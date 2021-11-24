Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой

Кольцевая зона с подсветкой на фронтальной части корпуса. За счет полуматового покрытия создается общее заполняющее свечение.
На обратной стороне также есть небольшая зона с кольцевой подсветкой, ее яркость меньше. Дает небольшое фоновое свечение.
В каждом вентиляторе установлено по 20 светодиодов. Это ARGB с адресным управлением каждого из них в отдельности.
Такой стиль подсветки хорошо сочетается с ранее изученной системой жидкостного охлаждения be quiet! Pure Loop 280mm. В ней та же зона по периметру крышки водоблока.
Кабель с ARGB разъемом есть у каждого из вентиляторов. Производитель изначально предусмотрел разветвитель в комплекте. Выполнен он в виде компактной коробки, фиксируемой на стенке корпуса с помощью двухстороннего скотча или с помощью винтов в зоне установки 2.5-дюймового накопителя.
На его гранях распределены шесть ARGB разъемов. Так можно будет спрятать все кабели в скрытой части корпуса и решить вопрос ограниченного числа на материнской плате.
К нему можно подключить линию питания через SATA-разъем. К плате контроллер подключается к ARGB-разъему.
Также подсветку можно подключать каскадном. На каждой линии есть как вход, так и выход. Поэтому не возникнет проблем даже при покупке вентиляторов в отдельности.
Помимо этого, от каждого из вентиляторов идет отдельная линия с 4-пиновым PWM. Скорость оборотов у be quiet! Light Wings 140 мм регулируется до 1500 оборотов в минуту.
Семь лопастей с волнообразной поверхностью. Они оптимизированы для повышения эффективности и снижения уровня шума.
Традиционное расположение монтажных отверстий. На места крепления нанесены антивибрационные накладки.
Заявленное время на отказ составляет 60 тысяч часов.
Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров в условиях открытого стенда.