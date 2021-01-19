Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса

В конце прошлого года компания TP-LINK сообщила о расширении модельной линейки устройств в рамках умного дома под брендом TAPO. Нацелены они на массовый сегмент, позволяя упростить быт и автоматизировать рутинную работу. Среди них были лампочки TAPO L530E и L510E, камера TAPO C200 и розетка TAPO P100.

TP-LINK Tapo

Сегодня в рамках этого обзора мы рассмотрим сразу три устройства и поделимся опытом интеграции с Яндекс.Алиса. К моменту публикации они уже доступны в российских магазинах.

TP-LINK Tapo L510E

В рамках экосистемы TAPO, представлено несколько видов лампочек, отличия между ними заключаются в наличии возможности выбора на старшей L530E выбора цвета из палитры RGB. Тестируемая нами Tapo L510E предлагает только регулировку уровня яркости свечения.

TP-LINK Tapo L510E

Получили лампочки наиболее распространённый тип патрона E27. Выполнена в традиционном варианте исполнения. Габариты общие соответствуют обычным светодиодным лампочкам, обеспечение максимальную совместимость.

TP-LINK Tapo L510E

Заявленный уровень мощности составляет 8.7 Вт. Цветовая температура 2700K, это теплый свет. Световой поток 806 лм.
Упакована в компактную коробку с изображением лампочки и общими данными по характеристикам.

TP-LINK Tapo P100

TP-LINK Tapo P100 в свою очередь позволяет управлять питанием приборов, подключаемых к розетке 220В. Выполнена в компактном корпусе из белого пластика.

TP-LINK Tapo P100

Подключается к евровилкой. Поддерживает заземление. На боковой грани кнопка для ручного управления питанием.

TP-LINK Tapo P100

Номинальный ток 10А. Рассчитан на нагрузку до 2300 Вт. Сборка проведена качественно.
В комплекте идет набор различной документации.

TP-LINK Tapo C200

Камера TP-LINK Tapo C200 оснащена поворотным блоком с объективов, давая возможность изменения направления съемки.

TP-LINK Tapo C200

В комплекте с ней идет адаптер питания, крепление для фиксации дюбелями или саморезами, руководство пользователя.

TP-LINK Tapo C200

Камера поддерживает только беспроводной вариант подключения к сети. Работает в диапазоне 2.4 ГГц.

TP-LINK Tapo C200

Есть слот для карты памяти формата microSD. Рядом со слотом скрывается кнопка сброса настроек.
Оснащается микрофоном и динамиком, позволяя использовать для голосовой связи или в режиме видеоняни.

Софт

Для устройств на базе iOS и Android доступно приложение TAPO. Первым шагом потребуется провести авторизацию. Далее можно приступать к добавлению устройств в аккаунт.

TP-LINK Tapo

Процесс добавления проходит в виде наглядных инструкций. Быстро и интуитивно. Все три устройства в итоге подключаются к домашней Wi-Fi сети.

TP-LINK Tapo

На главный экран выводится список подключенных элементов в виде плиток. В самих плитках отображается текущий рабочий статус.

TP-LINK Tapo

Отдельная вкладка для создания сценариев автоматизации. Например, при уходе из дома, перед сном….

TP-LINK Tapo

В окне управлении лампочкой TP-LINK Tapo L510E помимо включения, есть возможность отрегулировать уровень яркости.

TP-LINK Tapo

Розетка TP-LINK Tapo P100 в свою очередь включает и выключает подачу питания.

TP-LINK Tapo

Есть расписание для регулировок включения и выключения по заданному времени или закату/рассвету. Разовые действия или по дням недели.

TP-LINK Tapo

Режим нет дома, когда устройства случайным образом включаются и выключаются, создавая видимость нахождения дома.

TP-LINK Tapo

Таймер для выбора временного отрезка, через который будет включаться или выключаться розетка или лампочка.

TP-LINK Tapo

Для камеры TP-LINK Tapo C200 доступен просмотр потокового изображения. Здесь же выведена группа элементов управления.

TP-LINK Tapo

Джойстик меняет направление съемки. Диапазон регулировок широкий.

TP-LINK Tapo

Просмотр отснятых файлов. Выбор снятых ранее файлов по отрезкам времени. Срабатывание и вывод уведомлений при появлении движения в кадре.

Тест камеры TP-LINK Tapo C200

Пример съемки в помещении можно посмотреть ниже. Съемка велась с искусственным освещением. Разрешение Full HD.

Яндекс.Алиса

Систему умного дома и его элементы без возможности интеграции в общую связку с голосовым управлением нельзя назвать полноценной. TP-LINK Tapo поддерживает русскоязычный голосовой ассистент Яндекс. Добавление проходить добавлением доступа в аккаунт.

TP-LINK Tapo Яндекс.Алиса

После этого устройствам присваивается имя и комната. В последующем они будут использоваться для управления с выбором конкретного устройства.

TP-LINK Tapo Яндекс.Алиса

Сами устройства отображаются в общем списке. Взаимодействовать с ними можно с помощью колонок или напрямую с телефона.

TP-LINK Tapo Яндекс.Алиса

TP-LINK Tapo Яндекс.Алиса

Для удобства освоения выводится список поддерживаемых команд.

TP-LINK Tapo Яндекс.Алиса

Приведем пример управления с помощью колонки Яндекс.Станция Мини. Выполнение команд проходит с минимальными задержками.

Управление TP-LINK Tapo с Яндекс Алиса

Google Home

TP-LINK также можно интегрировать в Google Home. Но в России пока на русском языке этот голосовой помощник работает только на телефоне, на колонка управление идет на английском.

TP-LINK Tapo Google Home

Процесс добавления и последующих команд схож с Алисой

TP-LINK Tapo Google Home

Итоги по TP-LINK Tapo

Золото. Выбор редакции MegaObzorРешения в рамках умного дома TP-LINK Tapo, на момент начала 2021 года, включают базовый набор устройств. Это розетки, лампочки с патроном E27 и видеокамеры. Уже сейчас система поддерживает интеграцию с актуальными голосовыми помощниками, позволяя объединять решения разных производителей. К преимуществам отнесем невысокую стоимость относительно предложений конкурентов при сохранении высокого качества исполнения и проработки программной части.
TP-LINK Tapo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы TP-LINK Tapo L510E
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