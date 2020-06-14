Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов

Трехосевой стабилизатор ZHIYUN Smooth 4 мы приобрели в редакции еще два года назад. За это время используя его в целом ряде поездок, в качестве замены основной камеры. Не так давно компания для мобильных устройств выпустила новый компактный вариант. Однако и по прошествии этого времени остается актуальным, особенно для тех, кто использует смартфон для проведения трансляций и живой работы с аудиторией.

Zhiyun Smooth 4

Но у него есть как свои плюсы, так и минусы. О них мы и хотим поговорить в ходе этого материала.

Комплектация

Упакован стабилизатор в коробку со светлым оформлением. Внутри которой находится в кейсе из плотного пенопласта. Его в последующем можно будет использовать в качестве импровизированной защитного кейса для поездок.

Zhiyun Smooth 4

Комплект включает триногу, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Zhiyun Smooth 4

Внешний вид

Габариты у него характерны для трехосевых стабилизаторов, рассчитанных под мобильные устройства. Компактным его назвать нельзя. Складываемую конструкцию реализовывать не стали.

Zhiyun Smooth 4

Выполнен из черного матового пластика. К качеству сборки нареканий нет. Ручка широкая.

Zhiyun Smooth 4

На левой грани находится массивный барабан регулировки. По умолчанию он отвечает за увеличение/приближение в фирменном приложении.

Zhiyun Smooth 4

На фронтальной части сгруппирован набор элементов управления. С центральным блоком. За контроль рабочего состояния отвечает группа светодиодный индикаторов.

Zhiyun Smooth 4

Под кнопкой включения у ZHIYUN Smooth 4 находится четырехпозиционный индикатор аккумулятора. Здесь же рядом переключатель режимов работы.

Zhiyun Smooth 4

Нанесенная на кнопки маркировка логична и понятная. Сам набор элементов шире, чем в других моделях.

Zhiyun Smooth 4

На конце ручки расположена винтовая резьба с диаметром ¼. Сюда можно будет зафиксировать комплектную компактную триногу, разместив в последующем на ровной поверхности.

Zhiyun Smooth 4

Блок трехосевого стабилизатора сборный, упрощая хранения. Предусмотрены фиксаторы положения.

Zhiyun Smooth 4

Место установки смартфона с подпружиненными щечками. Есть резиновые вставки, предотвращающие выпадение телефона и получение царапин на крышке в ходе эксплуатации.

Zhiyun Smooth 4

Зарядка встроенного аккумулятора проводится через актуальный разъем USB Type-C.

Софт

Важной составляющей этого стабилизатора является фирменное приложение. Именно в нем будут полноценно работать все выведенные на нем кнопки. Среди китайских стабилизаторов оно одно из самых проработанных. Но и по прошествии времени с момента выхода, не добавлены возможности стриминга в Instagram и Youtube. Поэтому по факту можно использовать только для съемки видео в архив и последующей загрузки в сервис.

Тесты

За время тестов ZHIYUN Smooth 4 мы сменили несколько смартфонов. Это как решения на Android, так и iOS. Стабилизатор поддерживает телефоны с разными диагоналями экранов. Мы не сталкивались с проблемами стабилизации с моделями, оснащенными 6.5-дюймовыми экранами. Мощности моторов достаточно. Длительная работа не приводит к нагреву.

Zhiyun Smooth 4

Емкости батарейки 2000 мАч хватает примерно на 9-10 часов беспрерывной съемки. В ходе съемок на выставке IFA 2019 провели только один сеанс зарядки. Показатели автономности у него хорошие. На полный цикл восстановления уходит примерно 2 часа. Можно будет восстановить заряд с внешней батарейки во время эксплуатации.

Zhiyun Smooth 4

Поддерживается горизонтальный и вертикальный режим съемки. Переключение между ними не требует изменения способа крепления и перебалансировки. Во время съемки работа отсутствуют посторонние шумы и дрожание. Из минусов отметим перекрытие разъемов у самого смартфона, исключая возможность подключения проводной периферии.

Zhiyun Smooth 4

Итоги по ZHIYUN Smooth 4

ZHIYUN Smooth 4 можно рекомендовать тем, кто целевой ставит съемку для социальных сетей Instagram и Facebook. Он же хорош для проведения живых трансляций на Youtube с прямым взаимодействием с аудиторией. К плюсам отнесем большое количество кнопок управления, хорошую эргономику, фирменное приложение с частыми обновлениями и улучшениями, длительное время автономной работы, простой переход между горизонтальной и вертикальной съемкой. Из минусов общие габариты, перекрытие разъема на смартфоне. Также стоит брать в расчет, что вне фирменного приложения часть кнопок могут не работать, здесь все будет зависеть от софта на самом смартфоне.
Комментарии и отзывы Zhiyun Smooth 4
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