Обзор Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU). Умная розетка Zigbee с HomeKit и Алисой

Мы продолжаем изучение элементов умного дома и сегодня вновь вернемся к элементам, использующих для связи протокол ZigBee. В центре внимания будет базовый элемент умная розетка от Zemismart с мониторингом энергопотребления и интеграцией в экосистемы Яндекс, Google и Apple.

Комплектация

В официальном магазине бренда на Aliexpress доступна за 1100 рублей и со скидками при покупке наборами от 2 до 4.У нас на доставку до Казани ушло 2 недели. Поставляется в компактной коробке с общими данными по рабочим параметрам на английском языке. Комплект включает небольшой буклет с описанием работы и алгоритмом подключения.

Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU) обзор

Внешний вид

Выполнена в традиционном формате из белого пластика.

На одной из боковых граней механическая кнопка управления, отвечающая за ручное включение или отключение, а также начальный процесс синхронизации.

Она идет с евровилкой и заземлением. Габариты корпуса не перекрывает соседние при подключении в групповые розетки или удлинители.

Рассчитана на 16А и 3680W. В это укладываются утюги, большинство нагревателей и бытовых приборов.

Софт

Для работы и соединения Zigbee необходим мост (хаб), в нашем случае система построена на Homekit Hub ZMHK-01. Важно, что именно это связующее звено отвечает за интеграции в сторонние системы и управление в рамках приложения Smart Life.

Добавление проходит простым поиском в списке доступных устройств и предварительным переводом его в режим сопряжения.

В окне управления можно кликом изменить текущий рабочий статус. На команды реагирует быстро. Несколько таких розеток размещено в трехкомнатной квартире на удалении друг от друга.

Доступен встроенный инструмент для создания разовых или регулярных изменений рабочего статуса по дням недели и времени.

Также есть таймер.

Внеся данные по расходу электричества и тарифам можно вести статистику энергопотребления. Но момент января 2022 года нет возможности в качестве валюты выбрать рубли.

Яндекс.Алиса

Ведутся логи по изменению рабочих статусов.После первоначальной настройки. Розетку Zemismart Smart Plug EU можно добавить в приложение Яндекс для последующего голосового управления с помощью Алисы.

Тут также можно включать и выключать, не открывая приложение Smart Life. Удобно, когда комбинируются продукты разных производителей.

Есть список команд. Для розетки он прост – включить, выключить, узнать статус и изменить состояние через заданное время.

СБЕР

Еще один русскоязычный виртуальный ассистент доступен в экосистеме СБЕР. Там набор действий схож с Алисой. Может быть интересно, когда используется телевизор или умные экраны от Sber.

Пока же система находится в зачаточном состоянии. Будем наблюдать за дальнейшим развитием.

Apple HomeKit

Не так давно Apple выпустило стабильную версию прошивок для телевизионной приставки и своих колонок HomePod. Добавив поддержку русского языка для виртуального помощника Siri.

Отмеченный выше хаб после интеграции в HomeKit выводит эти розетки в виде отдельного и управляемого элемента. Включать и выключать будет можно не только голосом, но с экрана Mac, ноутбуков, планшетов, смартфонов и часов.

Есть набор автоматизации. Включение и выключение может проходит при изменении показаний внешних датчиков, по времени и др.

Google Home

Google в этих вопросах менее расторопен. Русский язык на момент начала 2022 года не вернули. Поэтому голосовое управление через колонки только на английском.

Итоги

Zemismart Smart Plug EU при невысокой стоимости позволяет добавить дистанционное и голосовое управление для бытовых приборов и электронных устройств изначально не поддерживающих интеграцию в умный дом. Тестируемая розетка дает хороший выбор по возможностям интеграции в системы с виртуальными помощниками, включая Apple, Google, Яндекс и СБЕР.