Обзор Yeelight Aurora Lightstrip Plus YLDD04YL. Умная светодиодная лента

В рамках «Лаборатории» мы уже рассматривали освещение от Yeelight, работающее как в рамках элементов от самого производителя, так и как часть экосистемы Mi Home. Сегодня поделимся опытом эксплуатации Yeelight LED Lightstrip Plus с поддержкой выбора цвета и управления с экрана смартфона, а также наращивания длины.

Комплектация

Средняя стоимость – 3300 рублей.Упакована лента в коробку с изображением примера ее работы и данными по возможности голосового управления. Внутри зафиксирована в закрученном состоянии на жесткой подложке.

Комплект включает адаптер питания, контроллер управления и руководство пользователя на русском языке. Как и многие продукты этого производителя они есть как локализованные, так и серые. С последними стоит обращать внимание на региональную привязку, она влияет на приложение для управления и интеграцию с голосовыми помощниками.

Внешний вид

В комплекте идет адаптер питания с выходным током 24V. Его мощности достаточно как для базовой длины, так и возможного наращивания дополнительными модулями с изначальных 2 метров до 10.

Питание подается через контроллер выполнен он в компактном корпусе с механической кнопкой управления на крышке. В нем же находится модуль беспроводного соединения.

Общая длина кабеля питания и двух кабелей на контроллере дают возможность разместить ленту на удалении от розетки.

Выполнена Yeelight Aurora Lightstrip Plus на белой подложке, залитой прозрачным силиконом. Она защищается от попадания воды при эксплуатации. Также защищаются сами светодиоды.

В схемотехнике используются хорошо знакомые SMD 5050. Они рассчитаны на ресурс в 25 тысяч часов.

Расположены диоды на расстоянии друг от друга. Из-за этого нет общего заполняющего света. При прямом взгляде выглядят такие ленты не лучшим образом. Поэтому при использовании не для фоновой скрытой подсветки рекомендуем сразу продумать вопрос установки в профиль с рассеивателем.

Клеится только на скотч. Подложка расположена вдоль всей длины ленты. Перед ее фиксацией необходимо провести обезжиривание поверхности.

На подложке светодиодной ленты можно обратить внимание на риски, которые можно использовать для отрезания лишней длины.

Но больший интерес представляют выходы на обратной стороне ленты. К ним можно подключить отдельно продаваемые участки ленты.

Владелец ленты сможет выбирать цвет, температуру и яркость подсветки.

Софт

Yeelight Aurora Lightstrip Plus управляется через приложения YEELIGHT APP и Mi Home. Выбрать можно в зависимости от сценариев и того будет ли управление ограничиваться только подсветкой. В экосистеме Xiaomi есть не только свет, но для работы в русскоязычном приложении нужна европейская версия ленты.

После добавления в аккаунт и подключения к сети. Ее можно включить из любого места, где есть доступ в сеть.

В окне управления можно выбрать рекомендуемые сценарии подсветки: ночное освещение, ночное видео, день рождения, свидание, уютный дом, романтика и другие.

Отдельная палитра для проведения балансировки между теплыми и холодными оттенками.

Палитра RGB в которой цвет можно выбрать кликом пальца в нужный участок. Шкала регулировки яркости.

Итоги

Есть дополнительные инструменты для выбора цвета по пипетке, таймер с выбором времени работы, расписание включения и мигания в такт воспроизводимой музыки (данные берутся с микрофона).Yeelight Aurora Lightstrip Plus – светодиодная лента с дистанционным управлением, интеграцией в Google Home и поддержкой наращивания длины до нужной. У этой ленты в 2021 году появилась модификация, в которой есть поддержка Razer Chroma SDK, поэтому если планируется использование для оформления места геймера обратить внимание на нее, разница в стоимости минимальна.