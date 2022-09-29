Обзор Яндекс.Станция Мини 2.0 с часами (YNDX-00020). Лучший …

Версия без часов обойдется в 6990, а с часами на 1000 рублей дороже. Общие характеристики и возможности у них схожие.
Поставляется в коробке с полиграфией. На гранях ее приведены примеры команд и данные по общим характеристикам. Комплект включает блок питания, тематические наклейки, инструкцию на русском языке.
В сравнение с первым поколением она увеличилась в габаритах, 97 мм против 90 мм в диаметре ранее, а также 54 мм против 45 мм в высоте. Увеличенное пространство позволило разместить динамик большей мощности. 10 Вт против 3 Вт ранее, как можно заметить, скачок прошел заметный. Изменения коснулись используемого усилителя, его элементная база была качественно обновлена. Появился фазоинвертор.
На верхней грани у Яндекс.Станция Мини 2.0 две сенсорные кнопки, отвечающие за изменение громкости, а также четыре микрофона. По периметру вентиляционная решетка. В центре индикатор Алисы.
Боковая грань обтянута тканью в цвет основной части корпуса. В старшей версии под тканью скрывается цифровой дисплей.
На нем могут отображаться данные по текущему времени, погоде. Есть эквалайзер и отображение анимации глаз.
Задняя панель включает гнездо питания и AUX-выход. Данную колонку можно будет подключать к внешней акустике. Доступна механическая кнопка для полного выключения микрофона.
Основание у колонки прорезинено, исключение смещение по поверхности. Здесь же наклейка с серийным номером и данными по производителю.
Программно доступно объединение двух одинаковых версий колонок в стереопару. Есть возможность связать с Яндекс.Модулем с последующим управлением картинкой на телевизоре.
Отдельная страница с плитками, описывающими сценарии эксплуатации, поддерживаемые команды. Поможет при первом освоении.
В настройках можно выбрать время, когда будут отключены уведомления. Здесь же выключается опционально дисплей.
Можно принимать на Яндекс.Станция Мини 2.0 голосовые звонки с Мессенджера.