габаритам он меньше, чем Mac Mini. Качество сборки не вызывает нареканий.

На верхней крышке у TK11-A0 кнопка включения с кольцевой подсветкой, совмещённая со сканером отпечатка пальца, который здесь можно будет использовать для верификации пользователя при входе в операционную систему.

На боковой грани можно обратить внимание на вырез, который используется для работы активной системы охлаждения. Выпускная решетка при этом находится на тыльной грани. Реализация кулера тут схожа с теми, что используется в ноутбуках.

Разъемы сосредоточены по двум граням. На передней два скоростных USB 3.0, ThunderBolt (Type-C).

На задней два USB 3.0, HDMI, DisplayPort, RJ-45, замок Кенсингтона и гнездо питания. Набор разъемов позволяет подключить три монитора.

Четыре прорезиненные ножки на основании. Есть винтовые отверстия, которые используются для установки комплектной пластины. Она позволит разместить мини-ПК на обратной стороне телевизора или монитора.

Платформа

Работает TK11-A0 на базе платформы с процессором Intel Core-i7 11390H серии Tiger Lake. Под его крышкой 4 ядра с 8 потоками. Тактовая частота его варьируется в диапазоне от 3400 до 5000 МГц. Процессор изначально позиционировался под ультрабуки, игровые ноутбуки и мобильные рабочие станции.

Мы добавили в систему оперативную память DDR4 с тактовой частотой 3200 МГц. Всего доступно два слота, соответственно максимально можно нарастить до 64 Гбайт в двухканальном режиме.

Для дисковой подсистемы доступен один М.2 и один SATA для 2.5-дюймового диска. В мини-ПК был установлен М.2 диск с интерфейсом SATA, при этом можно будет выбрать и NVME-интерфейс.

Встроенная графика Intel Iris Xe Graphics позволит поиграть в игры на умеренных настройках графики. Как пример, в World of Tanks на средних был получен следующий результат.

Но уменьшив до низких, уже демонстрировался комфортный и плавный фреймрейт.

Для охлаждения используется система с активным охлаждением. В типовых задачах работу вентилятора не слышно. Температура в простое – 45 градусов.

TK11-A0: World of Tanks - LOW and Middle preset

В режиме нагрузки уровень шума составляет 38 дБ. Температура повышается до 70 градусов.Есть беспроводной модуль с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth. К сети также можно подключиться через гигабитный RJ-45.

Итоги

Доступен BIOS с ограниченными возможностями по настройке.TK11-A0 – мини-ПК для дома и офиса для повседневной работы, основанный на актуальной платформе с поддержкой вывода изображения на три монитора, с современным набором портов и интерфейсом. Возможность самостоятельной комплектации нужным объемом оперативной памяти и двумя накопителями, низкий уровень шума, компактные габариты.