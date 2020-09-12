Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов

Сегодня героем нашего обзора будет триммер для бороды и усов WAHL AQUA TRIM. Это портативный вариант исполнения, демонстрирующий хорошие показатели длительности автономной работы и быструю зарядку. Как можно догадаться по названию, он не боится попадания воды и подойдет как для сухой, так и влажной стрижки.

WAHL AQUA TRIM

К моменту публикации его продажи в России еще не стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку с общей информацией по характеристикам и особенностям работы. Стартовый набор включает тюбик с маслом для смазки, кисточку, блок питания, расческу для бороды и усов, две насадки.

WAHL AQUA TRIM

Внешний вид

Внешний вид классический. Основным материалом выступает немаркий пластик. На лицевой части зафиксирована металлическая пластина.

WAHL AQUA TRIM

Есть барабан регулировки высоты расположения насадки. В зависимости от установленной насадки высота от 1 до 20 мм.

WAHL AQUA TRIM

В комплекте таких насадок идет две. Выполнены они из черного пластика, ставятся в направляющие внутри корпуса.

WAHL AQUA TRIM

При смене высоты выводится цифровая маркировка рядом с барабаном. Наглядно и информативно.

WAHL AQUA TRIM

Управляется WAHL AQUA TRIM с помощью механической кнопки. Рядом с ней находится четырехпозиционный светодиодный индикатор, отображающий уровень оставшегося аккумулятора.

WAHL AQUA TRIM

Гнездо питания под комплектный блок питания с евровилкой. Есть запас по длине кабеля.

WAHL AQUA TRIM

Комплектуется триммер всеми необходимыми аксессуарами для обслуживания и очистки.

WAHL AQUA TRIM

Защита корпуса соответствует стандарту IPX7.

Тесты

Управление простое. Разобраться будет несложно. Уход за триммером заключается в промывании бреющей головки, очистке с помощью кисточке и смазке маслом между серией сеансов стрижки. После очистки рекомендуется оставить сушиться естественным образом.

WAHL AQUA TRIM

Встроенный литий-ионный аккумулятор с временем автономной работы до 100 минут. В реальной повседневной эксплуатации это сеанс зарядки раз в 2-3 недели. Восстановление заряда комплектным адаптером проходит быстро.

WAHL AQUA TRIM

Несмотря на то, что основное предназначение триммера стрижка бороды и усов. Шаг в зависимости от насадки от 1 до 20 мм позволяет его использовать и для стрижки головы, а также окантовки.

WAHL AQUA TRIM

Работает мотор с низким уровнем шума. Лезвия хорошо заточены. Процесс бритья не доставляет дискомфорта. Волосы не цепляет, бреет равномерно, оставляя выставленную длину волос.

WAHL AQUA TRIM

Итоги по WAHL AQUA TRIM

WAHL AQUA TRIM – портативный триммер для уходы за бородой и усами, позволяющий также использовать его для бритья волос на теле. Влажная и сухая стрижка, информативная цифровая индикация, две насадки и средства для ухода в комплекте, длительное время автономной работы, защита IPX7, привлекательный внешний вид.
Комментарии и отзывы WAHL 1065-0460 AQUA TRIM
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