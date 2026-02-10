Apple прекращает поддержку старого HomeKit

Если вы до сих пор не обновились на новую версию Apple Home, ваши устройства умного дома могут перестать работать в приложении «Дом» на iPhone, iPad, Mac или Apple Watch уже с сегодняшнего дня. Дело в том, что с 10 февраля 2026 года Apple окончательно прекращает поддержку оригинальной архитектуры HomeKit. Наиболее заметно это изменение затронет пользователей, которые продолжают использовать iPad в качестве домашнего хаба Apple Home, необходимого для удалённого управления устройствами и создания автоматизаций. В новой версии Apple Home iPad больше не поддерживается в роли хаба — для этого потребуется HomePod или Apple TV. Кроме того, обновлённая архитектура требует, чтобы iPhone и все устройства, подключённые к «Дому», работали на iOS 16.2 или новее, либо на macOS 13.1, watchOS 9.2 и выше.

Чтобы избежать перебоев в управлении умным домом, необходимо обновить Apple Home. Правда, после 10 февраля, как отмечает Apple, обновление может быть установлено автоматически. Новая архитектура Apple Home полноценно была запущена вместе с iOS 16.4 в 2023 году и представляла собой полностью переработанную платформу. По словам Apple, она обеспечила более высокую производительность и надёжность, а также поддержку Matter — нового стандарта умного дома, в разработке которого компания принимала участие, используя HomeKit как основу. Но пользователей со старыми устройствами эта новость явно сильно огорчит, так как у них не останется доступа к нужным функциям.
