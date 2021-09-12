Обзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпад

В августе мы проводили тестирование геймпада Speedlink RAIT Gamepad Wireless и тогда же отмечали, что есть также проводной вариант исполнения. Сегодня предлагаем рассмотреть его детальнее. Выбор в пользу него может быть актуален при желании сэкономить, разница между ними примерно 800 рублей, а также нежелании задумываться о зарядке в ходе эксплуатации.

Комплектация

Средняя стоимость – 2399 рублей.Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. На лицевой стороне описаны ключевые его особенности. Комплект включает документацию.

Speedlink RAIT обзор

Внешний вид

Внешний вид между проводными и беспроводными моделями схож. Отличия заключаются в несъемном кабеле у рассматриваемой сегодня версии.

Длина этого кабеля 2 метра. Вполне можно будет удобно разместиться в кресле, подключив системный блок, консоль или ноутбук к телевизору.

Выполнен из пластика. Большая часть площади с приятным текстурным рисунком. Хорошее сцепление в руках и устойчивость к загрязнениям.

Компоновка элементов управления характерна для геймпадов Microsoft. Это же касается и общей формы.

Два стика с прорезиненными головками. Между ними крестовина. Правее четыре механические кнопки.

В центральной части функциональная кнопка, клавиши смены режима, подтверждения действия и возврата.

На тыльной грани у Speedlink RAIT по два тригера на каждой из сторон. Дальняя пара с дополнительным выступом. Общее расположение элементов управления удобное, во время игр смена хвата не требуется.

Тесты

Помимо систем на базе Windows, этот геймпад поддерживает консоль Sony PlayStation 3, Nintendo Switch. С последний мы проводили проверку, работало корректно. Основное же время играли, подключив системный блок к телевизору. Повторно прошли Batman Arkham Knight и поиграли в Mortal Kombat 11. Есть немалое число игр, в которых традиционное для ПК игр управление через клавиатуру и мышку уступает в удобстве и точности контроля геймпаду, особенно те, которые вышли и на консолях. А с учетом того, что Microsoft активно развивает свой сервис подписки Game Pass, можно ожидать что количество нативно поддерживающих игр будет только расти.

Итоги

Геймпад для работы не требовал установки драйвера. Определился системой автоматически. Отдельного софта производитель также не предлагает, настройка управления проходит по необходимости в самой игре.Speedlink RAIT – недорогой геймпад для ПК или Nintendo Switch. Универсальный способ подключения, режимы работы D-Input и X-Input, вибрация, приятное внешнее покрытие корпуса, кабель подключения длиной 2 метра.