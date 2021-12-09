Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с настольным размещением

Средняя ее стоимость 5690 рублей.
Мощность в 1800 Вт не накладывает повышенных требований к розетке, сопоставимо с микроволновкой. Вилка с заземлением. Длина кабеля 1.2 метра.
Корпус выполнен из износоустойчивого пластика. На основании четыре пластиковые ножки, которые при размещении оставляют зазор для доступа воздуха к решетке вентилятора.
Он активируется тут автоматически для охлаждения катушки и транзистора. Шум во время работы умеренный.
Лицевая часть у HIPER Induction Cooktop C1 из цельного закаленного стекла с черной подложкой. За время тестов на ее поверхности не появились царапины.
Такой тип варочных панелей в отличие от газовых, инфракрасных и других типов электрических поверхностей, заметно не нагревается за пределами зоны установки посуды.
Эта зона отмечена рисунком радиальной формы. На стороне, обращенной к пользователю, выведен ряд сенсорных кнопок. Рядом отдельный ряд с восемью режимами, каждый отмечен тематичной иконкой.
В центре цифровой дисплей с помощью которого можно просматривать время готовки, управлять таймером и мощностью. Разобраться с управлением несложно и сам процесс еще подробно описан в комплектной инструкции.
Индукционная панель оснащена модулем Wi-Fi, после настройки которого с добавлением в приложение Hiper IoT, добавляется управление со смартфона.
В окне управления можно задать программу с выбором времени. Список программ повторяет те, что доступны при управлении с самой индукционной панели.
Есть отдельная вкладка с выбором мощности готовки. Там ее можно выставить с точностью до 1 Вт.
Поддерживается интеграция с голосовыми помощниками. На старте это Google Home, в дальнейшем, если брать в расчет другие устройства этого производителя, можно ждать появления в Яндекс, VK и СБЕР.
Перед тем, как приступим к изучению опыта готовки и эксплуатации, отметим ряд важных функций, отражающихся на безопасности. Это наличие защиты от перегрева, пролитых жидкостей, низкого и высокого напряжения. Индукционная панель выводит предупреждение до остывания рабочей поверхности.
На закипание этого объема воды потребовалось 4 минуты. При этом после того, как чайник был убран с варочной зоны, температура в центре рабочей зоны составляла 80 градусов, она нагревается за счет размещенной посуды. А за пределами этой отмеченной зоны уже 26 градусов.
Есть отдельный режим для нагрева молока, выставленная в нем мощность предотвращает его подъем и проливание. Хотя с учетом того, что поверхность индукционной панели не нагревается, на ней оно не пригорает, как и остальные типы продуктов. Как итог, их можно просто убрать влажной салфеткой.
Поэтапно готовя ингредиенты, объединили их в кастрюле, оставили тушиться. На всех этапах получали точный контроль температурных режимов готовки. Суп получился наваристым.
Отлично сочетается с помидорами черри, чесноком и ломтиком ржаного хлеба.
Равномерный нагрев и широкий диапазон регулировки мощности позволяет подобрать оптимальный режим, поджаривая сырники без добавления растительного масла.