Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов

Сегодня героем нашего обзора будет триммер для бороды и усов WAHL AQUA TRIM. Это портативный вариант исполнения, демонстрирующий хорошие показатели длительности автономной работы и быструю зарядку. Как можно догадаться по названию, он не боится попадания воды и подойдет как для сухой, так и влажной стрижки.

Комплектация

К моменту публикации его продажи в России еще не стартовали.Упакован в коробку с общей информацией по характеристикам и особенностям работы. Стартовый набор включает тюбик с маслом для смазки, кисточку, блок питания, расческу для бороды и усов, две насадки.

Внешний вид

Внешний вид классический. Основным материалом выступает немаркий пластик. На лицевой части зафиксирована металлическая пластина.

Есть барабан регулировки высоты расположения насадки. В зависимости от установленной насадки высота от 1 до 20 мм.

В комплекте таких насадок идет две. Выполнены они из черного пластика, ставятся в направляющие внутри корпуса.

При смене высоты выводится цифровая маркировка рядом с барабаном. Наглядно и информативно.

Управляется WAHL AQUA TRIM с помощью механической кнопки. Рядом с ней находится четырехпозиционный светодиодный индикатор, отображающий уровень оставшегося аккумулятора.

Гнездо питания под комплектный блок питания с евровилкой. Есть запас по длине кабеля.

Комплектуется триммер всеми необходимыми аксессуарами для обслуживания и очистки.

Тесты

Защита корпуса соответствует стандарту IPX7.Управление простое. Разобраться будет несложно. Уход за триммером заключается в промывании бреющей головки, очистке с помощью кисточке и смазке маслом между серией сеансов стрижки. После очистки рекомендуется оставить сушиться естественным образом.

Встроенный литий-ионный аккумулятор с временем автономной работы до 100 минут. В реальной повседневной эксплуатации это сеанс зарядки раз в 2-3 недели. Восстановление заряда комплектным адаптером проходит быстро.

Несмотря на то, что основное предназначение триммера стрижка бороды и усов. Шаг в зависимости от насадки от 1 до 20 мм позволяет его использовать и для стрижки головы, а также окантовки.

Работает мотор с низким уровнем шума. Лезвия хорошо заточены. Процесс бритья не доставляет дискомфорта. Волосы не цепляет, бреет равномерно, оставляя выставленную длину волос.

Итоги по WAHL AQUA TRIM

WAHL AQUA TRIM – портативный триммер для уходы за бородой и усами, позволяющий также использовать его для бритья волос на теле. Влажная и сухая стрижка, информативная цифровая индикация, две насадки и средства для ухода в комплекте, длительное время автономной работы, защита IPX7, привлекательный внешний вид.