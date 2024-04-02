Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63

В центре внимания сегодня будет двухдиапазонный гигабитный MU-MIMO маршрутизатор netis NC63. Новинка поддерживает 802.11 AC с передачей данных на высоких скоростях. Из ее особенность отмечаются гигабитные порты и высокая производительность, обеспечивающая стабильную работу одновременного двухдиапазонного соединения и полосу пропускания до 1000М.

netis NC63

Комплектация

Коробка из плотного картона со светлым оформлением. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство и гарантийный талон.

netis NC63

Внешний вид

Корпус из белоснежного пластика с практичным матовым покрытием. Лаконичное исполнение, которое подходит под любой интерьер.

netis NC63

Разместить можно на ровной поверхности вертикально или горизонтально на стенке шкафа или стене, используя дюбеля. Под них тут пара отверстий по краям, основную же площадь занимает вентиляционная решетка. В центре наклейка с техническими данными, включающая данные для доступа в панель управления.

netis NC63

Установлено шесть несъемных антенн с усилением 20 dBm. Они несъемные, можно менять угол наклона, выбирая необходимое положение в зависимости от места установки.

netis NC63

На панели разъемов у netis NC63 четыре гигабитных RJ-45. Три окрашены в синий цвет – LAN, один желтый – WAN. Последний используется для подключения к кабельному провайдеру. Здесь же скрытая кнопка перезагрузки и гнездо питания.

netis NC63

Контролировать рабочий статус можно с помощью компактного светодиода на крышке.

Платформа

В основе используется платформа с чипом Realtek RTL8197FH и RTL8367RB. Она обеспечивает высокий уровень быстродействия в полосе пропускания 1000M и двухдиапазонное соединение. На борту 128 Мбайт RAM и 8 Мбайт ROM. Печатная плата зеленого цвета с аккуратной пайкой и отсутствием следов флюса. В центре металлический радиатор с ребрами.

netis NC63

В диапазоне 2.4 ГГц скорость до 300 Mbps, 5 ГГц (802.11ac) – до 867 МГц. Как и другие актуальные модели производителя поддерживает технологию EASY MESH с объединением разных роутер в общую бесшовную сеть.

Настройка

Настройка netis NC63 проводится через веб-панель. Она полностью русифицирована, интерфейс прост для освоения. На начальном этапе запускается мастер настроек с выбором типа подключения к интернету, данные по беспроводной сети и пароль для подключения.

netis NC63

Доступные расширенные настройки для подготовленных пользователей, которые содержат уже детальные параметры работы сети и технологий. В главном окне сводные данные по статистике.

netis NC63

Настройка работы сети, параметры IPv6.

netis NC63

Управление беспроводным соединением. Выбор режима работы, диапазон радиочастот, ширина канала и контроль боковой полосы.

netis NC63

Отдельная вкладка для создания MESH сети с добавлением устройств и выбором состояния для каждого из них (агент или контроллер).

netis NC63

Виртуальный сервер и его настройки. DMZ и UPnP.

netis NC63

Фильтрация IP-адресов с возможностью задать время и день недели, так например, можно ограничить детям доступ к игровым серверам или соцсетям на время выполнения уроков.

netis NC63

IGMP-прокси и IGMP Snooping.

netis NC63

Общие системные настройки. Ручное и автоматическое обновление прошивки. Просмотр логов.

Тесты

netis NC63

Для начала проверим скоростное соединение с проводным подключением к провайдеру GPON на тарифе 500 Mbps.

netis NC63

На расстоянии 10 метров подключились к созданной сети со смартфона.

netis NC63

Итоги

netis NC63 – роутер для организации быстрого и стабильного доступа в сеть в условиях квартиры или дома с возможностью масштабирования сети MESH. Лаконичное внешнее исполнение, гигабитные порты, хорошее качество покрытия, IPv6, IPTV.
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis …
В центре внимания сегодня будет двухдиапазонный гигабитный MU-MIMO маршрутизатор netis NC63. Новинка подд…
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Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63
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