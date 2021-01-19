Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса

Сегодня в рамках этого обзора мы рассмотрим сразу три устройства и поделимся опытом интеграции с Яндекс.Алиса. К моменту публикации они уже доступны в российских магазинах.
TP-LINK Tapo L510EВ рамках экосистемы TAPO, представлено несколько видов лампочек, отличия между ними заключаются в наличии возможности выбора на старшей L530E выбора цвета из палитры RGB. Тестируемая нами Tapo L510E предлагает только регулировку уровня яркости свечения.
Получили лампочки наиболее распространённый тип патрона E27. Выполнена в традиционном варианте исполнения. Габариты общие соответствуют обычным светодиодным лампочкам, обеспечение максимальную совместимость.
Заявленный уровень мощности составляет 8.7 Вт. Цветовая температура 2700K, это теплый свет. Световой поток 806 лм. Упакована в компактную коробку с изображением лампочки и общими данными по характеристикам.
TP-LINK Tapo P100TP-LINK Tapo P100 в свою очередь позволяет управлять питанием приборов, подключаемых к розетке 220В. Выполнена в компактном корпусе из белого пластика.
Подключается к евровилкой. Поддерживает заземление. На боковой грани кнопка для ручного управления питанием.
Номинальный ток 10А. Рассчитан на нагрузку до 2300 Вт. Сборка проведена качественно. В комплекте идет набор различной документации.
TP-LINK Tapo C200Камера TP-LINK Tapo C200 оснащена поворотным блоком с объективов, давая возможность изменения направления съемки.
В комплекте с ней идет адаптер питания, крепление для фиксации дюбелями или саморезами, руководство пользователя.
Камера поддерживает только беспроводной вариант подключения к сети. Работает в диапазоне 2.4 ГГц.
Есть слот для карты памяти формата microSD. Рядом со слотом скрывается кнопка сброса настроек. Оснащается микрофоном и динамиком, позволяя использовать для голосовой связи или в режиме видеоняни.
СофтДля устройств на базе iOS и Android доступно приложение TAPO. Первым шагом потребуется провести авторизацию. Далее можно приступать к добавлению устройств в аккаунт.
Процесс добавления проходит в виде наглядных инструкций. Быстро и интуитивно. Все три устройства в итоге подключаются к домашней Wi-Fi сети.
На главный экран выводится список подключенных элементов в виде плиток. В самих плитках отображается текущий рабочий статус.
Отдельная вкладка для создания сценариев автоматизации. Например, при уходе из дома, перед сном….
В окне управлении лампочкой TP-LINK Tapo L510E помимо включения, есть возможность отрегулировать уровень яркости.
Розетка TP-LINK Tapo P100 в свою очередь включает и выключает подачу питания.
Есть расписание для регулировок включения и выключения по заданному времени или закату/рассвету. Разовые действия или по дням недели.
Режим нет дома, когда устройства случайным образом включаются и выключаются, создавая видимость нахождения дома.
Таймер для выбора временного отрезка, через который будет включаться или выключаться розетка или лампочка.
Для камеры TP-LINK Tapo C200 доступен просмотр потокового изображения. Здесь же выведена группа элементов управления.
Джойстик меняет направление съемки. Диапазон регулировок широкий.
Просмотр отснятых файлов. Выбор снятых ранее файлов по отрезкам времени. Срабатывание и вывод уведомлений при появлении движения в кадре.
Тест камеры TP-LINK Tapo C200Пример съемки в помещении можно посмотреть ниже. Съемка велась с искусственным освещением. Разрешение Full HD.
Яндекс.АлисаСистему умного дома и его элементы без возможности интеграции в общую связку с голосовым управлением нельзя назвать полноценной. TP-LINK Tapo поддерживает русскоязычный голосовой ассистент Яндекс. Добавление проходить добавлением доступа в аккаунт.
После этого устройствам присваивается имя и комната. В последующем они будут использоваться для управления с выбором конкретного устройства.
Сами устройства отображаются в общем списке. Взаимодействовать с ними можно с помощью колонок или напрямую с телефона.
Для удобства освоения выводится список поддерживаемых команд.
Приведем пример управления с помощью колонки Яндекс.Станция Мини. Выполнение команд проходит с минимальными задержками.
Управление TP-LINK Tapo с Яндекс Алиса
Google HomeTP-LINK также можно интегрировать в Google Home. Но в России пока на русском языке этот голосовой помощник работает только на телефоне, на колонка управление идет на английском.
Процесс добавления и последующих команд схож с Алисой
Итоги по TP-LINK TapoРешения в рамках умного дома TP-LINK Tapo, на момент начала 2021 года, включают базовый набор устройств. Это розетки, лампочки с патроном E27 и видеокамеры. Уже сейчас система поддерживает интеграцию с актуальными голосовыми помощниками, позволяя объединять решения разных производителей. К преимуществам отнесем невысокую стоимость относительно предложений конкурентов при сохранении высокого качества исполнения и проработки программной части.
TP-LINK Tapo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".