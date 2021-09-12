Обзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпад

В августе мы проводили тестирование геймпада Speedlink RAIT Gamepad Wireless и тогда же отмечали, что есть также проводной вариант исполнения. Сегодня предлагаем рассмотреть его детальнее. Выбор в пользу него может быть актуален при желании сэкономить, разница между ними примерно 800 рублей, а также нежелании задумываться о зарядке в ходе эксплуатации.

Speedlink RAIT

Средняя стоимость – 2399 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку, оформленную в игровой стилистике. На лицевой стороне описаны ключевые его особенности. Комплект включает документацию.

Speedlink RAIT

Speedlink RAIT обзор

Внешний вид

Внешний вид между проводными и беспроводными моделями схож. Отличия заключаются в несъемном кабеле у рассматриваемой сегодня версии.

Speedlink RAIT

Длина этого кабеля 2 метра. Вполне можно будет удобно разместиться в кресле, подключив системный блок, консоль или ноутбук к телевизору.

Speedlink RAIT

Выполнен из пластика. Большая часть площади с приятным текстурным рисунком. Хорошее сцепление в руках и устойчивость к загрязнениям.

Speedlink RAIT

Компоновка элементов управления характерна для геймпадов Microsoft. Это же касается и общей формы.

Speedlink RAIT

Два стика с прорезиненными головками. Между ними крестовина. Правее четыре механические кнопки.

Speedlink RAIT

В центральной части функциональная кнопка, клавиши смены режима, подтверждения действия и возврата.

Speedlink RAIT

На тыльной грани у Speedlink RAIT по два тригера на каждой из сторон. Дальняя пара с дополнительным выступом. Общее расположение элементов управления удобное, во время игр смена хвата не требуется.

Speedlink RAIT

Тесты

Помимо систем на базе Windows, этот геймпад поддерживает консоль Sony PlayStation 3, Nintendo Switch. С последний мы проводили проверку, работало корректно. Основное же время играли, подключив системный блок к телевизору. Повторно прошли Batman Arkham Knight и поиграли в Mortal Kombat 11. Есть немалое число игр, в которых традиционное для ПК игр управление через клавиатуру и мышку уступает в удобстве и точности контроля геймпаду, особенно те, которые вышли и на консолях. А с учетом того, что Microsoft активно развивает свой сервис подписки Game Pass, можно ожидать что количество нативно поддерживающих игр будет только расти.

Speedlink RAIT

Геймпад для работы не требовал установки драйвера. Определился системой автоматически. Отдельного софта производитель также не предлагает, настройка управления проходит по необходимости в самой игре.

Итоги

Speedlink RAIT – недорогой геймпад для ПК или Nintendo Switch. Универсальный способ подключения, режимы работы D-Input и X-Input, вибрация, приятное внешнее покрытие корпуса, кабель подключения длиной 2 метра.
Комментарии и отзывы Speedlink RAIT
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