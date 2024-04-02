Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63

В центре внимания сегодня будет двухдиапазонный гигабитный MU-MIMO маршрутизатор netis NC63. Новинка поддерживает 802.11 AC с передачей данных на высоких скоростях. Из ее особенность отмечаются гигабитные порты и высокая производительность, обеспечивающая стабильную работу одновременного двухдиапазонного соединения и полосу пропускания до 1000М.

Комплектация

Коробка из плотного картона со светлым оформлением. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство и гарантийный талон.

Внешний вид

Корпус из белоснежного пластика с практичным матовым покрытием. Лаконичное исполнение, которое подходит под любой интерьер.

Разместить можно на ровной поверхности вертикально или горизонтально на стенке шкафа или стене, используя дюбеля. Под них тут пара отверстий по краям, основную же площадь занимает вентиляционная решетка. В центре наклейка с техническими данными, включающая данные для доступа в панель управления.

Установлено шесть несъемных антенн с усилением 20 dBm. Они несъемные, можно менять угол наклона, выбирая необходимое положение в зависимости от места установки.

На панели разъемов у netis NC63 четыре гигабитных RJ-45. Три окрашены в синий цвет – LAN, один желтый – WAN. Последний используется для подключения к кабельному провайдеру. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и гнездо питания.

Платформа

Контролировать рабочий статус можно с помощью компактного светодиода на крышке.В основе используется платформа с чипом Realtek RTL8197FH и RTL8367RB. Она обеспечивает высокий уровень быстродействия в полосе пропускания 1000M и двухдиапазонное соединение. На борту 128 Мбайт RAM и 8 Мбайт ROM. Печатная плата зеленого цвета с аккуратной пайкой и отсутствием следов флюса. В центре металлический радиатор с ребрами.

Настройка

В диапазоне 2.4 ГГц скорость до 300 Mbps, 5 ГГц (802.11ac) – до 867 МГц. Как и другие актуальные модели производителя поддерживает технологию EASY MESH с объединением разных роутер в общую бесшовную сеть.Настройка netis NC63 проводится через веб-панель. Она полностью русифицирована, интерфейс прост для освоения. На начальном этапе запускается мастер настроек с выбором типа подключения к интернету, данные по беспроводной сети и пароль для подключения.

Доступные расширенные настройки для подготовленных пользователей, которые содержат уже детальные параметры работы сети и технологий. В главном окне сводные данные по статистике.

Настройка работы сети, параметры IPv6.

Управление беспроводным соединением. Выбор режима работы, диапазон радиочастот, ширина канала и контроль боковой полосы.

Отдельная вкладка для создания MESH сети с добавлением устройств и выбором состояния для каждого из них (агент или контроллер).

Виртуальный сервер и его настройки. DMZ и UPnP.

Фильтрация IP-адресов с возможностью задать время и день недели, так например, можно ограничить детям доступ к игровым серверам или соцсетям на время выполнения уроков.

IGMP-прокси и IGMP Snooping.

Тесты

Общие системные настройки. Ручное и автоматическое обновление прошивки. Просмотр логов.

Для начала проверим скоростное соединение с проводным подключением к провайдеру GPON на тарифе 500 Mbps.

На расстоянии 10 метров подключились к созданной сети со смартфона.

Итоги

netis NC63 – роутер для организации быстрого и стабильного доступа в сеть в условиях квартиры или дома с возможностью масштабирования сети MESH. Лаконичное внешнее исполнение, гигабитные порты, хорошее качество покрытия, IPv6, IPTV.