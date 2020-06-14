Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов

Но у него есть как свои плюсы, так и минусы. О них мы и хотим поговорить в ходе этого материала.
КомплектацияУпакован стабилизатор в коробку со светлым оформлением. Внутри которой находится в кейсе из плотного пенопласта. Его в последующем можно будет использовать в качестве импровизированной защитного кейса для поездок.
Комплект включает триногу, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видГабариты у него характерны для трехосевых стабилизаторов, рассчитанных под мобильные устройства. Компактным его назвать нельзя. Складываемую конструкцию реализовывать не стали.
Выполнен из черного матового пластика. К качеству сборки нареканий нет. Ручка широкая.
На левой грани находится массивный барабан регулировки. По умолчанию он отвечает за увеличение/приближение в фирменном приложении.
На фронтальной части сгруппирован набор элементов управления. С центральным блоком. За контроль рабочего состояния отвечает группа светодиодный индикаторов.
Под кнопкой включения у ZHIYUN Smooth 4 находится четырехпозиционный индикатор аккумулятора. Здесь же рядом переключатель режимов работы.
Нанесенная на кнопки маркировка логична и понятная. Сам набор элементов шире, чем в других моделях.
На конце ручки расположена винтовая резьба с диаметром ¼. Сюда можно будет зафиксировать комплектную компактную триногу, разместив в последующем на ровной поверхности.
Блок трехосевого стабилизатора сборный, упрощая хранения. Предусмотрены фиксаторы положения.
Место установки смартфона с подпружиненными щечками. Есть резиновые вставки, предотвращающие выпадение телефона и получение царапин на крышке в ходе эксплуатации.
Зарядка встроенного аккумулятора проводится через актуальный разъем USB Type-C.
СофтВажной составляющей этого стабилизатора является фирменное приложение. Именно в нем будут полноценно работать все выведенные на нем кнопки. Среди китайских стабилизаторов оно одно из самых проработанных. Но и по прошествии времени с момента выхода, не добавлены возможности стриминга в Instagram и Youtube. Поэтому по факту можно использовать только для съемки видео в архив и последующей загрузки в сервис.
ТестыЗа время тестов ZHIYUN Smooth 4 мы сменили несколько смартфонов. Это как решения на Android, так и iOS. Стабилизатор поддерживает телефоны с разными диагоналями экранов. Мы не сталкивались с проблемами стабилизации с моделями, оснащенными 6.5-дюймовыми экранами. Мощности моторов достаточно. Длительная работа не приводит к нагреву.
Емкости батарейки 2000 мАч хватает примерно на 9-10 часов беспрерывной съемки. В ходе съемок на выставке IFA 2019 провели только один сеанс зарядки. Показатели автономности у него хорошие. На полный цикл восстановления уходит примерно 2 часа. Можно будет восстановить заряд с внешней батарейки во время эксплуатации.
Поддерживается горизонтальный и вертикальный режим съемки. Переключение между ними не требует изменения способа крепления и перебалансировки. Во время съемки работа отсутствуют посторонние шумы и дрожание. Из минусов отметим перекрытие разъемов у самого смартфона, исключая возможность подключения проводной периферии.