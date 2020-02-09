Обзор Tigear Access. Навесной замок со сканером пальца

Сканер отпечатка пальца стал привычным элементом в смартфонах, обеспечивая надежную защиту личных данных и простую разблокировку самим пользователем. Тестируемый сегодня навесной замок Tigear Access использует для открытия эту же технологию, позволяя избавиться от привычных ключей.

Tigear Access обзор

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с привлекательным оформлением. Комплект включает зарядный кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Внешне это классический навесной замок компактных размеров. Выполнен корпус из прочной стали.

В основе используется алюминиевый сплав. Дужка из нержавеющей стали. Стойкость на разрыв до 150 килограммов. Отдельно отмечена стойкость к электрическому разряду до 15 кВ.

Весит примерно 150 граммов. Корпус Tigear Access защищен по стандарту пылевлагозащиты IP66. Может эксплуатироваться в температурном диапазоне от -20 до +70 градусов.

На нижней грани скрывается USB-разъем, защищенный резиновой заглушкой. Можно обратить внимание на отсутствие личинки замка.

Вместо нее на боковой грани расположена зона сканера отпечатка пальца. Тут используется сенсор высокого разрешения.

Тесты

Рядом со сканером светодиодный индикатор активности.В памяти Tigear Access можно хранить до 20 отпечатков. Первым добавляется палец Администратора, используемый для дальнейшего доступа и добавления новых данных. Сам процесс считывания схож с реализацией в смартфонах. После удачного считывания выводится индикация.

Итоги по Tigear Access

Закрывается дужка привычным способом. В дальнейшем для открытия нужно будет прикоснуться пальцем в активной зоне. Касание пальцев, не добавленных в память, к открытию не приводит.Применяться может в местах использования обычных навесных замков. Визуально он не привлекает к себе повышенного внимания. Сам же владелец и группа авторизованных лиц будут избавлены от необходимости ношения с собой ключей.Со временем нужно будет проводить сеансы зарядки. Если разрядится, остается в закрытом состоянии, в отрыве от розетки можно будет зарядить с внешней батарейки.Tigear Access – интересная и эффективная альтернатива классическим навесным замкам с ключевым доступом. Быстрое и точное сканирование, память на 20 пальцев, привлекательный внешний вид, качественное исполнение, стальная конструкция, длительное время автономной работы.