Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой

Компания be quiet! продолжает расширять линейку устройств с поддержкой управляемой подсветки. В ноябре были анонсированы и запущены продажи Light Wings в типоразмерах 120 и 140 мм. Вышли они как совместно, так и наборами по три с контроллером. Мы сегодня поделимся опытом эксплуатации набора из трех вентиляторов типоразмера 140 мм с регулируемой скоростью оборотов. Сопровождаются 3-летней гарантией.

be quiet! Light Wings BL078

Комплектация

Упакованы в коробку с традиционным для этого производителя оформлением. Помимо изображения вентиляторов с работающей подсветкой также приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор винтов, контроллер, пластину с двухсторонним скотчем, контроллер, руководство пользователя и три вентилятора.

be quiet! Light Wings BL078

be quiet! Light Wings 140mm обзор

Внешний вид

Во внешнем виде сохранена преемственность с ранее вышедшими сериями вентиляторов. Это выдержанный строгий стиль с преобладанием черного цвета.

be quiet! Light Wings BL078

Кольцевая зона с подсветкой на фронтальной части корпуса. За счет полуматового покрытия создается общее заполняющее свечение.

be quiet! Light Wings BL078

На обратной стороне также есть небольшая зона с кольцевой подсветкой, ее яркость меньше. Дает небольшое фоновое свечение.

be quiet! Light Wings BL078

В каждом вентиляторе установлено по 20 светодиодов. Это ARGB с адресным управлением каждого из них в отдельности.

be quiet! Light Wings BL078

Такой стиль подсветки хорошо сочетается с ранее изученной системой жидкостного охлаждения be quiet! Pure Loop 280mm. В ней та же зона по периметру крышки водоблока.

be quiet! Light Wings BL078

Кабель с ARGB разъемом есть у каждого из вентиляторов. Производитель изначально предусмотрел разветвитель в комплекте. Выполнен он в виде компактной коробки, фиксируемой на стенке корпуса с помощью двухстороннего скотча или с помощью винтов в зоне установки 2.5-дюймового накопителя.

be quiet! Light Wings BL078

На его гранях распределены шесть ARGB разъемов. Так можно будет спрятать все кабели в скрытой части корпуса и решить вопрос ограниченного числа на материнской плате.

be quiet! Light Wings BL078

К нему можно подключить линию питания через SATA-разъем. К плате контроллер подключается к ARGB-разъему.

be quiet! Light Wings BL078

Также подсветку можно подключать каскадном. На каждой линии есть как вход, так и выход. Поэтому не возникнет проблем даже при покупке вентиляторов в отдельности.

be quiet! Light Wings BL078

Помимо этого, от каждого из вентиляторов идет отдельная линия с 4-пиновым PWM. Скорость оборотов у be quiet! Light Wings 140 мм регулируется до 1500 оборотов в минуту.

be quiet! Light Wings BL078

Семь лопастей с волнообразной поверхностью. Они оптимизированы для повышения эффективности и снижения уровня шума.

be quiet! Light Wings BL078

Традиционное расположение монтажных отверстий. На места крепления нанесены антивибрационные накладки.

be quiet! Light Wings BL078

Заявленное время на отказ составляет 60 тысяч часов.

Тесты

Данные вентиляторы мы использовали в качестве корпусных. Они создают воздушное давление до 1.49 мм H20.

be quiet! Light Wings BL078

Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров в условиях открытого стенда.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorПоявление be quiet! Light Wings 140mm добавило в модельный ряд не только эффектное решение для организации воздушного потока в корпусе с персонализацией внешнего вида с помощью подсветки, но и сохранило общее преимущество в виде низкого уровня шума, характерное для зарекомендовавших себя серий Silent Wings. Высокое качество исполнения, наличие контроллера в комплекте для аккуратного монтажа, кольцевая заполняющая подсветка и сочетаемость с общим модельным рядом этого производителя.
be quiet! Light Wings 140mm получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы be quiet! Light Wings BL078
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Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
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