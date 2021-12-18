Обзор Xiaomi HuoHou Electric Grinder. Электрическая мельница…

Правильно подобранные специи позволяют подчеркнуть вкус блюда и вытянуть мелкие огрехи, допущенные в ходе готовки. Тестируемая сегодня автоматическая мельница Xiaomi HuoHou Electric Grinder позволяет молоть перец, соль и другой тип приправы.

Комплектация

В официальном магазине на Aliexpress доступна за 1250 рублей с экспресс-доставкой.Поставляется в коробке из плотного картона с изображением мельницы и общими данными по характеристикам. Комплект включает инструкцию по сборке. Для эксплуатации нужно будет докупить шесть ААА-батареек.

Внешний вид

Доступна в белом и черном вариантах исполнения. Помимо цвета меняется степень прозрачности контейнера под специи.

В черном варианте степень наполнения видна хуже. Но выглядит в нем премиальнее. В белом исполнении контейнер прозрачный.

Форма корпуса оптимальна для хвата рукой. Внешние поверхности матовые. На время хранения можно будет ставить ее вертикально, стоит устойчиво.

В верхней части корпуса расположена единственная механическая кнопка управления. Ее зажатие включает мельницу. Режима с ее зажатием нет. Расположение удобное.

Верхнюю часть корпуса Xiaomi HuoHou Electric Grinder можно будет снять поворотом против часовой стрелки. На боковой части нанесена отметка по двум положениям замка.

Сама эта часть тоже разборная. Внутри скрывается блок с мотором. За питание отвечают шесть ААА-батареек.

Вторая часть корпуса состоит из контейнера для специй. В основании крышка, которую нужно будет предварительно снять при включении мельницы.

Тесты

Итоги

Есть компактный LED-фонарик, освещающий зону распределения специй. Все собирается и разбирается интуитивно.Xiaomi HuoHou Electric Grinder умеет молоть разные типы специй, включая и крупную соль. Фракцию можно регулировать смещением фиксаторов на внутренней части. Меняется от мелкого до крупного.Работает с малым уровнем шума. Мы эксплуатировали ее активно на кухне в течение пары недель. Проблем и сбоев в работе не было.Xiaomi HuoHou Electric Grinder – электрическая мельница с высоким качеством исполнения, аккуратным внешним видом и регулируемой фракцией помола. Станет хорошим вариантом подарка для себя любимого или того, кто любит готовить. Аромат свежемолотой приправы не заменит ничего.