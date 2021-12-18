Обзор Xiaomi HuoHou Electric Grinder. Электрическая мельница

Правильно подобранные специи позволяют подчеркнуть вкус блюда и вытянуть мелкие огрехи, допущенные в ходе готовки. Тестируемая сегодня автоматическая мельница Xiaomi HuoHou Electric Grinder позволяет молоть перец, соль и другой тип приправы.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

В официальном магазине на Aliexpress доступна за 1250 рублей с экспресс-доставкой.
Лучшая цена Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением мельницы и общими данными по характеристикам. Комплект включает инструкцию по сборке. Для эксплуатации нужно будет докупить шесть ААА-батареек.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Внешний вид

Доступна в белом и черном вариантах исполнения. Помимо цвета меняется степень прозрачности контейнера под специи.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

В черном варианте степень наполнения видна хуже. Но выглядит в нем премиальнее. В белом исполнении контейнер прозрачный.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Форма корпуса оптимальна для хвата рукой. Внешние поверхности матовые. На время хранения можно будет ставить ее вертикально, стоит устойчиво.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

В верхней части корпуса расположена единственная механическая кнопка управления. Ее зажатие включает мельницу. Режима с ее зажатием нет. Расположение удобное.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Верхнюю часть корпуса Xiaomi HuoHou Electric Grinder можно будет снять поворотом против часовой стрелки. На боковой части нанесена отметка по двум положениям замка.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Сама эта часть тоже разборная. Внутри скрывается блок с мотором. За питание отвечают шесть ААА-батареек.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Вторая часть корпуса состоит из контейнера для специй. В основании крышка, которую нужно будет предварительно снять при включении мельницы.

Xiaomi HuoHou Electric Grinder

Есть компактный LED-фонарик, освещающий зону распределения специй. Все собирается и разбирается интуитивно.

Тесты

Xiaomi HuoHou Electric Grinder умеет молоть разные типы специй, включая и крупную соль. Фракцию можно регулировать смещением фиксаторов на внутренней части. Меняется от мелкого до крупного.

Работает с малым уровнем шума. Мы эксплуатировали ее активно на кухне в течение пары недель. Проблем и сбоев в работе не было.

Итоги

Xiaomi HuoHou Electric Grinder – электрическая мельница с высоким качеством исполнения, аккуратным внешним видом и регулируемой фракцией помола. Станет хорошим вариантом подарка для себя любимого или того, кто любит готовить. Аромат свежемолотой приправы не заменит ничего.
Комментарии и отзывы Xiaomi HuoHou Electric Grinder
Аксессуары Active Pack подготовят ваш Oculus Quest 2 к потны…
Аксессуары Active Pack подготовят ваш Oculus Quest 2 к потныFacebook анонсировал Active Pack, набор фитнес-аксессуаров для Oculus Quest 2, которые призваны помочь пр…
Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с…
Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита сВ рамках «Лаборатории» все изученные ранее варочные панели, как газовые, так и индукционные, были выполне…
Обзор InSinkErator ISE E75. Избавиться от отходов, не выходя…
Обзор InSinkErator ISE E75. Избавиться от отходов, не выходяНа свете найдется немного людей, которым нравится выносить пищевые отходы. И ладно, если мусоропровод нах…
Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машина…
Обзор LEX PM 6073. Встраиваемая посудомоечная машинаЕсли вы планируете новую кухню, и у вас большая семья или устраиваете пышные вечеринки, то вам обязательн…
Топ-3 лучших производителей посудомоечных машин…
Топ-3 лучших производителей посудомоечных машинРучное мытье посуды отнимает слишком много времени. Поэтому с каждым годом все больше людей принимают …
Обзор Xiaomi HuoHou Electric Grinder. Электрическая мельница…
Обзор Xiaomi HuoHou Electric Grinder. Электрическая мельницаПравильно подобранные специи позволяют подчеркнуть вкус блюда и вытянуть мелкие огрехи, допущенные в ходе…
Обзор HIPER IoT Air Fryer F2. Умный аэрогриль с 9 режимами г…
Обзор HIPER IoT Air Fryer F2. Умный аэрогриль с 9 режимами гКухни с массивными шкафчиками и полным набором встраиваемой техники сейчас встречаются все реже. Особенно…
Многофункциональная индукционная плита с двумя конфорками Le…
Многофункциональная индукционная плита с двумя конфорками LeLeEco вернулась на рынок умных продуктов. Теперь компания выпустила новый продукт для дома, получивший на…
Обзор Polaris PWK 1755CAD. Умный чайник с Яндекс.АлисойОбзор Polaris PWK 1755CAD. Умный чайник с Яндекс.Алисой
Обзор Polaris PWK 1715 CGL. Стильный чайник с улучшенным способом залива водыОбзор Polaris PWK 1715 CGL. Стильный чайник с улучшенным способом залива воды
Обзор LEX EVI 640 F BL. Индукционная варочная поверхностьОбзор LEX EVI 640 F BL. Индукционная варочная поверхность
Обзор HIPER Contact Grill G1. Контактный гриль с 6 автоматическими программамиОбзор HIPER Contact Grill G1. Контактный гриль с 6 автоматическими программами
Обзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием водыОбзор Polaris PWK 1759CGL. Электрический чайник с упрощенным заливанием воды
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor