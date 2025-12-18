Яндекс добавил ИИ-описания событий в умную IP-камеру

Яндекс внедрил собственную визуально-языковую модель Alice AI VLM в умную IP-камеру, научив устройство понимать происходящее в кадре. Теперь камера способна не просто фиксировать движение, а формулировать описания конкретных событий. Например, сообщать пользователю, что «в кадре появился кот» или «дети вернулись из школы».

ИИ также позволяет задавать индивидуальные сценарии для умного дома. Пользователю достаточно описать условие своими словами — к примеру, «ребёнок сел на кровать» или «собака пришла в комнату» — и выбрать, какие действия должны следовать: включение света, отправка фото или активация других устройств в экосистеме «Дом с Алисой».

Кроме того, система ежедневно формирует краткую сводку событий, фиксируя, кто и что появлялось в кадре, и отправляет пользователю уведомление с результатами. Подробные текстовые описания также доступны в архиве записей, что упрощает поиск нужных фрагментов видео.

Новые функции доступны подписчикам тарифов «Стандарт» и «Экстра» стоимостью 299 и 699 рублей в месяц соответственно. Для новых пользователей первый месяц использования остаётся бесплатным. При этом часть возможностей, ранее входивших в платную подписку, теперь стала доступна без дополнительных затрат, включая функции отслеживания человека и отправку снимков по сценарию.

Умную камеру Xiaomi Smart Camera C701 выпустили в России …
Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу умную камеру Smart Camera C701, в основе которой лежит 8-М…
Робот-пылесосы Dreame интегрированы с экосистемой Sber Smar…
Интеграция роботов-пылесосов Dreame с экосистемой Sber Smart Home расширяет контроль пользователей над пр…
Что такое центробежные насосы - принцип действия, виды и обл…
Центробежный насос – популярная модификация устройства, предназначенного для перекачивания жидкостей. …
Двухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзорДвухканальное реле BOX ERC2202-Z и кинетический выключатель BOX EE0254 обзор
Обзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проекторОбзор Govee Star Light. Умный ночной светильник-проектор
Кинетический дверной звонок. Обзор BOX QMEКинетический дверной звонок. Обзор BOX QME
dpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зренииdpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зрении
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor