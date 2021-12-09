Обзор HIPER Induction Cooktop C1. Умная индукционная плита с настольным размещением

В рамках «Лаборатории» все изученные ранее варочные панели, как газовые, так и индукционные, были выполнены во встраиваемом формате. Но такой формат не всегда есть возможность установить, особенно если кухня в квартире-студии или жилье съемное. Тестируемая сегодня индукционная панель HIPER Induction Cooktop C1 не требует много места и помещается даже в рюкзаке, при этом она поддерживает управление со смартфона и может быть интегрирована в систему умного дома.

Комплектация

HIPER Induction Cooktop C1 обзор

Внешний вид

Средняя ее стоимость 5690 рублей.Упакована в коробку со стильным оформлением. На ее гранях описаны особенности работы и преимущества. В комплекте покупатель получает руководство пользователя на русском языке.Ширина и длина корпуса составляют 29 на 37 сантиметров. Для эксплуатации не требует предварительной подготовки столешницы. Достаточно выбрать сухую и ровную поверхность.

Мощность в 1800 Вт не накладывает повышенных требований к розетке, сопоставимо с микроволновкой. Вилка с заземлением. Длина кабеля 1.2 метра.

Корпус выполнен из износоустойчивого пластика. На основании четыре пластиковые ножки, которые при размещении оставляют зазор для доступа воздуха к решетке вентилятора.

Он активируется тут автоматически для охлаждения катушки и транзистора. Шум во время работы умеренный.

Лицевая часть у HIPER Induction Cooktop C1 из цельного закаленного стекла с черной подложкой. За время тестов на ее поверхности не появились царапины.

Такой тип варочных панелей в отличие от газовых, инфракрасных и других типов электрических поверхностей, заметно не нагревается за пределами зоны установки посуды.

Эта зона отмечена рисунком радиальной формы. На стороне, обращенной к пользователю, выведен ряд сенсорных кнопок. Рядом отдельный ряд с восемью режимами, каждый отмечен тематичной иконкой.

Софт

В центре цифровой дисплей с помощью которого можно просматривать время готовки, управлять таймером и мощностью. Разобраться с управлением несложно и сам процесс еще подробно описан в комплектной инструкции.На декабрь 2021 года она доступна только в черном исполнении. Это не самый практичный цвет, она покрывается следами пальцев и будет требоваться поддержание чистоты с салфеткой из микрофибры.

Индукционная панель оснащена модулем Wi-Fi, после настройки которого с добавлением в приложение Hiper IoT, добавляется управление со смартфона.

В окне управления можно задать программу с выбором времени. Список программ повторяет те, что доступны при управлении с самой индукционной панели.

Есть отдельная вкладка с выбором мощности готовки. Там ее можно выставить с точностью до 1 Вт.

Поддерживается интеграция с голосовыми помощниками. На старте это Google Home, в дальнейшем, если брать в расчет другие устройства этого производителя, можно ждать появления в Яндекс, VK и СБЕР.

Тесты

Как для любой индукционной панели, для лучшего результата готовки необходимо использовать посуду, поддерживающую такой тип варочных панелей. Чаще всего это отметка на дне кастрюли, сковороды или чайника. Такая посуда даст эффективный нагрев в пересчете на один ватт. Мы вели готовку именно на такой посуде.

Нагрев чайника

Перед тем, как приступим к изучению опыта готовки и эксплуатации, отметим ряд важных функций, отражающихся на безопасности. Это наличие защиты от перегрева, пролитых жидкостей, низкого и высокого напряжения. Индукционная панель выводит предупреждение до остывания рабочей поверхности.Для начала проверим время, требуемое на закипание одного литра воды в чайнике. Выбрана программа кипячения.

На закипание этого объема воды потребовалось 4 минуты. При этом после того, как чайник был убран с варочной зоны, температура в центре рабочей зоны составляла 80 градусов, она нагревается за счет размещенной посуды. А за пределами этой отмеченной зоны уже 26 градусов.

Борщ

Есть отдельный режим для нагрева молока, выставленная в нем мощность предотвращает его подъем и проливание. Хотя с учетом того, что поверхность индукционной панели не нагревается, на ней оно не пригорает, как и остальные типы продуктов. Как итог, их можно просто убрать влажной салфеткой.Мы готовили на ней детский вариант этого традиционного супа, заменив цельное мясо на фрикадельки. HIPER Induction Cooktop C1 поддерживает как кипячение, так и тушение, а также зажарку.

Поэтапно готовя ингредиенты, объединили их в кастрюле, оставили тушиться. На всех этапах получали точный контроль температурных режимов готовки. Суп получился наваристым.

Курица с томатами и чесноком

В режиме жарки зажарили два куриных бедра, предварительно замоченных в маринаде. Сочетание разной мощности в режиме жарки позволило получить красивую корочку и сохранить сочность.

Отлично сочетается с помидорами черри, чесноком и ломтиком ржаного хлеба.

Сырники

В завершение приготовим идеальный завтрак, состоящий из сырников, сметаны и кофе.

Равномерный нагрев и широкий диапазон регулировки мощности позволяет подобрать оптимальный режим, поджаривая сырники без добавления растительного масла.

Итоги

HIPER Induction Cooktop C1 станет хорошим выбором при поиске варочной поверхности в квартиру-студию, съемное жилье, дачу, и ее же можно будет взять в длительную поездку, особенно если она проходит с детьми. Компактные габариты, отсутствие повышенных требований к электросети, простая установка и эксплуатация, восемь режимов, регулировка мощности и таймер. И, конечно же, интеграция в умный дом в качестве приятного дополнения, что при такой невысокой стоимости выделяет эту индукционную панель на фоне предложений конкурентов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".