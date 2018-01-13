Как по минимальной цене купить технику?

2018-01-13, Автор - Айдар Ибрагимов; [151]

Ни для кого не является секретом, что техника за последние годы сильно подорожала. Случилось это в основном из-за того, что курс отечественной валюты обвалился и если вы раньше на одну заработную плату могли купить один холодильник, то теперь вы можете себе позволить лишь половину. Ситуация врятли как-то изменится, так как притекающую валюту сразу выкупает правительство страны и курс доллара США никак не снизится ниже уровня в 56 рублей за единицу. Следовательно, ждать нечего - надо покупать технику. В данной заметке мы остановимся на советах по покупке технике по минимальной цене.

Прежде всего покупайте любую технику в Интернете. Сегодня много интернет магазинов, в частности, московских, которые готовы доставить вашу покупку в любой регион страны. Выберите 2-3 модели и поищите в Интернете минимальные цены. Прежде всего посмотрите в интернет-магазинах сетевых магазинов Эльдорадо, М.Видео, Ситилинк, Онлайн Трейд, DNS Technopoint и т.д. В интернете практически к каждому магазину есть промокоды на скидку. Здесь вы можете взять промокод на скидку для магазинов Эльдорадо - https://www.promkod.ru/shop/eldorado.ru. Аналогично на этом же сайте представлены промокоды для других магазинов. Чудес от них ждать не следует, но многие товары после их применения станут стоять ровно столько же как минимальная цена у конкурентов, либо чуточку дешевле. В условиях кризиса сэкономленные деньги - это заработанные деньги, поэтому от любой возможности сэкономить не отказывайтесь.

Никогда не доверяйте ценам в Яндекс.Маркете, который разрекламирован и зачастую появляется везде, особенно, если вы по незнанию установили сервисы "отечественной поисковой системы". Это не только вирусный маркетинг, но и навязывание вам товара по цене с учетом их прибыли за рекламу - ведь Яндекс.Маркету продавцы платят за то, чтоб он показал их товар или магазин в рекомендациях. Для нахождения оптимальной цены просто введите название модели техники с приставкой "купить" в окно поиска Google.

Найдя минимальную цену не спешите оформлять покупку - посмотрите условия гарантии и сроки доставки. Нередко минимальная цена означает, что будут везти долго и могут вовсе не привезти. Если вас все устраивает - оформляйте покупку!


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