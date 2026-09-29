Philips представила зубную щётку с ИИ и экраном

Представленная в июле умная зубная щётка Philips Sonicare Next-Generation DiamondClean 9900 Prestige, выход которой изначально ожидался ограниченным тиражом до конца 2026 года, теперь поступила в продажу. Next-Generation DiamondClean 9900 стала ещё одним устройством со встроенным дисплеем, хотя подобная функция десятилетиями не требовалась зубным щёткам. Теперь же сенсорный экран позволяет выбрать один из восьми режимов чистки и три уровня интенсивности. Среди них есть щадящие режимы для людей с чувствительными зубами или дёснами.

На экране также отображается карта ротовой полости из 12 сегментов. Она показывает различные участки зубов и меняет цвет в зависимости от того, насколько эффективно, по мнению щётки с системой отслеживания движений, была очищена конкретная область. Если какой-то участок рекомендуется обработать повторно, устройство также укажет на него. Помимо экрана, Next-Generation DiamondClean 9900 получила светящееся кольцо в нижней части корпуса, способное менять цвет. Оно работает вместе с ИИ-моделью третьего поколения и технологией Philips SenseIQ, чтобы сообщать пользователю о слишком сильном давлении во время чистки. При этом сама щётка может автоматически регулировать интенсивность вибрации в зависимости от техники пользователя, помогая чистить зубы безопасно и эффективно. Но и стоит такое удовольствие около 400 долларов, то есть это решение явно не для всех пользователей. Но штука интересная.