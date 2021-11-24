Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой

Компания be quiet! продолжает расширять линейку устройств с поддержкой управляемой подсветки. В ноябре были анонсированы и запущены продажи Light Wings в типоразмерах 120 и 140 мм. Вышли они как совместно, так и наборами по три с контроллером. Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации набора из трех вентиляторов типоразмера 140 мм с регулируемой скоростью оборотов. Сопровождаются 3-летней гарантией.

Комплектация

Упакованы в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. Помимо изображения вентиляторов с работающей подсветкой также приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор винтов, контроллер, пластину с двухсторонним скотчем, контроллер, руководство пользователя и три вентилятора.

be quiet! Light Wings 140mm обзор

Внешний вид

Во внешнем виде сохранена преемственность с ранее вышедшими сериями вентиляторов. Это выдержанный строгий стиль с преобладанием черного цвета.

Кольцевая зона с подсветкой на фронтальной части корпуса. За счет полуматового покрытия создается общее заполняющее свечение.

На обратной стороне также есть небольшая зона с кольцевой подсветкой, ее яркость меньше. Дает небольшое фоновое свечение.

В каждом вентиляторе установлено по 20 светодиодов. Это ARGB с адресным управлением каждого из них в отдельности.

Такой стиль подсветки хорошо сочетается с ранее изученной системой жидкостного охлаждения be quiet! Pure Loop 280mm. В ней та же зона по периметру крышки водоблока.

Кабель с ARGB разъемом есть у каждого из вентиляторов. Производитель изначально предусмотрел разветвитель в комплекте. Выполнен он в виде компактной коробки, фиксируемой на стенке корпуса с помощью двухстороннего скотча или с помощью винтов в зоне установки 2.5-дюймового накопителя.

На его гранях распределены шесть ARGB разъемов. Так можно будет спрятать все кабели в скрытой части корпуса и решить вопрос ограниченного числа на материнской плате.

К нему можно подключить линию питания через SATA-разъем. К плате контроллер подключается к ARGB-разъему.

Также подсветку можно подключать каскадном. На каждой линии есть как вход, так и выход. Поэтому не возникнет проблем даже при покупке вентиляторов в отдельности.

Помимо этого, от каждого из вентиляторов идет отдельная линия с 4-пиновым PWM. Скорость оборотов у be quiet! Light Wings 140 мм регулируется до 1500 оборотов в минуту.

Семь лопастей с волнообразной поверхностью. Они оптимизированы для повышения эффективности и снижения уровня шума.

Традиционное расположение монтажных отверстий. На места крепления нанесены антивибрационные накладки.

Тесты

Заявленное время на отказ составляет 60 тысяч часов.Данные вентиляторы мы использовали в качестве корпусных. Они создают воздушное давление до 1.49 мм H20.

Итоги

Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров в условиях открытого стенда.Появление be quiet! Light Wings 140mm добавило в модельный ряд не только эффектное решение для организации воздушного потока в корпусе с персонализацией внешнего вида с помощью подсветки, но и сохранило общее преимущество в виде низкого уровня шума, характерное для зарекомендовавших себя серий Silent Wings. Высокое качество исполнения, наличие контроллера в комплекте для аккуратного монтажа, кольцевая заполняющая подсветка и сочетаемость с общим модельным рядом этого производителя.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".