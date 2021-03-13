Обзор Xiaomi Mi Smart Kettle Pro (MJHWSH02YM). Умный чайник с Bluetooth и приложением

С умным домом от Xiaomi мы уже знакомились на примере нескольких моделей. Сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки будет умный электрический чайник Xiaomi Mi Smart Kettle Pro. Оснащен он модулем Bluetooth и поддерживает управление с помощью приложения для смартфона.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

У нас на тестах глобальная версия, ее отличает поддержка русскоязычного приложения и евровилка. К моменту публикации доступна в российских магазинах.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro обзор

Комплектация

Упакован в коробку с ручкой для переноски. Внутри чайник зафиксирован в пенопласт. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон, подставка.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Внешний вид

Выполнен в общей стилистике минимализма устройств Xiaomi. В оформлении преобладает белый цвет.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Внешние поверхности матовые. В верхней части хромированная вставка. Ручка с широким и удобным хватом.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Откидная крышка сопровождается механической клавишей и подпружиненным механизмом.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

На ручке также у Xiaomi Mi Smart Kettle Pro скрывается символьный дисплей, отображающий температуру воды.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Под ней механические клавиши запуска кипячения и поддержания температуры. В отличие от сенсорных клавиш так уменьшается риск случайного нажатия детьми.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Внутренняя часть выполнена из металла. В основании расположен высокоточный датчик температуры. Объем 1.5 литра.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Тут используется термоконтроллер STRIX. Мощность 1800 Вт. Поддерживается автоматическая остановка при отсутствии в емкости воды.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

В комплекте идет подставка с контактной группой, выполненная в цвет основного корпуса. Есть ниша для укладки лишней длины кабеля.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Софт

Для дистанционного управления используется русскоязычное приложение Mi Home. Процесс добавления проходит быстро. После этого чайнику можно присвоить имя и выбрать расположение. В главном экране будет выводиться в виде плитки.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

В окне управления выводится текущая температура воды. Иконки быстрых пресетов: 40, 50, 70, 80 и 90 градусов. Ручной выбор точной температуры.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

В настройках можно активировать поддержание тепла после снятия чайника и автоматическое сохранение тепла после подключения.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Использование для дистанционного управления модуля Bluetooth требует нахождение пользователя в одном помещении с Xiaomi Mi Smart Kettle Pro на расстоянии не далее 10 метров. Также он не поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками.

Тесты

Чайник не прошел тест с автоматическим выключением без воды. При активации нагрева с пустым баком нагрев прошел до 100 градусов без блокировки. Стоит быть аккуратным при выкипании есть риск перегрева и выхода из строя.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Откидывающаяся на 90 градусов крышка позволяет свободно заливать воду. Закипание проходит быстро. Опция с выбором точной температуры позволяет подобрать оптимальный режим для последующего заваривания чайных или кофейных напитков. Диапазон регулировки от 40 до 100 градусов.

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Этот чайник также можно использовать для подготовки теплой воды для последующего получения нужной температуры для подогрева детского питания. По умолчанию же система предлагает пять предустановленных режимов:
  • 40 градусов – детское питание,
  • 50 градусов – детские смеси, цветочный чай,
  • 70 градусов – зеленый чай,
  • 80 градусов – черный чай,
  • 90 градусов – растворимый кофе.
В течение дня можно будет включить режим поддержания температуры. Так в чайнике будет всегда готовая вода для подготовки напитка. Корпус во время кипячения не нагревается. Но опять же с пустым чайником или малым объемом это со временем может привести к испарению всего объема.

Итоги по Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro – умный чайник с точным выбором температуры нагрева воды. Общее приложение с модулем Bluetooth, аккуратный внешний вид, быстрый нагрев, плавное открытие крышки. К минусам отнесем неработающую систему блокировки нагрева без воды. Не устроить может отсутствие поддержки голосового помощника, а также управления при нахождении вне дома.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Smart Kettle Pro
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