Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием

В центре внимания у нас сегодня беспроводной геймпад Speedlink RAIT Wireless с поддержкой режимов работы D-Input или X-Input, ориентированный на использование не только с ПК, но и консолями, включая Nintendo Switch. Среди особенностей отмечаются поддержка функции быстрой стрельбы, а также эффект вибрации.

Speedlink RAIT Wireless

Средняя стоимость составляет 3 199 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением и геймпада и данными по его характеристикам. Комплект включает UBS-C кабель, адаптер подключения и руководство пользователя.

Speedlink RAIT Wireless

Speedlink RAIT Wireless обзор

Внешний вид

Основная площадь корпуса выполнена из пластика. Часть покрытия идет софт-тач, а нижняя с текстурным покрытием.

Speedlink RAIT Wireless

Оно приятно тактильно и при этом улучшает надежность хвата. Руки при длительной эксплуатации не запотевает.

Speedlink RAIT Wireless

Для зарядки используется актуальный USB-C. Так в поездку при использовании с Nintendo Switch не нужно будет брать дополнительный кабель.

Speedlink RAIT Wireless

Раскладка элементов соответствует геймпаду XBOX. В центре кнопка с круговой четырехзонной подсветкой. По краям от нее клавиши управления.

Speedlink RAIT Wireless

Крестовина с четко различимыми точками срабатывания. Клики по ней не громкие, исходное положение возвращает без задержек.

Speedlink RAIT Wireless

Кнопки A, B, X, Y из непрозрачного пластика. Символы нанесены на них краской одного цвета.

Speedlink RAIT Wireless

У Speedlink RAIT Wireless два резиновых стика. В центре резиновое покрытие с мелкими точками по периметру. Клик поддерживает, сделать это можно в любом его отклонении.

Speedlink RAIT Wireless

Весит геймпад 245 граммов. К качеству сборки претензий нет. Визуально выглядит привлекательно.

Speedlink RAIT Wireless

Комплектуется приемопередатчиком, выполненным в виде флешки. На его боковой грани есть светодиодный индикатор активности.

Тесты

Геймпад оснащен аккумулятором с емкостью 600 мАч. В среднем хватает на 10 часов беспрерывной игры. При разрядке можно подключить кабель и продолжить играть.

Speedlink RAIT Wireless

Основное время использовали его с ПК на платформе Windows. Достаточно подключить адаптер к материнской плате и включить геймпад. Синхронизация проходит автоматически. Соединение стабильно на расстоянии до 10 метров. Так можно будет подключить системный блок к монитору, играя с комфортом как на консолях.

Speedlink RAIT Wireless

С официального сайта доступен для загрузки драйвер. Он вероятнее всего может потребоваться на ранних версиях системы. Поддерживаются режимы D-INPUT и X-INPUT. В большинстве игр определялся автоматически, не требуется проведение предварительной настройки.

Speedlink RAIT Wireless

Поддерживаются консоли XBOX и PlayStation 3. Для них нужно будет также подключить адаптер подключения к USB. Поддерживается носимая консоль Nintendo Switch. С ПК и консолями дополнительные эффекты давала работа вибрации.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorSpeedlink RAIT Wireless – беспроводной геймпад для ПК и консолей ранних поколений, а также Nintendo. Традиционная для XBOX раскладка, текстурное покрытие, качественное исполнение кнопок, триггеров, крестовины и стиков. Хорошие показатели автономной работы и использование актуального USB-C.
Speedlink RAIT Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Speedlink RAIT Wireless
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