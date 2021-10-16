Обзор Yeelight Smart LED Bulb W3 (YLDP005). Умные лампы с поддержкой Razer Chroma SDK

Средняя стоимость – 850 рублей.
Используется распространённый тип патрона – E27. Подходит для установки в потолочные и настольные светильники.
Интересная геометрия основной части корпуса из керамики с ромбовидными панелями, расположенными под разными углами. На одной из боковых сторон нанесена техническая информация с данными по характеристикам и стране производства.
В верхней части рассеиватель из полуматового пластика. Яркость – 900 лм, максимальное энергопотребление до 8 Вт.
Диапазон регулировки цветовой температуры от 1700K до 6500K. Помимо этого можно регулировать яркость свечения.
Для удобства поиска нужной лампы, если используется много элементов освещения, создаются комнаты. Выводятся они в виде списка с регулятором для корректировки яркости и кнопки для быстрого включения.
Предустановлен готовый набор эффектов под различные сценарии: имитация рассвета и заката, ночное освещение, ночное видео, день рождение, свидание, режим свечи.
Палитра с выбором оттенков от теплого до холодного.
RGB-палитра с помощью которой можно выбрать нужные оттенки и цвет. Доступен музыкальный режим, поведение подсветки в котором зависит от воспроизводимой музыки. Для его работы должен быть доступ к микрофону смартфона.
Для начала нужно будет загрузить бесплатное приложение Yeelight Chroma Connector с официального сайта производителя. В нем выбираются совместимые элементы освещения. Они также могут разделяться на группы, и каждая группа работает в последующем в виде отдельного элемента при настройке.
После этого переходим в приложение Razer Synapse 3 и в нем в списке совместимых устройств появляется Yeelight. С этого экрана могут быть выбраны быстрые или расширенные эффекты. Применить можно сразу ко всей группе устройств, поддерживающих Chroma.
Для тех, кто не ограничивается готовыми эффектами, предлагается детальный редактор, в котором каждый элемент настраивается отдельно или группами.