Обзор Yeelight Smart LED Bulb W3 (YLDP005). Умные лампы с поддержкой Razer Chroma SDK

Тестируемая сегодня умная лампа Yeelight Smart LED Bulb W3 дает не только возможность выбора цвета и регулировки яркости через приложение с помощью смартфона или планшета, но также поддерживает интеграцию в умный дом с голосовым управлением. Но и на этом не все, совместимое освещение этого производителя может интегрироваться в экосистему Razer Chroma SDK, которую мы детально рассматривали ранее, с синхронизацией цвета и эффектов с игровой периферией и компонентами в корпусе.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Средняя стоимость – 850 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением лампы, отметками по совместимым экосистемам и другой технической информацией. Комплект включает инструкцию на английском языке.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Внешний вид

Yeelight Smart LED Bulb W3

Используется распространённый тип патрона – E27. Подходит для установки в потолочные и настольные светильники.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Интересная геометрия основной части корпуса из керамики с ромбовидными панелями, расположенными под разными углами. На одной из боковых сторон нанесена техническая информация с данными по характеристикам и стране производства.

Yeelight Smart LED Bulb W3

В верхней части рассеиватель из полуматового пластика. Яркость – 900 лм, максимальное энергопотребление до 8 Вт.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Диапазон регулировки цветовой температуры от 1700K до 6500K. Помимо этого можно регулировать яркость свечения.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Софт

Для дистанционного управления освещением можно выбрать одно из двух приложений: Yeelight APP или Mi Home APP. Второе стоит рассматривать если используется экосистема Xiaomi. Мы протестировали с приложением от самого производителя. Процесс добавления проходит в несколько шагов, каждый из которых сопровождается наглядными подсказками.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Для удобства поиска нужной лампы, если используется много элементов освещения, создаются комнаты. Выводятся они в виде списка с регулятором для корректировки яркости и кнопки для быстрого включения.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Предустановлен готовый набор эффектов под различные сценарии: имитация рассвета и заката, ночное освещение, ночное видео, день рождение, свидание, режим свечи.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Палитра с выбором оттенков от теплого до холодного.

Yeelight Smart LED Bulb W3

RGB-палитра с помощью которой можно выбрать нужные оттенки и цвет. Доступен музыкальный режим, поведение подсветки в котором зависит от воспроизводимой музыки. Для его работы должен быть доступ к микрофону смартфона.

Интеграция в Razer Chroma SDK

Как и отмечали вначале, Yeelight Smart LED Bulb W3 могут использоваться для оформления комнаты или рабочего места геймера. Так в общем цвете и эффекте будет работать периферия, компоненты ПК и элементы освещения от других производителей. Отвечает за это экосистема Razer Chroma SDK, со всем списком совместимых брендов можно ознакомиться на официальном сайте.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Для начала нужно будет загрузить бесплатное приложение Yeelight Chroma Connector с официального сайта производителя. В нем выбираются совместимые элементы освещения. Они также могут разделяться на группы, и каждая группа работает в последующем в виде отдельного элемента при настройке.

Yeelight Smart LED Bulb W3

После этого переходим в приложение Razer Synapse 3 и в нем в списке совместимых устройств появляется Yeelight. С этого экрана могут быть выбраны быстрые или расширенные эффекты. Применить можно сразу ко всей группе устройств, поддерживающих Chroma.

Yeelight Smart LED Bulb W3

Для тех, кто не ограничивается готовыми эффектами, предлагается детальный редактор, в котором каждый элемент настраивается отдельно или группами.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorYeelight Smart LED Bulb W3 может выступать как самостоятельный элемент освещения в интерьере, так и как компонент умного дома с управлением через приложение на смартфоне или планшете, с помощью голоса (включая Алису, Марусю и Сбер). Отдельного внимания заслуживает интеграция с Razer Chroma SDK, позволяющая использовать эти лампы для оформления рабочего места геймера.
Yeelight Smart LED Bulb W3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Yeelight Smart LED Bulb W3
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