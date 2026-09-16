Представлены стиральные и сушильные машины Dreame L9

Dreame анонсировала старт российских продаж флагманской линейки L9, включающей стиральную и сушильную машины. Эти устройства представляют собой новое для компании направление бытовой техники на отечественном рынке, делая акцент на автоматизации процессов, связанных с уходом за одеждой: агрегаты самостоятельно настраивают режимы работы, отмеряют нужное количество моющих составов и продолжают обслуживать вещи даже после окончания основных циклов. Модель Dreame L9 создана, чтобы минимизировать число подготовительных операций перед каждой загрузкой. Устройство самостоятельно определяет степень наполнения барабана, измеряет массу белья, регулирует объем воды и подбирает параметры стирки. Владельцу больше не приходится каждый раз вручную выбирать настройки для новой порции вещей — существенная часть этих действий выполняется автоматически.

Кроме того, L9 сама добавляет моющее средство и ополаскиватель в зависимости от количества белья, причем точность дозирования составляет ±1 мл, что избавляет от необходимости измерять их вручную перед каждым запуском. Полной заправки баков обычно хватает примерно на месяц эксплуатации. После внесения состава технология МуссБлум (MousseBloom) соединяет его с водой и воздухом, образуя плотную пену, которая равномерно оседает на материи и активнее проникает в волокна. Это позволяет более рационально расходовать как моющее средство, так и воду в сравнении с классическим замачиванием. При желании доступен и ручной режим дозирования.