Обзор Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU). Умная розетка Zigbee с HomeKit и Алисой

Мы продолжаем изучение элементов умного дома и сегодня вновь вернемся к элементам, использующих для связи протокол ZigBee. В центре внимания будет базовый элемент умная розетка от Zemismart с мониторингом энергопотребления и интеграцией в экосистемы Яндекс, Google и Apple.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

В официальном магазине бренда на Aliexpress доступна за 1100 рублей и со скидками при покупке наборами от 2 до 4.
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Комплектация

У нас на доставку до Казани ушло 2 недели. Поставляется в компактной коробке с общими данными по рабочим параметрам на английском языке. Комплект включает небольшой буклет с описанием работы и алгоритмом подключения.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU) обзор

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате из белого пластика.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

На одной из боковых граней механическая кнопка управления, отвечающая за ручное включение или отключение, а также начальный процесс синхронизации.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Она идет с евровилкой и заземлением. Габариты корпуса не перекрывает соседние при подключении в групповые розетки или удлинители.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Рассчитана на 16А и 3680W. В это укладываются утюги, большинство нагревателей и бытовых приборов.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Софт

Для работы и соединения Zigbee необходим мост (хаб), в нашем случае система построена на Homekit Hub ZMHK-01. Важно, что именно это связующее звено отвечает за интеграции в сторонние системы и управление в рамках приложения Smart Life.
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Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Добавление проходит простым поиском в списке доступных устройств и предварительным переводом его в режим сопряжения.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

В окне управления можно кликом изменить текущий рабочий статус. На команды реагирует быстро. Несколько таких розеток размещено в трехкомнатной квартире на удалении друг от друга.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Доступен встроенный инструмент для создания разовых или регулярных изменений рабочего статуса по дням недели и времени.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Также есть таймер.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Внеся данные по расходу электричества и тарифам можно вести статистику энергопотребления. Но момент января 2022 года нет возможности в качестве валюты выбрать рубли.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Ведутся логи по изменению рабочих статусов.

Яндекс.Алиса

После первоначальной настройки. Розетку Zemismart Smart Plug EU можно добавить в приложение Яндекс для последующего голосового управления с помощью Алисы.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Тут также можно включать и выключать, не открывая приложение Smart Life. Удобно, когда комбинируются продукты разных производителей.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Есть список команд. Для розетки он прост – включить, выключить, узнать статус и изменить состояние через заданное время.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

СБЕР

Еще один русскоязычный виртуальный ассистент доступен в экосистеме СБЕР. Там набор действий схож с Алисой. Может быть интересно, когда используется телевизор или умные экраны от Sber.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Пока же система находится в зачаточном состоянии. Будем наблюдать за дальнейшим развитием.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Apple HomeKit

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Не так давно Apple выпустило стабильную версию прошивок для телевизионной приставки и своих колонок HomePod. Добавив поддержку русского языка для виртуального помощника Siri.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Отмеченный выше хаб после интеграции в HomeKit выводит эти розетки в виде отдельного и управляемого элемента. Включать и выключать будет можно не только голосом, но с экрана Mac, ноутбуков, планшетов, смартфонов и часов.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Есть набор автоматизации. Включение и выключение может проходит при изменении показаний внешних датчиков, по времени и др.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Google Home

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Google в этих вопросах менее расторопен. Русский язык на момент начала 2022 года не вернули. Поэтому голосовое управление через колонки только на английском.

Zemismart Smart Plug EU ZM-ZBCZ-EU

Итоги

Zemismart Smart Plug EU при невысокой стоимости позволяет добавить дистанционное и голосовое управление для бытовых приборов и электронных устройств изначально не поддерживающих интеграцию в умный дом. Тестируемая розетка дает хороший выбор по возможностям интеграции в системы с виртуальными помощниками, включая Apple, Google, Яндекс и СБЕР.
Комментарии и отзывы Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU)
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