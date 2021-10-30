Обзор Yeelight Aurora Lightstrip Plus YLDD04YL. Умная светодиодная лента

Средняя стоимость – 3300 рублей.
Комплект включает адаптер питания, контроллер управления и руководство пользователя на русском языке. Как и многие продукты этого производителя они есть как локализованные, так и серые. С последними стоит обращать внимание на региональную привязку, она влияет на приложение для управления и интеграцию с голосовыми помощниками.
Питание подается через контроллер выполнен он в компактном корпусе с механической кнопкой управления на крышке. В нем же находится модуль беспроводного соединения.
Общая длина кабеля питания и двух кабелей на контроллере дают возможность разместить ленту на удалении от розетки.
Выполнена Yeelight Aurora Lightstrip Plus на белой подложке, залитой прозрачным силиконом. Она защищается от попадания воды при эксплуатации. Также защищаются сами светодиоды.
В схемотехнике используются хорошо знакомые SMD 5050. Они рассчитаны на ресурс в 25 тысяч часов.
Расположены диоды на расстоянии друг от друга. Из-за этого нет общего заполняющего света. При прямом взгляде выглядят такие ленты не лучшим образом. Поэтому при использовании не для фоновой скрытой подсветки рекомендуем сразу продумать вопрос установки в профиль с рассеивателем.
Клеится только на скотч. Подложка расположена вдоль всей длины ленты. Перед ее фиксацией необходимо провести обезжиривание поверхности.
На подложке светодиодной ленты можно обратить внимание на риски, которые можно использовать для отрезания лишней длины.
Но больший интерес представляют выходы на обратной стороне ленты. К ним можно подключить отдельно продаваемые участки ленты.
Владелец ленты сможет выбирать цвет, температуру и яркость подсветки.
После добавления в аккаунт и подключения к сети. Ее можно включить из любого места, где есть доступ в сеть.
В окне управления можно выбрать рекомендуемые сценарии подсветки: ночное освещение, ночное видео, день рождения, свидание, уютный дом, романтика и другие.
Отдельная палитра для проведения балансировки между теплыми и холодными оттенками.
Палитра RGB в которой цвет можно выбрать кликом пальца в нужный участок. Шкала регулировки яркости.
Есть дополнительные инструменты для выбора цвета по пипетке, таймер с выбором времени работы, расписание включения и мигания в такт воспроизводимой музыки (данные берутся с микрофона).