Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63

Разместить можно на ровной поверхности вертикально или горизонтально на стенке шкафа или стене, используя дюбеля. Под них тут пара отверстий по краям, основную же площадь занимает вентиляционная решетка. В центре наклейка с техническими данными, включающая данные для доступа в панель управления.
Установлено шесть несъемных антенн с усилением 20 dBm. Они несъемные, можно менять угол наклона, выбирая необходимое положение в зависимости от места установки.
На панели разъемов у netis NC63 четыре гигабитных RJ-45. Три окрашены в синий цвет – LAN, один желтый – WAN. Последний используется для подключения к кабельному провайдеру. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и гнездо питания.
Контролировать рабочий статус можно с помощью компактного светодиода на крышке.
В диапазоне 2.4 ГГц скорость до 300 Mbps, 5 ГГц (802.11ac) – до 867 МГц. Как и другие актуальные модели производителя поддерживает технологию EASY MESH с объединением разных роутер в общую бесшовную сеть.
Доступные расширенные настройки для подготовленных пользователей, которые содержат уже детальные параметры работы сети и технологий. В главном окне сводные данные по статистике.
Настройка работы сети, параметры IPv6.
Управление беспроводным соединением. Выбор режима работы, диапазон радиочастот, ширина канала и контроль боковой полосы.
Отдельная вкладка для создания MESH сети с добавлением устройств и выбором состояния для каждого из них (агент или контроллер).
Виртуальный сервер и его настройки. DMZ и UPnP.
Фильтрация IP-адресов с возможностью задать время и день недели, так например, можно ограничить детям доступ к игровым серверам или соцсетям на время выполнения уроков.
IGMP-прокси и IGMP Snooping.
Общие системные настройки. Ручное и автоматическое обновление прошивки. Просмотр логов.
Для начала проверим скоростное соединение с проводным подключением к провайдеру GPON на тарифе 500 Mbps.
На расстоянии 10 метров подключились к созданной сети со смартфона.