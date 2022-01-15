Обзор Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU). Умная розетка Zigbee с HomeKit и Алисой

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На одной из боковых граней механическая кнопка управления, отвечающая за ручное включение или отключение, а также начальный процесс синхронизации.
Она идет с евровилкой и заземлением. Габариты корпуса не перекрывает соседние при подключении в групповые розетки или удлинители.
Рассчитана на 16А и 3680W. В это укладываются утюги, большинство нагревателей и бытовых приборов.
Добавление проходит простым поиском в списке доступных устройств и предварительным переводом его в режим сопряжения.
В окне управления можно кликом изменить текущий рабочий статус. На команды реагирует быстро. Несколько таких розеток размещено в трехкомнатной квартире на удалении друг от друга.
Доступен встроенный инструмент для создания разовых или регулярных изменений рабочего статуса по дням недели и времени.
Также есть таймер.
Внеся данные по расходу электричества и тарифам можно вести статистику энергопотребления. Но момент января 2022 года нет возможности в качестве валюты выбрать рубли.
Ведутся логи по изменению рабочих статусов.
Тут также можно включать и выключать, не открывая приложение Smart Life. Удобно, когда комбинируются продукты разных производителей.
Есть список команд. Для розетки он прост – включить, выключить, узнать статус и изменить состояние через заданное время.
Пока же система находится в зачаточном состоянии. Будем наблюдать за дальнейшим развитием.
Не так давно Apple выпустило стабильную версию прошивок для телевизионной приставки и своих колонок HomePod. Добавив поддержку русского языка для виртуального помощника Siri.
Отмеченный выше хаб после интеграции в HomeKit выводит эти розетки в виде отдельного и управляемого элемента. Включать и выключать будет можно не только голосом, но с экрана Mac, ноутбуков, планшетов, смартфонов и часов.
Есть набор автоматизации. Включение и выключение может проходит при изменении показаний внешних датчиков, по времени и др.
Google в этих вопросах менее расторопен. Русский язык на момент начала 2022 года не вернули. Поэтому голосовое управление через колонки только на английском.