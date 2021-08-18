Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием

Средняя стоимость составляет 3 199 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Оно приятно тактильно и при этом улучшает надежность хвата. Руки при длительной эксплуатации не запотевает.
Для зарядки используется актуальный USB-C. Так в поездку при использовании с Nintendo Switch не нужно будет брать дополнительный кабель.
Раскладка элементов соответствует геймпаду XBOX. В центре кнопка с круговой четырехзонной подсветкой. По краям от нее клавиши управления.
Крестовина с четко различимыми точками срабатывания. Клики по ней не громкие, исходное положение возвращает без задержек.
Кнопки A, B, X, Y из непрозрачного пластика. Символы нанесены на них краской одного цвета.
У Speedlink RAIT Wireless два резиновых стика. В центре резиновое покрытие с мелкими точками по периметру. Клик поддерживает, сделать это можно в любом его отклонении.
Весит геймпад 245 граммов. К качеству сборки претензий нет. Визуально выглядит привлекательно.
Комплектуется приемопередатчиком, выполненным в виде флешки. На его боковой грани есть светодиодный индикатор активности.
Основное время использовали его с ПК на платформе Windows. Достаточно подключить адаптер к материнской плате и включить геймпад. Синхронизация проходит автоматически. Соединение стабильно на расстоянии до 10 метров. Так можно будет подключить системный блок к монитору, играя с комфортом как на консолях.
С официального сайта доступен для загрузки драйвер. Он вероятнее всего может потребоваться на ранних версиях системы. Поддерживаются режимы D-INPUT и X-INPUT. В большинстве игр определялся автоматически, не требуется проведение предварительной настройки.
Поддерживаются консоли XBOX и PlayStation 3. Для них нужно будет также подключить адаптер подключения к USB. Поддерживается носимая консоль Nintendo Switch. С ПК и консолями дополнительные эффекты давала работа вибрации.