Яндекс добавил ИИ-описания событий в умную IP-камеру

Яндекс внедрил собственную визуально-языковую модель Alice AI VLM в умную IP-камеру, научив устройство понимать происходящее в кадре. Теперь камера способна не просто фиксировать движение, а формулировать описания конкретных событий. Например, сообщать пользователю, что «в кадре появился кот» или «дети вернулись из школы».ИИ также позволяет задавать индивидуальные сценарии для умного дома. Пользователю достаточно описать условие своими словами — к примеру, «ребёнок сел на кровать» или «собака пришла в комнату» — и выбрать, какие действия должны следовать: включение света, отправка фото или активация других устройств в экосистеме «Дом с Алисой».

Кроме того, система ежедневно формирует краткую сводку событий, фиксируя, кто и что появлялось в кадре, и отправляет пользователю уведомление с результатами. Подробные текстовые описания также доступны в архиве записей, что упрощает поиск нужных фрагментов видео.Новые функции доступны подписчикам тарифов «Стандарт» и «Экстра» стоимостью 299 и 699 рублей в месяц соответственно. Для новых пользователей первый месяц использования остаётся бесплатным. При этом часть возможностей, ранее входивших в платную подписку, теперь стала доступна без дополнительных затрат, включая функции отслеживания человека и отправку снимков по сценарию.