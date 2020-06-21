Обзор Zhiyun Crane 2

Meizu с гордостью говорит об использовании сенсора Sony на 48 мегапикселей, в паре с которым работает дополнительный сенсор с разрешением в 5 мегапикселей. На бумаге всё выглядит более чем серьёзно. В принципе так оно и есть, но только в светлое время. Дело в том, что в дневных лучах картинка просто поражает своей детализацией и насыщенностью. Именно в таких условиях смартфон будет автоматически выставлять съёмку в разрешении 48 мегапикселей.

Meizu с гордостью говорит об использовании сенсора Sony на 48 мегапикселей, в паре с которым работает дополнительный сенсор с разрешением в 5 мегапикселей. На бумаге всё выглядит более чем серьёзно. В принципе так оно и есть, но только в светлое время. Дело в том, что в дневных лучах картинка просто поражает своей детализацией и насыщенностью. Именно в таких условиях смартфон будет автоматически выставлять съёмку в разрешении 48 мегапикселей.