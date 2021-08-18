Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием

В центре внимания у нас сегодня беспроводной геймпад Speedlink RAIT Wireless с поддержкой режимов работы D-Input или X-Input, ориентированный на использование не только с ПК, но и консолями, включая Nintendo Switch. Среди особенностей отмечаются поддержка функции быстрой стрельбы, а также эффект вибрации.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 3 199 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку с изображением и геймпада и данными по его характеристикам. Комплект включает UBS-C кабель, адаптер подключения и руководство пользователя.

Speedlink RAIT Wireless обзор

Внешний вид

Основная площадь корпуса выполнена из пластика. Часть покрытия идет софт-тач, а нижняя с текстурным покрытием.

Оно приятно тактильно и при этом улучшает надежность хвата. Руки при длительной эксплуатации не запотевает.

Для зарядки используется актуальный USB-C. Так в поездку при использовании с Nintendo Switch не нужно будет брать дополнительный кабель.

Раскладка элементов соответствует геймпаду XBOX. В центре кнопка с круговой четырехзонной подсветкой. По краям от нее клавиши управления.

Крестовина с четко различимыми точками срабатывания. Клики по ней не громкие, исходное положение возвращает без задержек.

Кнопки A, B, X, Y из непрозрачного пластика. Символы нанесены на них краской одного цвета.

У Speedlink RAIT Wireless два резиновых стика. В центре резиновое покрытие с мелкими точками по периметру. Клик поддерживает, сделать это можно в любом его отклонении.

Весит геймпад 245 граммов. К качеству сборки претензий нет. Визуально выглядит привлекательно.

Тесты

Комплектуется приемопередатчиком, выполненным в виде флешки. На его боковой грани есть светодиодный индикатор активности.Геймпад оснащен аккумулятором с емкостью 600 мАч. В среднем хватает на 10 часов беспрерывной игры. При разрядке можно подключить кабель и продолжить играть.

Основное время использовали его с ПК на платформе Windows. Достаточно подключить адаптер к материнской плате и включить геймпад. Синхронизация проходит автоматически. Соединение стабильно на расстоянии до 10 метров. Так можно будет подключить системный блок к монитору, играя с комфортом как на консолях.

С официального сайта доступен для загрузки драйвер. Он вероятнее всего может потребоваться на ранних версиях системы. Поддерживаются режимы D-INPUT и X-INPUT. В большинстве игр определялся автоматически, не требуется проведение предварительной настройки.

Итоги

Поддерживаются консоли XBOX и PlayStation 3. Для них нужно будет также подключить адаптер подключения к USB. Поддерживается носимая консоль Nintendo Switch. С ПК и консолями дополнительные эффекты давала работа вибрации.Speedlink RAIT Wireless – беспроводной геймпад для ПК и консолей ранних поколений, а также Nintendo. Традиционная для XBOX раскладка, текстурное покрытие, качественное исполнение кнопок, триггеров, крестовины и стиков. Хорошие показатели автономной работы и использование актуального USB-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".