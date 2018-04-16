Sony и его новые девайсы

Компания Sony выпустила отличные смартфоны в начале года. Аппаратная часть собрана на базе самого мощного на сегодняшний день чипсета Qualcomm Snapdragon 845. В арсенале памяти 4 ГБ «оперативки» и внутренний флэш-массив на 64 ГБ. Слот расширения поддерживает карты microSD. Операционной системой выбрана восьмая версия Android «Oreo».18:9 дисплей смартфона Xperia XZ2 имеет размер диагонали 5,7 дюйма и разрешение 1920 х 1080 пикселей (стандарт Full HD). Главная камера построена на фирменном оптическом модуле IMX400, разрешение которого 19 МП. Она способна снимать видео стандарта 4K HDR. Есть также функция Super slow motion, благодаря которой можно получить видео со скоростью 960 кадров в секунду, а при воспроизведении увидеть сверхмедленное движение. Что касается селфи-камеры, она получила разрешение 5 МП.О стоимости пока не известно.