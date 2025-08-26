dpDUPI – инновационные LED-лампы, которые заботятся о вашем зрении

На российском рынке осветительных приборов дебютировал инновационный бренд dpDUPI, специализирующийся на светодиодном освещении для дома и офиса. Компания, базирующаяся в Шанхае, делает акцент на создании комфортного и безопасного для зрения света.Светильники dpDUPI характеризуются равномерным распределением света благодаря удлиненной панели и асимметричному потоку, что позволяет избежать бликов на мониторе. Отсутствие пульсаций в световом потоке снижает утомляемость глаз, а высокий индекс цветопередачи (CRI>95) гарантирует естественный спектр, сопоставимый со студийным. Отсутствие вредного ультрафиолетового излучения делает длительную работу, чтение или учебу безопасными для глаз.

dpDUPI TA003-JC

Ассортимент dpDUPI предлагает решения для различных задач: настольные светильники с разными вариантами крепления (на подставке, на струбцине), модели для мониторов, светильники для полок и офисных перегородок, а также концертные лампы для музыкантов, подходящие для пюпитров и роялей. Все светильники оснащены регулируемыми элементами и удобными системами крепления, и поставляются в полной комплектации, готовые к использованию.Продуктовая линейка настольных ламп этого бренда отличается высоким качеством сборки и надежностью. Все модели заключены в прочные металлические корпуса, детали крепко соединены, обеспечивая долгий срок службы. Производитель уделяет особое внимание контролю качества на всех этапах производства – от сборки до упаковки. Комплектация каждой лампы полностью соответствует заявленным характеристикам и включает все необходимое для немедленного использования. В коробке вы найдете сами лампы, а также полный набор аксессуаров, включая все необходимые адаптеры (если они требуются конкретной модели), кабели для подключения, крепёжные элементы для установки на рабочем столе или другой поверхности, и подробную инструкцию по эксплуатации на русском языке. Более того, некоторые модели дополнительно комплектуются полезными аксессуарами, повышающими удобство использования.

Основные особенности dpDUPI TA003-JC:

Тип источника света: LED (светодиоды) 8 Вт

Подставка + зажим до 4,8 см в комплекте

Уровень светового потока: 450 лм

Угол освещения: 45°

Индекс цветопередачи: RA>95, RF>0.5

Уровни цветовой температуры: CCT 3000К, 4000К, 6500К

Соотношение lx/высота установки лампы над рабочей поверхностью: 900 люкс/30 см; 700 люкс/40 см

Длина светильника: 40 см

Защита зрения: да

Категория лампы: профессиональная

Асимметричное освещение: да

dpDUPI PHX007

Светодиодная настольная лампа с зажимом и подставкой доступна в черном и белом цветах. Благодаря асимметричному освещению под углом 45° она защищает зрение и предотвращает появление бликов. Функция плавной регулировки яркости и цветовой температуры позволяет легко настроить комфортное освещение для любого времени суток.Эту лампу можно использовать как профессиональное решение для декоративного освещения и применения в быту. Корпус dpDUPI TA003-JC выполнен из металла с углом поворота 120 градусов, а ее плафон можно поворачивать на 180 градусов. Используемая в ней система фиксации позволит обеспечить надежную установку на любой поверхности.

Основные особенности dpDUPI PHX007:

Материал корпуса: металл

Зажим для крепления на экран ноутбука/компьютера

Тип источника света: LED (светодиоды) 5 Вт

Длина светильника: 40 см

Защита зрения: да

Асимметричное освещение: да

Категория лампы: профессиональная

Уровень светового потока: 255 лм

Угол светового потока: 45 градусов

Соотношение освещенность лк/высота установки лампы над рабочей поверхностью:900 люкс/30 см; 700 люкс/40 см

Индекс цветопередачи: RA>95, RF>0.5

Уровни цветовой температуры: CCT 3000 К, 4000 К, 5000 К, 6500 К

Пульт дистанционного управления

dpDUPI WK006 Лампа dpDUPI WK006 с антибликовым эффектом для монитора обеспечивает оптимальное освещение рабочего пространства, благодаря универсальной конструкции, использующей зажим для крепления в двух плоскостях – на горизонтальную или вертикальную перегородку. Сочетает в себе регулировку яркости и цветовой температуры, позволяя адаптировать освещение под любые условия. Асимметричное освещение, направляющее свет под углом 45 градусов на рабочую поверхность, исключает блики от экрана, что признано оптимальным для работы за компьютером и точечной подсветки. Безопасность зрения детей гарантирована, т.к. лампа не вредит зрению благодаря мягкому и равномерному свету, что делает её идеальной для учебы, работы и чтения, предотвращая усталость глаз. Комфортное освещение способствует повышению продуктивности и приятной работе даже в вечернее время. Светодиодная лампа создает комфортную и профессиональную атмосферу, отвечая самым высоким требованиям. Качественное освещение – залог успешной работы и комфорта глаз. Основные особенности dpDUPI WK006: Материал корпуса: металл



