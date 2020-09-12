Обзор WAHL 1065-0460 AQUA TRIM. Тест триммера для бороды и усов

К моменту публикации его продажи в России еще не стартовали.
КомплектацияУпакован в коробку с общей информацией по характеристикам и особенностям работы. Стартовый набор включает тюбик с маслом для смазки, кисточку, блок питания, расческу для бороды и усов, две насадки.
Внешний видВнешний вид классический. Основным материалом выступает немаркий пластик. На лицевой части зафиксирована металлическая пластина.
Есть барабан регулировки высоты расположения насадки. В зависимости от установленной насадки высота от 1 до 20 мм.
В комплекте таких насадок идет две. Выполнены они из черного пластика, ставятся в направляющие внутри корпуса.
При смене высоты выводится цифровая маркировка рядом с барабаном. Наглядно и информативно.
Управляется WAHL AQUA TRIM с помощью механической кнопки. Рядом с ней находится четырехпозиционный светодиодный индикатор, отображающий уровень оставшегося аккумулятора.
Гнездо питания под комплектный блок питания с евровилкой. Есть запас по длине кабеля.
Комплектуется триммер всеми необходимыми аксессуарами для обслуживания и очистки.
Защита корпуса соответствует стандарту IPX7.
ТестыУправление простое. Разобраться будет несложно. Уход за триммером заключается в промывании бреющей головки, очистке с помощью кисточке и смазке маслом между серией сеансов стрижки. После очистки рекомендуется оставить сушиться естественным образом.
Встроенный литий-ионный аккумулятор с временем автономной работы до 100 минут. В реальной повседневной эксплуатации это сеанс зарядки раз в 2-3 недели. Восстановление заряда комплектным адаптером проходит быстро.
Несмотря на то, что основное предназначение триммера стрижка бороды и усов. Шаг в зависимости от насадки от 1 до 20 мм позволяет его использовать и для стрижки головы, а также окантовки.
Работает мотор с низким уровнем шума. Лезвия хорошо заточены. Процесс бритья не доставляет дискомфорта. Волосы не цепляет, бреет равномерно, оставляя выставленную длину волос.