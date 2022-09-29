Обзор Яндекс.Станция Мини 2.0 с часами (YNDX-00020). Лучший …

Мы часто изучаем компоненты умного дома и в материалах всегда проводим проверку возможности голосового управления. Для российского региона оптимальным выбором станет Алиса и удобнее с ней взаимодействовать через умную колонку. И из всей актуальной модельной линейки под отправку голосовых команд оптимальным вариантом являются Яндекс.Станция Мини 2.0. Напомним, это обновленная версия, представленная в прошлом году и вышедшая в двух модификациях – с часами и без них.

Комплектация

Версия без часов обойдется в 6990, а с часами на 1000 рублей дороже. Общие характеристики и возможности у них схожие.

Поставляется в коробке с полиграфией. На гранях ее приведены примеры команд и данные по общим характеристикам. Комплект включает блок питания, тематические наклейки, инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Представлена колонка в четырех вариантах цветового исполнения: красный гранат, серый опал, синий сапфир и черный оникс.

В сравнение с первым поколением она увеличилась в габаритах, 97 мм против 90 мм в диаметре ранее, а также 54 мм против 45 мм в высоте. Увеличенное пространство позволило разместить динамик большей мощности. 10 Вт против 3 Вт ранее, как можно заметить, скачок прошел заметный. Изменения коснулись используемого усилителя, его элементная база была качественно обновлена. Появился фазоинвертор.

На верхней грани у Яндекс.Станция Мини 2.0 две сенсорные кнопки, отвечающие за изменение громкости, а также четыре микрофона. По периметру вентиляционная решетка. В центре индикатор Алисы.

Боковая грань обтянута тканью в цвет основной части корпуса. В старшей версии под тканью скрывается цифровой дисплей.

На нем могут отображаться данные по текущему времени, погоде. Есть эквалайзер и отображение анимации глаз.

Задняя панель включает гнездо питания и AUX-выход. Данную колонку можно будет подключать к внешней акустике. Доступна механическая кнопка для полного выключения микрофона.

Софт

Основание у колонки прорезинено, исключение смещение по поверхности. Здесь же наклейка с серийным номером и данными по производителю.Для управления используется приложение «Умный дом Яндекс». Определяется автоматически при близком расположении. После добавления можно выбрать комнату размещения и присвоить имя. Добавилась поддержка 5 ГГц для Wi-Fi подключения.

Программно доступно объединение двух одинаковых версий колонок в стереопару. Есть возможность связать с Яндекс.Модулем с последующим управлением картинкой на телевизоре.

Отдельная страница с плитками, описывающими сценарии эксплуатации, поддерживаемые команды. Поможет при первом освоении.

В настройках можно выбрать время, когда будут отключены уведомления. Здесь же выключается опционально дисплей.

Тесты

Итоги

Можно принимать на Яндекс.Станция Мини 2.0 голосовые звонки с Мессенджера.Качество распознавания голоса стало лучше. Четыре микрофона дают хорошую чувствительность даже при отправке команд на расстоянии. Колонка успешно интегрируется в систему умного дома и четко выполняет команды по управлению его компонентами.По звуковой сцене появились низкие частоты, есть эффект объема. Общее восприятие воспроизводимого звук улучшено. Хотя в целом она уступает Яндекс.Станции, общие габариты накладывают свои ограничения. Лучше всего ей удается воспроизводить подкасты, сказки и аудиокниги. Всегда есть возможность подключить внешнюю акустику через AUX, но в этом сценарии заметили особенность – не очень высокую громкость.С учетом стоимости и предлагаемых возможностей, Яндекс.Станция Мини 2.0 является лучшим выбором при поиске умной колонки для голосового управления «умным домом», она же позволит комфортно слушать детские сказки, аудиокниги и подкасты. Версия с дисплеем займет свое место на прикроватной тумбе или станет полезным элементом интерьера.