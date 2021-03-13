Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением

С умным домом от Xiaomi мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет умный электрический чайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro. Оснащен он модулем Bluetooth и поддерживает управление с помощью приложения для смартфона.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro обзор

У нас на тестах глобальная версия, ее отличает поддержка русскоязычного приложения и евровилка. К моменту публикации доступна в российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку с ручкой для переноски. Внутри чайник зафиксирован в пенопласт. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, подставка.

Внешний вид

Выполнен в общей стилистике минимализма устройств Xiaomi. В оформлении преобладает белый цвет.

Внешние поверхности матовые. В верхней части хромированная вставка. Ручка с широким и удобным хватом.

Откидная крышка сопровождается механической клавишей и подпружиненным механизмом.

На ручке также у Xiaomi Mi Smart Kettle Pro скрывается символьный дисплей, отображающий температуру воды.

Под ней механические клавиши запуска кипячения и поддержания температуры. В отличие от сенсорных клавиш так уменьшается риск случайного нажатия детьми.

Внутренняя часть выполнена из металла. В основании расположен высокоточный датчик температуры. Объем 1.5 литра.

Тут используется термоконтроллер STRIX. Мощность 1800 Вт. Поддерживается автоматическая остановка при отсутствии в емкости воды.

В комплекте идет подставка с контактной группой, выполненная в цвет основного корпуса. Есть ниша для укладки лишней длины кабеля.

Софт

Для дистанционного управления используется русскоязычное приложение Mi Home. Процесс добавления проходит быстро. После этого чайнику можно присвоить имя и выбрать расположение. В главном экране будет выводиться в виде плитки.

В окне управления выводится текущая температура воды. Иконки быстрых пресетов: 40, 50, 70, 80 и 90 градусов. Ручной выбор точной температуры.

В настройках можно активировать поддержание тепла после снятия чайника и автоматическое сохранение тепла после подключения.

Тесты

Использование для дистанционного управления модуля Bluetooth требует нахождение пользователя в одном помещении с Xiaomi Mi Smart Kettle Pro на расстоянии не далее 10 метров. Также он не поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками.Чайник не прошел тест с автоматическим выключением без воды. При активации нагрева с пустым баком нагрев прошел до 100 градусов без блокировки. Стоит быть аккуратным при выкипании есть риск перегрева и выхода из строя.

Откидывающаяся на 90 градусов крышка позволяет свободно заливать воду. Закипание проходит быстро. Опция с выбором точной температуры позволяет подобрать оптимальный режим для последующего заваривания чайных или кофейных напитков. Диапазон регулировки от 40 до 100 градусов.

40 градусов – детское питание,

50 градусов – детские смеси, цветочный чай,

70 градусов – зеленый чай,

80 градусов – черный чай,

90 градусов – растворимый кофе.

Итоги по Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Этот чайник также можно использовать для подготовки теплой воды для последующего получения нужной температуры для подогрева детского питания. По умолчанию же система предлагает пять предустановленных режимов:В течение дня можно будет включить режим поддержания температуры. Так в чайнике будет всегда готовая вода для подготовки напитка. Корпус во время кипячения не нагревается. Но опять же с пустым чайником или малым объемом это со временем может привести к испарению всего объема.Xiaomi Mi Smart Kettle Pro – умный чайник с точным выбором температуры нагрева воды. Общее приложение с модулем Bluetooth, аккуратный внешний вид, быстрый нагрев, плавное открытие крышки. К минусам отнесем неработающую систему блокировки нагрева без воды. Не устроить может отсутствие поддержки голосового помощника, а также управления при нахождении вне дома.