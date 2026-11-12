Представлены стиральная машина TCL WF1012S35DW и холодильник RFD-528ADMG

Компания TCL показала публике стиральные и сушильные агрегаты, а также холодильники с несколькими дверями. Эти устройства пополнили ассортимент домашней техники под маркой бренда: покупателям предлагаются актуальные варианты для стирки одежды и текстиля, поддержания продуктов в свежем виде и рациональной организации места в холодильной камере.

Модель WF1012S35DW из серии S3 способна принять до 10 кг белья, её оснастили инверторным мотором прямого привода. Вращение передаётся на барабан напрямую, ремень в конструкции не задействован. Отжим выполняется на скорости до 1200 об/мин, а люк увеличенного диаметра (360 мм) упрощает помещение внутрь комплектов постельного белья и прочих габаритных предметов. С повседневными загрязнениями справляется функция autoStain Removal. В её основе — ступенчатые изменения температурного режима, объёма подаваемой воды и интенсивности стирки, что помогает выводить пятна разного происхождения. За деликатный уход за тканями отвечает система Magic Flow с восемью алгоритмами вращения барабана.

Режим Turbo Speed даёт возможность уменьшить длительность программ, где он поддерживается. Когда бельё слабо загрязнено и его немного, применяется экспресс-цикл на 15 либо 30 минут. От остатков порошка помогает избавиться усиленное полоскание Dynamic Rinse, кроме того, в ряде совместимых программ предусмотрена обработка паром. Благодаря Wi-Fi владелец может включать и ставить на паузу цикл, а также отслеживать его прохождение через смартфон. Если забрать вещи сразу по завершении стирки не выходит, режим activeFresh для сохранения свежести время от времени прокручивает барабан, что снижает риск появления заломов.Холодильник RFD-528ADMG от TCL получил компоновку French Door: сверху расположены распашные дверцы, снизу — выдвижные ящики морозильной камеры. Модель RCD-538ADGG устроена по схеме Cross Door и имеет четыре распашные двери. У первого аппарата фасады металлические, у второго — из стекла. Размеры обеих моделей одинаковы: 833 × 1900 × 594 мм.

Чтобы продукты дольше оставались свежими, оба холодильника оснащены системой TwinMag Prime Fresh. В неё входят зона MagFresh 360° внутри холодильного отделения и зона Deep MagFresh 360° внутри морозильного. Согласно описанию от производителя, подобные решения способствуют удержанию влаги и сохранению свежести при охлаждении, а также текстуры продуктов после заморозки и последующего размораживания. Независимую работу камер обеспечивает двухконтурная система с отдельными испарителями и вентиляторами: она помогает выдерживать нужные условия хранения и мешает запахам переходить из одного отделения в другое. Для зоны T-Temp доступны три значения температуры: −3, −1 и +4 °C.