Обзор Yeelight Aurora Lightstrip Plus YLDD04YL. Умная светодиодная лента

В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали освещение от Yeelight, работающее как в рамках элементов от самого производителя, так и как часть экосистемы Mi Home. Сегодня поделимся опытом эксплуатации Yeelight LED Lightstrip Plus с поддержкой выбора цвета и управления с экрана смартфона, а также наращивания длины.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Средняя стоимость – 3300 рублей.

Комплектация

Упакована лента в коробку с изображением примера ее работы и данными по возможности голосового управления. Внутри зафиксирована в закрученном состоянии на жесткой подложке.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Комплект включает адаптер питания, контроллер управления и руководство пользователя на русском языке. Как и многие продукты этого производителя они есть как локализованные, так и серые. С последними стоит обращать внимание на региональную привязку, она влияет на приложение для управления и интеграцию с голосовыми помощниками.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Внешний вид

В комплекте идет адаптер питания с выходным током 24V. Его мощности достаточно как для базовой длины, так и возможного наращивания дополнительными модулями с изначальных 2 метров до 10.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Питание подается через контроллер выполнен он в компактном корпусе с механической кнопкой управления на крышке. В нем же находится модуль беспроводного соединения.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Общая длина кабеля питания и двух кабелей на контроллере дают возможность разместить ленту на удалении от розетки.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Выполнена Yeelight Aurora Lightstrip Plus на белой подложке, залитой прозрачным силиконом. Она защищается от попадания воды при эксплуатации. Также защищаются сами светодиоды.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

В схемотехнике используются хорошо знакомые SMD 5050. Они рассчитаны на ресурс в 25 тысяч часов.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Расположены диоды на расстоянии друг от друга. Из-за этого нет общего заполняющего света. При прямом взгляде выглядят такие ленты не лучшим образом. Поэтому при использовании не для фоновой скрытой подсветки рекомендуем сразу продумать вопрос установки в профиль с рассеивателем.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Клеится только на скотч. Подложка расположена вдоль всей длины ленты. Перед ее фиксацией необходимо провести обезжиривание поверхности.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

На подложке светодиодной ленты можно обратить внимание на риски, которые можно использовать для отрезания лишней длины.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Но больший интерес представляют выходы на обратной стороне ленты. К ним можно подключить отдельно продаваемые участки ленты.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Владелец ленты сможет выбирать цвет, температуру и яркость подсветки.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Софт

Yeelight Aurora Lightstrip Plus управляется через приложения YEELIGHT APP и Mi Home. Выбрать можно в зависимости от сценариев и того будет ли управление ограничиваться только подсветкой. В экосистеме Xiaomi есть не только свет, но для работы в русскоязычном приложении нужна европейская версия ленты.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

После добавления в аккаунт и подключения к сети. Ее можно включить из любого места, где есть доступ в сеть.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

В окне управления можно выбрать рекомендуемые сценарии подсветки: ночное освещение, ночное видео, день рождения, свидание, уютный дом, романтика и другие.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Отдельная палитра для проведения балансировки между теплыми и холодными оттенками.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Палитра RGB в которой цвет можно выбрать кликом пальца в нужный участок. Шкала регулировки яркости.

Yeelight Aurora Lightstrip Plus

Есть дополнительные инструменты для выбора цвета по пипетке, таймер с выбором времени работы, расписание включения и мигания в такт воспроизводимой музыки (данные берутся с микрофона).

Итоги

Yeelight Aurora Lightstrip Plus – светодиодная лента с дистанционным управлением, интеграцией в Google Home и поддержкой наращивания длины до нужной. У этой ленты в 2021 году появилась модификация, в которой есть поддержка Razer Chroma SDK, поэтому если планируется использование для оформления места геймера обратить внимание на нее, разница в стоимости минимальна.
Комментарии и отзывы Yeelight Aurora Lightstrip Plus
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