Зажим на горизонтальную или на вертикальную перегородку, полку, столешницу; держатель с поворотным коленом



Зажим подходит для крепления на предметы толщиной до 2,5 см



Длина светильника: 60 см



Тип источника света: LED (светодиоды) 12Вт



Защита зрения: да



Асимметричное освещение: да



Категория лампы: профессиональная



Уровень светового потока: 750-800 лм



Угол светового потока: 45°



Индекс цветопередачи: RA>98, RF>0.5



Уровни цветовой температуры: CCT 3000К, 4000К, 5000К, 6500К



Датчик освещённости: да

dpDUPI PA006-2 Специализированная светодиодная лампа освещения dpDUPI PA006-2 ориентирована на музыкантов. Благодаря универсальному дизайну корпуса и зажиму, создает идеальную атмосферу профессионализма и комфорта. Станет удобным помощником для игры на синтезаторе, фортепиано, гитаре и других инструментах. Позволяет выбрать цветовую температуру: теплый белый, холодный белый или нейтральный с помощью сенсорного управления, а также управления с помощью пульта. Антибликовая технология, угол светового потока 45°, длина светильника 60 см., – лампа позволяет комфортно читать и работать даже в вечернее время, не испытывая усталости. Основные особенности dpDUPI PA006-2: Материал корпуса: металл



Зажим для вертикального крепления



Зажим подходит для крепления на предметы толщиной до 2,5 см



Тип источника света: LED (светодиоды) 12Вт



Длина светильника: 60 см



Защита зрения: да



Асимметричное освещение: да



Категория лампы: профессиональная



Уровень светового потока: 750 лм



Угол светового потока: 45°



Соотношение lx/высота установки лампы над рабочей поверхностью: 2200 люкс/40 см; 1900 люкс/45 см; 1300 люкс/53 см



Индекс цветопередачи: RA>95, RF>0.5



Уровни цветовой температуры: CCT 3000К, 4000К, 6500К



Таймер Echo: 2 часа



Датчик освещённости: да



Пульт дистанционного управления Итоги Подводя итоги, модель dpDUPI TA003-JC идеально подходит для стандартной работы, творчества или учебы, предлагая оптимальное освещение для этих задач. Для тех, кто проводит много времени за компьютером или ноутбуком вечером, прекрасным выбором станет модель dpDUPI PHX007, оснащенная комфортной подсветкой клавиатуры и окружающего пространства. Модель dpDUPI WK006 оптимизирована для офисного использования, обеспечивая максимальную эффективность использования рабочей поверхности стола. А модель dpDUPI PA006-2 – это идеальное решение для профессионалов, работающих с музыкальными инструментами, позволяющее качественно осветить ноты, клавиши и другие элементы оборудования. Важно отметить, что описанные модели – это лишь небольшая часть широкого ассортимента ламп, предлагаемых компанией. В каталоге вы найдёте множество других вариантов, позволяющих выбрать идеальное освещение для любых задач и предпочтений.



Все лампы объединяет одна важная особенность: они работают по единой оптической схеме, формируя направленный световой поток. Это обеспечивает равномерное освещение рабочей зоны и минимизирует утомляемость глаз, что является критическим фактором для комфортной и продуктивной работы. Таким образом, вы можете быть уверены в высоком качестве, надежности и эргономичности ламп этого бренда. Компания заботится о комфорте своих клиентов и стремится обеспечить им оптимальное освещение для любых целей. Выбирая продукцию этого производителя, вы делаете инвестицию в своё здоровье и производительность. dpDUPI на Яндекс.Маркет

Светодиодная лампа dpDUPI PHX007 крепится на монитор. Такой способ крепежа дает ряд преимуществ, среди которых свободное рабочее пространство и отсутствие лишних кабелей, а также безопасность для глаз – лампа не накладывает повышенную нагрузку на глаза, и защищает от миопии. Инженеры бренда продумали и удобство эксплуатации, предложив плавный и ступенчатый способ как регулировки яркости, так и настройки цветовой температуры. Помимо всех вышеперечисленных характеристик, в комплекте идет компактный беспроводной пульт дистанционного управления.Также стоит отметить, что в лампе есть встроенный светочувствительный датчик, позволяющий планировать режимы работы за компьютером, а также экономить электроэнергию. Освещенность достигает 900 люкс на высоте 30 см. Поддерживаются режимы 3000К, 4000К, 5000К и 6500К.